সরকারি আইনজীবীর 'দায়িত্ব' নিয়ে টানাপোড়েন, অচলাবস্থা কাটাতে বিচারকের 'হস্তক্ষেপ'

সরকারি আইনজীবীর 'দায়িত্ব' নিয়ে টানাপোড়েন, অচলাবস্থা কাটাতে বিচারকের 'হস্তক্ষেপ'
মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও আইনজীবীদের দায়িত্ব সংক্রান্ত জটিলতায় তা পিছিয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন বিচারপ্রার্থীরা । অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে আদালতে এসেছিলেন।
Published : August 28, 2026 at 5:58 PM IST
সিউড়ি, 28 অগস্ট: সরকার বদলেছে । বদলেছে সরকারি আইনজীবীদের প্যানেলও । কিন্তু নির্দেশ জারির পরেও পুরোনো প্যানেলের আইনজীবীরা দায়িত্ব হস্তান্তর না করায় শুক্রবার দিনভর টানাপড়েন চলল সিউড়ি জেলা আদালতে । নতুন প্যানেলের আইনজীবীদের প্রতিবাদে একাধিক এজলাসে থমকে গেল মামলার শুনানি । সরগরম হয়ে উঠল আদালত চত্বর । বিপাকে পড়লেন বিচারপ্রার্থীরা । শেষ পর্যন্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের হস্তক্ষেপে দুই পক্ষকে নিয়ে বৈঠক হয় । দ্রুত দায়িত্ব হস্তান্তরের বিষয়ে দু'পক্ষ সহমত হয়েছে বলে আদালত সূত্রে খবর । বিকেলেই শুরু হয় নথিপত্র বুঝিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া ।
ঘটনার সূত্রপাত রাজ্যে সরকার বদলের পর সরকারি আইনজীবীদের প্যানেল পরিবর্তনকে ঘিরে । 17 অগস্ট বিজেপি সরকার নতুন প্যানেলের অনুমোদন সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করে । তাতে বীরভূমের সিউড়ি জেলা আদালত ছাড়াও বোলপুর, রামপুরহাট এবং দুবরাজপুর মহকুমা আদালতের জন্য মোট 58 জন নতুন সরকারি আইনজীবীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় । স্বাভাবিক নিয়মে নতুন প্যানেল অনুমোদনের আগের মধ্যবর্তী সময়ে পুরোনো প্যানেলের আইনজীবীরাই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন । কিন্তু নতুন তালিকা প্রকাশের পরেও তাঁদের একাংশ দায়িত্ব হস্তান্তর করেননি বলে অভিযোগ ।
নতুন প্যানেলের আইনজীবীদের বক্তব্য, সরকারি নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পরেও পুরোনো প্যানেলের আইনজীবীরা দায়িত্বে থেকে যাওয়ায় প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হচ্ছিল । বিষয়টি নিয়ে জেলা ও দায়রা বিচারকের কাছে অভিযোগও জানান তাঁরা । শুক্রবার সেই ক্ষোভই প্রকাশ্যে আসে ।
নতুন প্যানেলের এক আইনজীবী সন্দীপ চন্দ্রের দাবি, "জেলাশাসক সাত দিন আগেই দায়িত্ব হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন । তার পরেও পুরোনো প্যানেলভুক্তরা দায়িত্বভার হস্তান্তর করছেন না । তাই আমরা জেলা ও দায়রা বিচারকের কাছে এর সুরাহা চেয়েছি ।"
অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের জেরে এ দিন আদালতের একাধিক এজলাসে প্রভাব পড়ে । এক আইনজীবীর বক্তব্য, নতুন প্যানেলভুক্ত আইনজীবীরা প্রতিবাদে সামিল হওয়ায় সিউড়ি আদালতের জেলা ও দায়রা আদালত, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জেলা ও দায়রা আদালত এবং ফাস্ট ট্র্যাক ফার্স্ট কোর্টে নির্ধারিত একাধিক মামলার শুনানি হয়নি । পকসো আদালত অবশ্য এর আওতার বাইরে ছিল । আদালত চত্বরে তৈরি হয় চরম বিভ্রাট ।
মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও আইনজীবীদের দায়িত্ব সংক্রান্ত জটিলতায় তা পিছিয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন বিচারপ্রার্থীরা । অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে আদালতে এসেছিলেন। শুনানি হবে কি না, তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে হয় আদালত চত্বরেই । সরকার বদলের পরে সরকারি আইনজীবীদের প্যানেল বদল ঘিরে এমন পরিস্থিতি কেন তৈরি হল, তা নিয়েও আদালতে শুরু হয় নানা জল্পনা ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেন জেলা ও দায়রা বিচারক । আদালত সূত্রে খবর, আলোচনার পরে দ্রুত দায়িত্ব হস্তান্তরের বিষয়ে সহমত হন পুরোনো এবং নতুন, দুই প্যানেলের আইনজীবীরাই । নতুন প্যানেলের জেলা সরকারি আইনজীবী তথা পাবলিক প্রসিকিউটর কৌশিক আচার্য বলেন, "নির্দেশের পরেও দায়িত্ব ছাড়া হয়নি। তাই আমরা প্রতিবাদ করেছি । তাতে এ দিন বেশ কিছু মামলার শুনানি হয়নি । আশা করছি, এক দিনের মধ্যে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে ।"
এর পরেই বিকেলে শুরু হয় দায়িত্ব হস্তান্তরের কাজ । মামলা সংক্রান্ত নথি, কাগজপত্র এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য নতুন প্যানেলের আইনজীবীদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
যদিও পুরোনো প্যানেলের আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ পুরোপুরি মানতে নারাজ বর্তমান সরকারি আইনজীবী মলয় মুখোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য, দায়িত্ব হস্তান্তর না করার যে অভিযোগ উঠছে, তা সঠিক নয়। তাঁর কথায়, " সব কিছুরই একটা পদ্ধতি থাকে । মামলা, সিডি-সহ অন্যান্য নথি হস্তান্তর করতে একটা সময় লাগে ।"
আদালত সূত্রের খবর, শেষ পর্যন্ত বিচারকের হস্তক্ষেপে বরফ গলেছে । এখন নথিপত্র হস্তান্তরের কাজ দ্রুত শেষ করে আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ফেরানোর চেষ্টা চলছে ।