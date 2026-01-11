চম্পাহাটির বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত এক, আশঙ্কাজনক 2

চম্পাহাটির বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত এক, আশঙ্কাজনক 2
ঘটনায় শনিবার চারজন গুরুতর আহত হয়েছিলেন । তাঁদের মধ্যেই একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : January 11, 2026 at 5:58 PM IST
চম্পাহাটি, 11 জানুয়ারি: চম্পাহাটিতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হল গুরুতর জখম একজনের ৷ মৃতের নাম গৌরহরি গঙ্গোপাধ্যায় ৷ বয়স 60-এর কাছাকাছি ৷ ঘটনায় গুরুতর জখম আরও তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।
তার মধ্যে কিষান মণ্ডল এবং রাহুল মণ্ডলের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে । দু'জনেই চিকিৎসাধীন এমআর বাঙুর হাসপাতালে । আরেক আহত দেবশঙ্কর মণ্ডলের চিকিৎসা চলছে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের চম্পাহাটির হাড়াল এলাকা । ঘটনায় অন্তত চারজন গুরুতর আহত হন । তাঁদের মধ্যেই ছিলেন গৌরহরি গঙ্গোপাধ্যায় । আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে । কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই কলকাতায় এমআর বাঙুরে নিয়ে আসা হয় বৃদ্ধকে । সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ।
বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, আশেপাশের আরও তিনটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয় । কারখানায় কাজের মাঝেই বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন ওই চারজন । জানা গিয়েছে, গৌরহরি গঙ্গোপাধ্যায়ের শরীরের প্রায় 95 শতাংশও আগুনে ঝলসে গিয়েছিল । তাঁর বাড়ি পিয়ালি এলাকায় । রবিবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছানো মাত্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায় ।
মৃত গৌরহরির ভাই সাধন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বাজি কারখানায় কাজ করত দাদা ৷ তিনটি ড্রাম বিস্ফোরণ হয় ৷ বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয় দাদা । কলকাতায় চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে গেলে বাঙুর হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর । অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র ছিল না কারখানায় । কিন্তু বৈধ লাইসেন্স ছিল ওই কারখানার ৷ দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে ওই কারখানায় কাজ করত দাদা । সরকারি সাহায্য যদি পাওয়া যায় তাহলে পরিবার বাঁচবে ৷ না-হলে দাদার পরিবার ভেসে যাবে ।"
ঘটনার পরেই প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শনিবার দুপুরে বিকট শব্দ কানে আসে অন্তত 2-3 বার । তাঁরা বেরিয়ে দেখেন, বাজি তৈরির একটি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছে । বিধান মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি ওই কারখানার মালিক । তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত বিধানের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না । তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর জেলা পুলিশ । কেন এই বিস্ফোরণ তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । শুধু তাই নয়, ওই বাজি কারখানার লাইসেন্স ছিল কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
অন্যদিকে রবিবার দুপুরে চম্পাহাটিতে বাজি বিস্ফোরণের পর এলাকা পরিদর্শন করতে যায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল । এদিন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয় বাসিন্দা ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন । কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, ঘটনার পর একদিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত আইন অনুযায়ী বেআইনি বাজি ও বারুদ বাজেয়াপ্ত করার কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি । প্রশাসনের এই নিষ্ক্রিয়তাকেই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করছে কংগ্রেস । পাশাপাশি, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মদতেই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এই বেআইনি বাজি কারখানার কাজ চলছিল বলে অভিযোগ তোলা হয় ।
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে ।" প্রশাসন বিষয়টি আড়াল করার চেষ্টা করছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি । তাঁর দাবি, "মৃত ও আহত প্রতিটি পরিবারের জন্য 25 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং পরিবারের একজনকে স্থায়ী চাকরি দিতে হবে । পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে যথাযথ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, বৈধ লাইসেন্স ও নির্দিষ্ট ক্লাস্টার পদ্ধতিতে বাজি তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে ।"