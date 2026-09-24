ধর্মীয় পর্যটনের মানচিত্রে দেবী চৌধুরানী মন্দির, রুকরুকা নদীতে ভাসবে বজরা

ধর্মীয় পর্যটনের মানচিত্রে দেবী চৌধুরানী মন্দির, রুকরুকা নদীতে ভাসবে বজরা
Debi Choudhurani Temple: দেবী চৌধুরানী মন্দির, ভামরিদেবী মন্দির, ভদ্রেশ্বর মন্দির নিয়ে ধর্মীয় পর্যটনস্থল গড়বে রাজ্য ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 24, 2026 at 9:03 PM IST
জলপাইগুড়ি, 24 সেপ্টেম্বর: উত্তরবঙ্গের ধর্মীয় পর্যটনের মানচিত্রে জুড়তে চলেছে নতুন পালক । এবার সাহিত্য়সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্য়ায় রচিত এবং ইতিহাসবিজড়িত জনপ্রিয় চরিত্র, দেবী চৌধুরানী আরও একবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবেন পর্যটকদের মননে ৷ জলপাইগুড়ির দেবী চৌধুরানীর মন্দির সংস্কার করে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে চলেছে রাজ্য সরকার ।
কথিত আছে, গোশালা মোড়ের শ্মশানকালী মন্দিরে পুজো দিয়ে মন্দিরের পাশে রুকরুকা নদীতে বজরা ভাসিয়ে ডাকাতি করতে যেতেন দেবী চৌধুরানী । ভেসে যেতেন তিস্তায় ৷ এবার সেই রুকরুকা নদীর দেবী চৌধুরানী মন্দিরের ঘাট থেকেই বজরা ভাসানো হবে । রুকরুকা নদীর গোশালা মোড় থেকে কিংসাবেদের ঘাট পর্যন্ত ইতিহাসকে সঙ্গী করে সেই বজরায় ভাসবেন পর্যটকরা।
পর্যটন দফতর সূত্রে খবর, দেবী চৌধুরানী মন্দিরটি সংস্কারে আনুমানিক 3 কোটি 20 লক্ষ টাকা খরচ হবে ৷ অন্যদিকে সংস্কার করা হবে ভামরি দেবী মন্দিরটিও। সেখানেও 3 কোটি টাকা খরচ করে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রাখা হবে ভক্তদের জন্য ৷ সব মিলিয়ে দেবী চৌধুরানী মন্দির, ভামরিদেবী মন্দির এবং ভদ্রেশ্বর মন্দিরকে নিয়ে ধর্মীয় পর্যটন স্থল গড়তে চায় রাজ্য সরকার ।
এদিন রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার বলেন, "দেবী চৌধুরানী মন্দিরটি অতীত ঐতিহ্য বহন করে আসছে । এর প্রাচীন একটা ইতিহাস আছে। আগের সরকার এই মন্দিরটির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কখনই গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি । আমরা এই মন্দিরটি সাজিয়ে তুলব । শুধু তাই নয়, দেবী চৌধুরানী মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া রুকরুকা নদীর পাড় বাঁধিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হবে । দেবী চৌধুরানী রুকরুকা নদীতে বজরা ভাসিয়ে তিস্তা নদীতে যেতেন । সেই কথা চিন্তা করেই দেবী চৌধুরানীর মন্দিরের ঘাট থেকে বজরা ভাসানো হবে। রুকরুকা নদী থেকে করলা নদীর কিং সাহেবের ঘাট পর্যন্ত। মন্দিরটি সংস্কার করে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলা হবে । ভক্তরা যাতে এসে থাকতে পারেন, সেই ব্যবস্থাও করা হবে। সব মিলিয়ে ধর্মীয় পর্যটনের মানচিত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে এটা আমার বিশ্বাস ।"
