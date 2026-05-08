বিজয় থালাপতির সঙ্গে দেখা করতে চায় মাধ্যমিকে ষষ্ঠ আলিপুরদুয়ারের দেবাদৃত

বিজয় থালাপতির সঙ্গে দেখা করতে চায় মাধ্যমিকে ষষ্ঠ আলিপুরদুয়ারের দেবাদৃত
দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ষষ্ঠ হয়েছে আলিপুরদুয়ারের দেবাদৃত ৷ তার চোখে স্বপ্ন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ৷ পছন্দের অভিনেতা দক্ষিণের থালাপতি বিজয় ৷
Published : May 8, 2026 at 4:49 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 8 মে: শহরের এক সাধারণ পরিবারের ছেলে ৷ শৈশব থেকে লেখাপড়ার পাশাপাশি ছিল ছবি আঁকার নেশা ৷ আর অবসরে সিনেমা দেখা ৷ বিশেষত দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার প্রতি আলাদা টান ছিল তার ৷ সেই দেবাদৃত সরকার এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করে পুরো জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে ৷
ম্যাক উইলিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র দেবাদৃত সরকারের প্রাপ্ত নম্বর 692 ৷ ফল প্রকাশের পর থেকেই তার বাড়িতে উৎসবের পরিবেশ ৷ আত্মীয়স্বজন থেকে প্রতিবেশী— সবার মুখে একটাই নাম, দেবাদৃত ৷ তার বাবা দেবব্রত সরকার পেশায় গৃহশিক্ষক ৷ পাশাপাশি একটি প্রিন্টিং প্রেসের ব্যবসাও রয়েছে তাঁর ৷ মা মিস্টু রানি সরকার গৃহবধূ ৷ ছেলের এই সাফল্যে আবেগে ভাসছে পুরো পরিবার ৷
দেবাদৃত জানায়, ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কীভাবে কাজ করে, তা জানার প্রবল আগ্রহ দেবাদৃতের ৷ সেই আগ্রহ থেকে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন ৷ পড়াশোনার জন্য কোনও বাঁধাধরা রুটিন ছিল না তার ৷ যখন ইচ্ছা হত, তখনই বই নিয়ে বসে পড়ত ৷ তবে সব বিষয়ের মধ্যে গণিতই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় ৷
পড়াশোনার পাশাপাশি দেবাদৃতের আরেক ভালোবাসা সিনেমা ৷ বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় থালাপতি তার অত্যন্ত প্রিয় ৷ হাসতে হাসতেই দেবাদৃত বলে, "কোনও দিন যদি বিজয় থালাপতির সঙ্গে দেখা করতে পারি, তাহলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে ৷"
নতুন সরকার গঠনের পর রাজ্যের উন্নয়ন নিয়েও আশাবাদী এই কৃতী ছাত্র ৷ রাজনৈতিক মন্তব্য করতে না চাইলেও দেবাদৃতের বিশ্বাস, "শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আরও উন্নতি হবে ৷" ছেলের এই সাফল্যে আবেগাপ্লুত মা মিস্টু রানি সরকার বলেন, "জানতাম ও ভালো ফল করবে, কিন্তু রাজ্যে ষষ্ঠ হবে ভাবিনি ৷ খেলাধুলার থেকে ছবি আঁকা আর সিনেমা দেখতেই বেশি ভালোবাসত ৷" অন্যদিকে বাবা দেবব্রত সরকার বলেন, "ছেলের এই সাফল্যে আমরা অত্যন্ত খুশি ৷ ওর পরিশ্রমের ফল আজ সবাই দেখছে ৷"