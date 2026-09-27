গুডস শেডের পাশে পচাগলা দেহ, 15 দিন ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকায় রহস্য

গুডস শেডের পাশে পচাগলা দেহ, 15 দিন ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকায় রহস্য
Body Recovered near Durgapur Rail Station: মাটিতে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দাগকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য । যদিও দেহটি কীভাবে সেখানে এল, তা স্পষ্ট নয় ।
Published : September 27, 2026 at 11:11 AM IST
দুর্গাপুর, 27 সেপ্টেম্বর: বাড়ির ভিতর থেকে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেহ ! মাটিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগও রয়েছে স্পষ্ট । আর সেই দেহই নাকি পড়ে রয়েছে দুর্গাপুরের বাঁকুড়া মোড় সংলগ্ন উড়ালপুলের নিচে রেলের গুডস শেডের কাছে । রবিবার সকালে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোকওভেন থানার পুলিশ ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক মহিলার অভিযোগ,"রেলের গুডস শেডের পাশেই থাকা এক মহিলার বাড়ির ভিতর থেকে ওই দেহটি টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে আমাদের অনুমান । দেহ পড়ে থাকা জায়গা থেকে বাড়ির দিক পর্যন্ত মাটিতে টানার মতো দাগ রয়েছে । পুলিশ এসে দেখছে বিষয়টি ।"
এই বিষয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তা বলেন, "আমরা গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছি । ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে । তিনি কে, ওই বাড়িতে কে বা কারা থাকত, সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের খবর দেওয়া হয়েছে ।"
মাটিতে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দাগকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে রহস্য । যদিও দেহটি কীভাবে সেখানে এল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । রেলের ওই গুডস শেডে মাঝে মধ্যেই খালি ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে । রবিবারও বেশ কয়েকটি ট্রাক সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় । স্থানীয়দের দাবি, একটি ট্রাক গত 15 দিন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে । ফলে ওই ব্যক্তির মৃত্যু কোথায়, কীভাবে হয়েছে এবং মৃত্যুর পর কীভাবে দেহটি সেখানে পৌঁছল, তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে ।
উদ্ধার হওয়া দেহটি পচাগলা অবস্থায় থাকায় এখনও পরিচয় জানা যায়নি । তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা, নাকি অন্য কোথাও থেকে তাঁকে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা । মৃত্যুর স্পষ্ট কারণও এখনও জানা যায়নি ।
স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভু দাস বলেন, "বাড়ির ভিতর থেকে টেনে বের করা হয়েছে দেহ । কারণ দাগ দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে । কিন্তু এই দেহটি কার, এখনও বোঝা যাচ্ছে না ।" অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তির মৃত্যু কীভাবে হল এবং দেহ রেলের গুডস শেডে পৌঁছল, খতিয়ে দেখছে কোকওভেন থানার পুলিশ ।