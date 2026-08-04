তপন কান্দু খুনে অভিযুক্ত সুপারি কিলারের মৃত্যু
ঝালদা পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর খুনের তদন্তে আওতাধীন থাকাকালীন এই নিয়ে দুই অভিযুক্তের মৃত্যু হল ৷ বাকি দু'জন জামিনে মুক্ত রয়েছেন ৷
Published : August 4, 2026 at 10:15 AM IST
পুরুলিয়া, 4 অগস্ট: ঝালদা পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনের ঘটনায় জড়িত সুপারি কিলারের মৃত্যু ৷ অসুস্থতাজনিত কারণে সোমবার সকালে পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কলেবর সিংয়ের (58) মৃত্যু হয় ।
ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে আজ দেহের সুরতহাল (ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট) করানো হয়েছে ৷ আগামিকাল বুধবার দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে । তারপর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই কলেবর সিংয়ের ঠাঁই হয়েছিল পুরুলিয়া জেলা সংশোধনাগারে । তবে দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি । আজ প্রায় চার মাস ধরে পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ছিলেন ।
কলেবরের স্ত্রী প্রতিমা দেবী এদিন বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে স্বামী অসুস্থ ছিলেন । একাধিক হাসপাতালেও তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । জামিনের জন্য আবেদন জানানো হলেও তা মঞ্জুর করা হয়নি ৷ স্বামী খুন করেছিলেন কি না, তাও জানি না । তবে কারও প্রতি আমার কোনও অভিযোগ নেই ৷"
উল্লেখ্য, গত 2022 সালে 13 মার্চ বন্ধুদের সঙ্গে পায়চারি করতে বেরিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন ঝালদা শহরের 2 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু । যার জেরে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি । ঘটনায় প্রথমে রাজ্যের তৈরি করা সিট ও পরে হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু হয় । সিটের হাতে গ্রেফতার হন ঝাড়খণ্ডের বোকারো জেলার জরিডি থানা এলাকার গাইছাদ গ্রামের বাসিন্দা এই কলেবর সিং ।
তদন্ত করার পর 2022 সালের জুন মাসে আদালতে চার্জশিট জমা করে সিবিআই । সেখানে পাঁচ জনকে অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয় । দীপক কান্দু, কলেবর সিং, নরেন কান্দু, মহম্মদ আশিক ও সত্যবান প্রামাণিক । এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন অসুস্থ অবস্থায় এই নিয়ে দু'জন অভিযুক্তের মৃত্যু হল । কলেবরের আগে মারা যান সত্যবান প্রামাণিক । 2023 সালের 12 নভেম্বর অসুস্থতাজনিত কারণে মারা যান তিনি । অন্যদিকে, নরেন ও দীপক কান্দু হাইকোর্টের নির্দেশে জামিনে মুক্ত রয়েছেন ।