দেবী চৌধুরানী মন্দিরের অন্যতম সদস্য দেবাশিস চক্রবর্তী জানান, রাজ্য সরকার ভামরি দেবী মন্দিরটিও আধুনিক ভাবে সংস্কার করবে । মুখ্যমন্ত্রী আগেই দেবী চৌধুরানী মন্দির, ভামরি মন্দির, ভদ্রেশ্বর মন্দিরকে নিয়ে ট্যুরিজম সার্কিট গড়ার কথা বলেছিলেন ৷ সেই মোতাবেক কাজ শুরু হবে । আমরা বেশ কিছু প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে বলেছি । দেবী চৌধুরানী মন্দিরের বাউন্ডারি ওয়াল দরকার । গাছপালা থাকে না । নেশার আখড়া হচ্ছে । সব বিষয় খতিয়ে দেখা হবে বলা হয়েছে । এই প্রস্তাবটা আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছিলাম । কেউ আমাদের প্রস্তাবে সায় দেয়নি । কিন্তু নতুন সরকার আমাদের প্রস্তাব গুলো বাস্তবায়ন করবে বলে জানিয়েছে ৷ এতে আমরা খুব খুশি । মন্দিরের বটগাছটি শতাব্দীপ্রাচীন, এই গাছটি যাতে হেরিটেজের তকমা পায় সেই দাবি করা হয়েছে ।
পাশাপাশি তিনি বলেন, দেবী চৌধুরানী মন্দিরটি যেহেতু জাতীয় সড়কের পাশেই, তাই যাতে ভক্তরা এই মন্দিরের গেস্ট হাউজে রাত্রিবাস করতে পারেন সেই সুবিধা রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । আমরা দেবী চৌধুরানী মন্দিরের জন্য ট্রাস্টিবোর্ড করেছি । ট্রাস্টের মাধ্যমেই আমাদের কাজকর্ম সব হচ্ছে ।
মন্দিরের সেবায়েত সুভাষ চৌধুরী বলেন, "আমি প্রায় 25 বছর ধরে পুজো করে আসছি । মন্দিরের অবস্থা ভালো নয় । আগে কোনও সরকারই কোনও উদ্যোগ নেয়নি সংস্কারের জন্য । নতুন সরকার মন্দির সংস্কার উদ্যোগী হয়েছে। খুব ভালো লাগছে । এটা হেরিটেজ মন্দির হবে । রাজগঞ্জের বিধায়ক উদ্যোগ নিয়েছেন । কমিটির সাথে আলোচনা করেছেন। মন্দিরে গেস্ট হাউজ হবে । দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসবেন । তাঁরা থাকতে পারবেন ।
স্থানীয় বাসিন্দা অরুণ বিশ্বাস বলেন, "সরকারের উদ্যোগ খুব ভালো । এই মন্দিরের সংস্কার হলে এলাকার উন্নয়ন হবে । প্রচুর মানুষ আসবেন, কর্মসংস্থান হবে ।" স্থানীয় বাসিন্দা হেমন্ত রায় বলেন, "কোনও সরকার এই মন্দিরের সংস্কার করেনি । দেবী চৌধুরানীর মন্দির বলেই এটি পরিচিত । এই মন্দিরের সংস্কার হলে খুব উপকৃত হবেন স্থানীয়রা । প্রচুর পর্যটক, ভক্তরা আসবেন । কর্মসংস্থান বাড়বে । দোকান হবে । ব্যবসা বাড়বে । ভক্তরা থাকতে পারবেন ।"
ভক্ত অনিতা রায় বলেন, "মন্দিরের অবস্থা ভালো নয় । বসার জায়গা নেই । সংস্কার হলে ভালো হয় । পর্যটক ভক্তরা আরও আসবেন । ভক্তদের জন্য ব্যবস্থা হলে ভালো হবে ।"
উল্লেখ্য়, এই দেবী চৌধুরানী মন্দিরটির 8 বিঘা জমি নিয়ে থাকলেও বর্তমানে অনেক জমিই দখল হয়ে গেছে বলেও দাবি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের দেবী চৌধুরানীর নানা ডেরার মধ্যে অন্যতম ছিল জলপাইগুড়ি । দেবী চৌধুরানী এখান থেকে দরিদ্র মানুষকে দানধ্য়ান করতেন।