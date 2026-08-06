ড্রেনের ধারে তাকাতেই চোখ কপালে ! জোকায় পড়ে যুবকের দেহ

ড্রেনের ধারে তাকাতেই চোখ কপালে ! জোকায় পড়ে যুবকের দেহ
দিনের ব্যস্ত সময়ে জাতীয় সড়কের ধারের একটি ড্রেন থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ ৷ দেহটি দেখে প্রথমেই আঁতকে ওঠেন এক পথচারী ৷ এরপরই তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন।
Published : August 6, 2026 at 5:52 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: জাতীয় সড়কের ধারে ড্রেন পড়ে এক যুবকের দেহ ৷ বৃহস্পতিবার সকালে পর জোকার 117 নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ওই যুবকের (31-35 বছর) দেহ উদ্ধার করে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ ৷
পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আধিকারিক জানান, ওই ব্যক্তিকে কে বা কারা খুন করে ফেলে গিয়েছে তার তদন্ত চলছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন ড্রেনে দেহ পড়ে থাকতে দেখেন মেয়েকে স্কুলে পৌঁছতে যাওয়া এক অভিভাবক ৷ তিনি প্রকৃতির ডাকে (মূত্র ত্যাগ করতে) জাতীয় সড়কের ধারে ড্রেনের সামনে গিয়েছিলেন ৷ তখনই 'চক্ষু ছানাবড়া' ! দেখেন উল্টো হয়ে এক যুবক পড়ে রয়েছেন ৷ স্থানীয়দের মধ্যে তখন হইহই পড়ে যায় ৷ দেহটিকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে আনেন স্থানীয়রা ৷ পাশেই কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশরা ছিলেন ৷ তড়িঘড়ি তাঁরা খবর দেয় ঠাকুরপুকুর থানায় ৷
পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷ দিনের ব্য়স্ত সময়ে ড্রেনের পাশে দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ ওই ব্যক্তির এখনও পর্যন্ত কোনও নাম বা পরিচয় পাওয়া যায়নি ৷ দেহ উদ্ধারের সময় তাঁর পরনে ছিল একটি টি-শার্ট ও হাফপ্যান্ট ৷ ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্তে নেমেছে।
ওই ড্রেনের সামনেই অর্থাৎ যেখান থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে তার সামনেই একটি বেসরকারি হাইস্কুল রয়েছে ৷ উল্টোদিকে রয়েছে একটি আবাসন ৷ সেখানে কর্তব্যরত সিকিউরিটিরা সারাদিনই শিফট অনুযায়ী ডিউটি করেন ৷ তাঁরাও কিছুই দেখতে পাননি বলে পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন ৷
গতকাল রাত থেকেই বৃষ্টি হয়েছে এলাকায় ৷ ওই যুবকের দেহ পুরো সাদা হয়ে গিয়েছে, তাই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান রাত থেকেই যুকক এখানে পড়ে রয়েছে ৷ ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানের চিকিৎসক অজ্ঞাত যুববকে মৃত বলে জানান ৷ ইতিমধ্যেেই ঠাকুরপুকুর থানার তদন্তকারী আধিকারিকরা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করছে। মৃতকে এর আগে ওই জায়গায় দেখা গিয়েছিল কি না, তাই আশপাশের যেসব দোকান ও গ্যারেজ রয়েছে সেখানেও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ৷