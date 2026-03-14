বেঁচে থেকেও মৃত ! পাঁচ ভোটারকে সামনে এনে 'ষড়যন্ত্রে'র অভিযোগ তৃণমূল বিধায়কের

বেঁচে থেকেও মৃত ! পাঁচ ভোটারকে সামনে এনে 'ষড়যন্ত্রে'র অভিযোগ তৃণমূল বিধায়কের
Published : March 14, 2026 at 3:49 PM IST
বহরমপুর, 14 মার্চ: ভোটার তালিকায় জীবিত মানুষকে 'মৃত' দেখানোর অভিযোগ তুলে শুক্রবার রাতে বহরমপুর জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে হাজির হলেন ভগবানগোলার তৃণমূল বিধায়ক রিয়াদ হোসেন সরকার । সঙ্গে ছিলেন পাঁচজন ভোটার— যাঁদের দাবি, তাঁরা বেঁচে থাকলেও ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।
বিধায়কের অভিযোগ, পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করেই এই কাজ করা হয়েছে । তাঁর দাবি, শুধু এই পাঁচজন নন, ভগবানগোলা বিধানসভা এলাকায় এমন শতাধিক ভোটার রয়েছেন যাঁদের জীবিত থাকা সত্ত্বেও তালিকায় মৃত দেখানো হয়েছে । তাঁদের অনেকেই বংশপরম্পরায় ওই এলাকার বাসিন্দা এবং তাঁদের কাছে 1962 সালের জমির রেকর্ড পর্যন্ত রয়েছে। এর আগে তাঁরা বহুবার ভোটও দিয়েছেন বলেও দাবি বিধায়কের।
মুর্শিদাবাদের 62 নম্বর ভগবানগোলা কেন্দ্রের বিধায়ক ইদ্রিশ আলির মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে রেকর্ড ভোটে জয়ী হন রিয়াদ হোসেন সরকার । বর্তমানে ওই কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা 2 লক্ষ 72 হাজারের কিছু বেশি । বিধায়কের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভগবানগোলায় প্রায় 1 লক্ষ 9 হাজার ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' অবস্থায় রয়েছে । তাঁদের মধ্যে বহুজনকে জীবিত থাকা সত্ত্বেও মৃত দেখানো হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট প্রায় 11 লক্ষ ভোটারের নাম বর্তমানে বিচারাধীন বলে দাবি তৃণমূলের । সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছে রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র ।
রিয়াদ হোসেন সরকারের অভিযোগ, "এরা সবাই জীবিত এবং বৈধ ভোটার । অথচ তাঁদের মৃত দেখানো হয়েছে । এর বিরুদ্ধে আমরা আইনি লড়াই এবং আন্দোলন দুটোই করব ।" পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক চক্রান্ত করছে । তিনি আরও দাবি করেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচন কমিশনকে প্রায় দেড় কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার 'টার্গেট' দিয়েছিলেন, এবং সেই পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হচ্ছে।
শুক্রবার রাতে যাঁদের নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সীমা মণ্ডল, মালা মণ্ডল, রিনা মণ্ডল, মামনি মণ্ডল এবং পরেশ মণ্ডল । তাঁরা সবাই ভগবানগোলা বিধানসভা এলাকার দিঘা গ্রামের বাসিন্দা । তাঁদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্র 84 নম্বর অংশের রামচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ।
মামনি মণ্ডল বলেন, "আমি বহু বছর ধরে এই বুথে ভোট দিচ্ছি । হঠাৎ করে এখন দেখছি আমার নামই বাদ দেওয়া হয়েছে । কী করব বুঝতে পারছি না ।"
সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের দুই প্রাক্তন জেলা সভাপতি অশোক দাস ও শাওনি সিংহরায় । অশোক দাস বলেন, "এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যতদূর যেতে হয় আমরা যাব । ন্যায় আদায় করে ছাড়ব ।"
আরও পড়ুন: