ভোটের পরদিন ফের লম্বা লাইন দুর্গাপুরে, মদের দোকানের বাইরে ভিড় সুরাপ্রেমীদের
ভোটের জন্য চারদিন মদের দোকান বন্ধ ছিল৷ শুক্রবার দোকান খুলতেই ভিড় জমে জমে যায় দোকানে-দোকানে৷
Published : April 24, 2026 at 4:22 PM IST
দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 24 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে গতকাল, বৃহস্পতিবার৷ সকাল থেকেই বুথে বুথে লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে৷ ভোটপর্ব মেটার পরদিনও লম্বা লাইন চোখে পড়ল৷ এবার অবশ্য বুথের বাইরে লাইন দেননি কেউ৷ বরং লাইন দিয়েছেন মদের দোকানের বাইরে৷ কারণ, নির্বাচনের জন্য বেশ কয়েকদিন বন্ধ ছিল দোকান৷
নিয়ম অনুযায়ী, ভোটের 48 ঘণ্টা আগে মদের দোকান বন্ধ রাখা হয়৷ ভোটপর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে৷ তবে এবার প্রথম দফার ভোটের চারদিন আগে, অর্থাৎ 19 এপ্রিল থেকেই রাজ্যজুড়ে বন্ধ হয়ে যায় সমস্ত মদের দোকান৷ প্রথম দফায়, অর্থাৎ 23 এপ্রিল যেখানে ভোট ছিল, সেখানেও বন্ধ হয়ে যায় দোকান৷ আবার যেখানে দ্বিতীয় দফায়, অর্থাৎ আগামী 29 এপ্রিল ভোট রয়েছে, সেখানেও দোকান বন্ধ রাখা হয়৷
অবশেষে আজ, শুক্রবার সকালে দোকান খোলে৷ কিন্তু দোকান কতক্ষণ খোলা থাকবে, তা নিয়ে ধন্দে সুরাপ্রেমীরা৷ কারণ, দ্বিতীয় দফার ভোটের চারদিন আগে অর্থাৎ শনি বা রবিবার থেকেই দোকান বন্ধ হয়ে যেতে পারে৷ সেই নির্দেশ সারা রাজ্যে বলবৎ হতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকে৷ তাই দোকান খোলা না পাওয়ার আশঙ্কা থেকেই এদিন সকাল থেকে মদের দোকানের বাইরে সুরাপ্রেমীদের লম্বা লাইন দেখা যায়৷
ব্যতিক্রম নয় শিল্পশহর দুর্গাপুরও৷ দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার, বেনাচিতি বাজার, লিংক রোড, 19 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে প্রতিটি মদের দোকানের বাইরেই লম্বা লাইন চোখে পড়েছে৷ একই ছবি দেখা গিয়েছে, কাঁকসা, পানাগড় থেকে অন্ডাল, উখরা সর্বত্র৷
এবার দুই দফায় ভোট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে৷ শুরু থেকেই এবারের নির্বাচন নিয়ে কড়া ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে৷ সেই কড়া সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল মদের দোকান বন্ধ করে রাখা৷ কেউ হাতে থলি, কেউ পিঠে ব্যাগ নিয়ে মদ কিনতে ভিড় করেন৷ চড়া রোদ উপেক্ষা করেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বহু মানুষকে। সকাল সকাল এত লম্বা লাইন দেখে অনেক কৌতুহলের বশে জানতেও চান যে ভোটের পরদিন আবার ভিড় কেন?
শিল্পাঞ্চলের একটি মদের দোকানের কর্মী উত্তম সাঁতরা বলেন, ‘‘আমাদের কাছে নির্দেশিকা এসেছে দোকান খোলার জন্য। তবে কোনও সমস্যা হলে আবার বন্ধ করে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সকাল থেকেই ভিড় যথেষ্ট রয়েছে।’’ তবে এই ভিড় ও লম্বা লাইনের জেরে কোথাও যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ না হয়, সেই দিকে নজর রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে৷