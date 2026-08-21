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সকারপোষিত স্কুলের শিক্ষকদের বকেয়া DA কবে ? রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

আগামী 11 সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্য সরকারকে কলকাতা হাইকোর্টে লিখিতভাবে ডিএ সংক্রান্ত যাবতীয় অবস্থান জানাতে হবে আদালতে।

CALCUTTA HIGH COURT ON DA
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2026 at 3:56 PM IST

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কলকাতা, 21 অগস্ট: রাজ্য সরকারপোষিত স্কুলগুলির শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা কবে বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) পাবেন ? এই সমস্ত "গ্রান্টস-ইন-এইড (Grants-in-Aid)" স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এখনও কেন মহার্ঘভাতা দেওয়া হচ্ছে না, রাজ্যের কাছে তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যকে আগামী 11 সেপ্টেম্বরের মধ্যে হলফনামা দিয়ে বিষয়টি জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

এর আগে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র 65 শতাংশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। বাকি বকেয়া ডিএ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে ৷ কিন্তু কর্মচারীরা অনেকেই এখনও ডিএ পাননি। অভিযোগ, সরকারি কর্মীদের অনেকে বকেয়া ডিএ হাতে পেলেও সরকারপোষিত যে সমস্ত স্কুলগুলি আছে, সেই স্কুলের শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীরা এখনও তা পাননি। এ বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিল শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ। এদিন কলকাকা হাইকোর্টে এই মামালায় আবেদনকারীদের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। আদালত জানিয়েছে, ডিএ নিয়ে সরকারকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।

শুক্রবার মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে নির্দেশ দেয় যে, আবেদনকারী সংগঠন এবিটিএ-র দাবি অনুযায়ী সরকার ঠিক কবে থেকে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান করবে, তা নিয়ে স্পষ্ট সময়সূচি ও পরিকল্পনা জানাতে হবে।

শিক্ষক সংগঠনের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম এদিন বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে। রোপা রুল 2009 অনুযায়ী সব অংশকেই মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে। কিন্তু সরকার পোষিত স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এখনও এখনও DA বাকি। সে ব্যাপারে রাজ্যকে রিপোর্ট ফাইল করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। আগামী 11 সেপ্টেম্বর রিপোর্ট ফাইল করতে হবে। শুধুমাত্র শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীরাই নন, সরকারপোষিত অন্যান্য কর্মী বা পেনশনভোগীরাও এখনও বকেয়া ডিএ থেকে বঞ্চিত।"

উল্লেখ্য, রাজ্যের সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা দীর্ঘ দিন ধরে বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের মহার্ঘ ভাতার যে বড়সড় ফারাক রয়েছে, তা মেটানোর দাবি তুলে বারবার সোচ্চার হয়েছেন তাঁরা। এই এত টালবাহানার পরও সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা কাটছে না। তাঁদের অভিযোগ, মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের বিষয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয়। সেই কারণেই "গ্রান্টস-ইন-এইড" স্কুল-সহ অন্যান্য সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় এবিটিএ।

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বকেয়া DA
CALCUTTA HIGH COURT ON DA

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