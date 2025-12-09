SIR-এর কাজ সেরে স্কুল যাওয়ার পথে BLO-কে পিষে দিল ট্রাক
স্কুল যাওয়ার পথে ট্রাকের ধাক্কা ৷ হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হল বিএলও'র ৷ ঘটনায় শোকের ছায়া পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে ৷
Published : December 9, 2025 at 7:41 AM IST
নারায়ণগড়, 9 ডিসেম্বর: পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বিএলও'র ৷ বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (SIR) কাজ সেরে স্কুল যাওয়ার পথে তাঁকে পিষে দেয় একটি দ্রুত গতির ট্রাক ৷ মৃত বিএলও'র নাম অরবিন্দ মিশ্র (32)৷ সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে ৷
এদিন দুর্ঘটনার পরে তাঁকে উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় । জানা গিয়েছে, নারায়ণগড় বিধানসভার সাইকা 49 নম্বর বুথের বিএলও ছিলেন অরবিন্দ ৷ তাঁর বাড়ি নারায়ণগড় থানার সাইকা পাটনা গ্রামে ।
পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, সকাল থেকে ভোটারের বাড়ি থেকে ফর্ম নিয়ে এসে ডিজিটাইজেশনের কাজ করে স্কুল যাচ্ছিলেন । বাইকে করে বেলদা জানকি প্রাথমিক বিদ্যালয় যাওয়ার পথে 16 নম্বর জাতীয় সড়কের বাখরাবাদ কলোনির কাছে একটি খালি ট্রাক পিছন থেকে ধাক্কা মারলে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন অরবিন্দ । এই দুর্ঘটনার পর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ উদ্ধার করে তাঁদের অ্যাম্বুল্যান্সে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় ।
হাতে ও পায়ে আঘাত লেগেছিল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর । মেদিনীপুর মেডিক্যালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় ওই বিএলও'র । বর্তমানে তাঁর একটি তিন বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে । এদিকে বিএলও'র মৃত্যুর খবর পেয়েই হাসপাতালে দৌড়ে আসে শাসকদলের নেতা কর্মীরা । রাতেই শুরু হয় ময়নাতদন্ত ।
এই বিষয়ে মৃতের দাদা অর্ণব মিশ্র বলেন,"সকালে বিএলও'র কাজ সেরে স্কুলে যাচ্ছিল ভাই । সেই সময় সাড়ে দশটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে । একটি লরি পিছন থেকে ধাক্কা মারে ভাইকে । ঘটনার পর দ্রুত মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ এরপর এক্স-রে করতে যাওয়ার সময় মৃত্যু হয় ওর ।"
তবে হাসপাতালের গাফিলতির কথাও জানিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "রোগী মুমূর্ষু জেনেও অক্সিজেন দিতে দেরি করা হয়েছিল ৷ ভাইয়ের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল ৷ অর্থোপেডিকের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর এক্স-রে করার লাইনে দাঁড়াতে বলা হয় ৷ কথা বলতে বলতেই ভাই মারা যায় ৷ অক্সিজেনটা তাড়াতাড়ি দিলে হয়ত বেঁচে যেত ৷ আঘাত যে খুব বেশি ছিল এমনটা দেখিনি ওর শরীরে ৷"
এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শিক্ষক সংগঠনের সহ সভাপতি সরোজ দাস । তিনি বলেন, "জানুয়ারি মাসে প্রাইমারি স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা । তার জন্য শিক্ষকদের উপর বিশেষ চাপ রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে তিনি SIR-এর কাজ শেষ করে কোনওক্রমে স্কুল যাচ্ছিলেন ছাত্রদের পড়াতে । এই চিন্তা ছিল তার মাথায় । স্কুল যাওয়ার পথে রাস্তায় ট্রাকের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন ৷ হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু ঘটে । ঘটনায় আমরা শোকাহত ।"