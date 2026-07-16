মৃত্যুফাঁদ থেকে 'সেফ করিডর' ! 'রোড কিল' অতীত, মায়ের কোলে ফিরল চিতাবাঘের আট শাবক

মৃত্যুফাঁদ থেকে 'সেফ করিডর' ! 'রোড কিল' অতীত, মায়ের কোলে ফিরল চিতাবাঘের আট শাবক
এক সময় যে ঘোষপুকুর রেঞ্জ চিতাবাঘের মৃত্যুর খবরের জন্য শিরোনামে আসত, আজ সেই ঘোষপুকুরই বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের সাফল্যের গল্প লিখছে ।
Published : July 16, 2026 at 6:55 PM IST
দার্জিলিং, 16 জুলাই: এক সময় উত্তরবঙ্গের ঘোষপুকুর রেঞ্জ ছিল বন দফতরের কাছে উদ্বেগের অপর নাম । শিলিগুড়ি-সংলগ্ন এই বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়া ব্যস্ত সড়ক বহু বছর ধরেই চিতাবাঘের জন্য কার্যত মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছিল । গভীর রাত কিংবা ভোরের আলো ফোটার আগে খাদ্যের সন্ধানে কিংবা এক বনাঞ্চল থেকে অন্য বনাঞ্চলে যাওয়ার সময় দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারাত একের পর এক লেপার্ড । প্রায় প্রতি বছরই রোড কিলের খাতায় যুক্ত হত নতুন সংখ্যা ।
কিন্তু সেই ছবিই এখন বদলে গিয়েছে । বন দফতরের দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত উদ্যোগ, চালকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়মিত নজরদারি এবং স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় গত এক বছরে ঘোষপুকুর রেঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় একটি চিতাবাঘেরও মৃত্যু হয়নি । উত্তরবঙ্গে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই সাফল্যকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বন দফতর ।
বন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ঘোষপুকুর রেঞ্জে শেষবার চিতাবাঘের রোড কিলের ঘটনা ঘটেছিল 2025 সালের জানুয়ারি মাসে । তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় দেড় বছর । এই সময়ের মধ্যে ওভারস্পিডিং বা পথ দুর্ঘটনায় একটি লেপার্ডেরও মৃত্যু হয়নি । যে করিডর একসময় বনকর্মীদের কাছে সবচেয়ে উদ্বেগের জায়গা ছিল, আজ সেই করিডরই বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের সাফল্যের উদাহরণ হয়ে উঠেছে ।
ঘোষপুকুর রেঞ্জের রেঞ্জার সম্বর্ত সাধুর কথায়, এই পরিবর্তনের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে বন দফতরের ধারাবাহিক 'ব্রেক ফর ওয়াইল্ডলাইফ' অভিযান । জাতীয় সড়কের গুরুত্বপূর্ণ অংশে সতর্কীকরণ বোর্ড, নিয়মিত প্রচার, চালকদের সচেতন করা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের যুক্ত করে ধারাবাহিক প্রচারের ফলেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে । তাঁর কথায়, এক সময় যেখানে প্রায় প্রতি বছরই রোড কিলের ঘটনা ঘটত, সেখানে এখন সেই সংখ্যা কার্যত শূন্য ।
তবে ঘোষপুকুর রেঞ্জের সাফল্য শুধু সড়ক দুর্ঘটনা কমানোয় সীমাবদ্ধ নয় । চলতি বছরে চিতাবাঘের শাবক সংরক্ষণেও নজির গড়েছে বন দফতর । বনাঞ্চল লাগোয়া চা-বাগান ও জনবসতি থেকে পাঁচটি পৃথক ঘটনায় মোট আটটি চিতাবাঘের শাবক উদ্ধার করা হয়েছিল । সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ থাকে উদ্ধার হওয়া শাবকদের আবার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া । মানুষের গন্ধ লেগে গেলে মা অনেক সময় শাবককে আর গ্রহণ করে না, এমন আশঙ্কা থেকেই যায় ।
কিন্তু ঘোষপুকুর রেঞ্জে সেই আশঙ্কা সত্যি হয়নি । বনকর্মীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে প্রতিটি শাবককে নিরাপদে তাদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন । বন দফতরের দাবি, উদ্ধার হওয়া একটি শাবককেও তার মা প্রত্যাখ্যান করেনি । ফলে চলতি বছরে চিতাবাঘের শাবকদের মৃত্যুহার কার্যত শূন্যে নেমে এসেছে ।
সম্বর্ত সাধু জানান, শুধু শাবকদের উদ্ধার নয়, তাদের উপর নজরদারিও চালানো হয়েছিল । ক্যামেরা ট্র্যাপ এবং বনকর্মীদের পর্যবেক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে, প্রতিটি শাবকই আবার স্বাভাবিক ভাবে মায়ের সঙ্গেই জঙ্গলে বেড়ে উঠছে । এই সাফল্য দেশের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ প্রকল্পগুলির কাছেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বন আধিকারিকেরা ।
চিতাবাঘের পাশাপাশি অন্যান্য বন্যপ্রাণ রক্ষাতেও সমানভাবে সক্রিয় ঘোষপুকুর রেঞ্জ । বন দফতর ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় একশোটি সাপ উদ্ধার করা হচ্ছে । উদ্ধার হওয়া সাপগুলিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে পরে নিরাপদ বনাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হয় । একই সঙ্গে আহত ময়ূর, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, এমনকি বিপন্ন লেসার অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক-এর মতো বিরল পাখিকেও উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ।
বন দফতরের ভেটেরিনারি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা ও পরিচর্যার পর সুস্থ হয়ে ওঠা প্রাণীদের আবার প্রকৃতির কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে । ওয়াইল্ডলাইফ রেজিস্টারের তথ্য বলছে, গত কয়েক মাসে প্রায় 60 থেকে 70টি ছোট বন্যপ্রাণী ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখিকে চিকিৎসার পর সফলভাবে মুক্ত করা হয়েছে।
বন আধিকারিকদের মতে, এই সাফল্যের নেপথ্যে শুধু সরকারি উদ্যোগ নয়, রয়েছে স্থানীয় মানুষ, চা-বাগান কর্তৃপক্ষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং চালকদের সক্রিয় সহযোগিতা । মানুষ ও বন্যপ্রাণের সংঘাত কমিয়ে সহাবস্থানের যে মডেল ঘোষপুকুরে তৈরি হয়েছে, তা উত্তরবঙ্গের অন্য বনাঞ্চলের কাছেও অনুকরণীয় হয়ে উঠতে পারে ।
এক সময় যে ঘোষপুকুর রেঞ্জ চিতাবাঘের মৃত্যুর খবরের জন্য শিরোনামে আসত, আজ সেই ঘোষপুকুরই বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের সাফল্যের গল্প লিখছে । বন দফতরের আশা, এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে উত্তরবঙ্গের জঙ্গল আরও নিরাপদ হয়ে উঠবে শুধু চিতাবাঘের জন্য নয়, সমস্ত বন্যপ্রাণের জন্যই ।
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