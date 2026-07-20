কাঁধে 'মৃত' শিক্ষা ব্যবস্থা ! শবযাত্রা নিয়ে পড়ুয়াদের অভিনব আন্দোলন

কাঁধে 'মৃত' শিক্ষা ব্যবস্থা ! শবযাত্রা নিয়ে পড়ুয়াদের অভিনব আন্দোলন
আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, একের পর এক পরীক্ষায় অনিয়ম, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে ।
Published : July 20, 2026 at 8:02 PM IST
জলপাইগুড়ি, 20 জুলাই: কাঁধে বাঁশ, সাদা কাপড়ে মোড়া প্রতীকী 'মৃতদেহ', সামনে প্রতিবাদী স্লোগান । দৃশ্যটা যেন কোনও শবযাত্রার । তবে এ কোনও মানুষের শেষযাত্রা নয়, পড়ুয়াদের দাবি- দেশের শিক্ষা ব্যবস্থারই 'মৃত্যু' ঘটেছে ! আর সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই সোমবার জলপাইগুড়ি শহরে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতীকী শবযাত্রা বের করলেন একদল ছাত্রছাত্রী ।
নিট-সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ, নিয়োগ ও পরীক্ষাপদ্ধতিতে স্বচ্ছতার অভাব এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অবনতির প্রতিবাদে কদমতলা মোড়ে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় । সেখান থেকেই শুরু হয় অভিনব পদযাত্রা । কাঁধে প্রতীকী শব তুলে বড় পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত মিছিল করেন আন্দোলনকারীরা । তাঁদের হাতে ছিল বিভিন্ন দাবি-সংবলিত প্ল্যাকার্ড এবং দুর্নীতিবিরোধী স্লোগান ।
আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, একের পর এক পরীক্ষায় অনিয়ম, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে । বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করেও বহু পরীক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত হচ্ছেন । এই পরিস্থিতিতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা ।
আন্দোলনকারী পড়ুয়া আভাস রজক বলেন, "বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক । আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যানারে নই, সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে এই আন্দোলন করছি । শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, পরীক্ষা গ্রহণে স্বচ্ছতা আনতে হবে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দায়ীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে ।"
তিনি আরও বলেন, "একজন পরীক্ষার্থী নিটের মতো পরীক্ষার জন্য এক বছর ধরে প্রস্তুতি নেয় । তারপর যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়, তবে তাকে আবার নতুন করে এক বছর অপেক্ষা করতে হয় । সেই মানসিক যন্ত্রণা শুধু একজন পরীক্ষার্থীই বুঝতে পারে । তাই আজ আমরা প্রতীকীভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার শবযাত্রা বের করেছি । এই 'মৃত' শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের ।"
পড়ুয়াদের দাবি, পরীক্ষা পরিচালনার পুরো প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বচ্ছ করতে হবে । পাশাপাশি প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা জোরদার, দ্রুত তদন্ত, দায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে । তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষা যদি বিশ্বাসযোগ্য না থাকে, তবে দেশের ভবিষ্যৎও নিরাপদ থাকবে না ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, জলপাইগুড়ির এই অভিনব প্রতিবাদ শুধু একটি শহরের আন্দোলন নয়, বরং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি একাংশ তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ, হতাশা এবং জবাবদিহির দাবিকেই নতুন করে সামনে এনে দিল ।