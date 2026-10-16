বাড়িতে হামলার পর এবার বিকাশরঞ্জনকে খুনের হুমকি !
Bikash Ranjan Bhattacharya Threat Call: বৃহস্পতিবার রাতে একটা উড়ো ফোনে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে খুনের হুমকি দেওয়া হয় বলে জানান আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা ৷
Published : October 16, 2026 at 8:34 AM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: বাড়িতে হামলার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ফোনে খুনের হুমকি পাওয়ার অভিযোগ তুললেন বাম আইনজীবী ও সিপিআইএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । তাঁর দাবি, সুকান্ত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি ফোন করে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের খুনের হুমকি দিয়েছেন ।
পাশাপাশি তাঁর প্রয়াত মাকে নিয়েও কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি । এই ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী কী পদক্ষেপ করেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন বিকাশবাবু ।
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাত 10টা 47 মিনিট নাগাদ তাঁর কাছে একটি ফোন আসে । ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে সুকান্ত মণ্ডল নামে পরিচয় দেন বলে তাঁর দাবি । ওই ফোন থেকেই তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের খুনের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । শুধু তাই নয়, তাঁর প্রয়াত মাকে নিয়ে কুরুচিকর ইঙ্গিতও করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন এই বাম আইনজীবী ।
ঘটনা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী এই অভিযোগের ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নেন, তা তিনি দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন । একই সঙ্গে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি ।
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন,"রাত 10টা 47 মিনিট নাগাদ, সুকান্ত মণ্ডল নামে এক হিন্দু মৌলবাদী ফোন করে আমাকে ও পরিবারের সদস্যদের খুনের হুমকি দিলেন । প্রসঙ্গত, আমার প্রয়াত মা-র সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করলেন । ওই ধরনের কুৎসিত ইঙ্গিত হিন্দু মৌলবাদীদের সহজাত । মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী, এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেন সেটার অপেক্ষায় রইলাম । প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষার অধিকার কার্যকর করব ।"
উল্লেখ্য, এর আগে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ঘিরেও রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছিল । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ফোনে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ সামনে আসায় তাঁর নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে ।