মঙ্গলে ফের ইন্দ্রনীল-কন্যাকে তলব ! এবার 'ডেডলাইন' বেঁধে দিল লালবাজার
Indranil Sen Daughter: দুর্গাপুজোর পাস দুর্নীতি-কাণ্ডে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ইন্দ্রনীল-কন্যাকে তলব করল লালবাজার ৷ তাঁর বয়ানের ওপরই নির্ভর করছে পুলিশের পরবর্তী বড় পদক্ষেপ ৷
Published : November 3, 2026 at 11:16 AM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: সোমবার লালবাজারে হাজিরা দিতে আসননি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের মেয়ে ৷ ফলে মঙ্গলবার অর্থাৎ 3 নভেম্বর দুপুর 2টোর মধ্যে তাঁকে পুনরায় লালবাজারে তলব করেছে কলকাতা পুলিশ । তবে দ্বিতীয় দফাতেও তিনি গোয়েন্দাদের মুখোমুখি হবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রয়েছে । এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও ওদিক থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি ।
দুর্গাপুজো মণ্ডপগুলিতে 'ইউনেসকো প্রিভিউ শো' আয়োজনের আড়ালে বড়সড় আর্থিক অনিয়মের গন্ধ পাচ্ছেন তদন্তকারীরা । তদন্তের জালে জড়িয়েছেন ইন্দ্রনীল সেনের পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের নাম । সোমবার প্রথম দফায় লালবাজারে তলব করা হয় ইন্দ্রনীল-কন্যাকে । পুলিশ সূত্রে খবর, ওইদিন লালবাজারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী বা হোমিসাইড ও ফ্রড সেকশনের বিশেষ দলের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল তাঁর ৷ কিন্তু তিনি না-আসায় দুর্গাপুজোর পাস দুর্নীতি-কাণ্ডে মঙ্গলবার তাঁকে ফের তলব করা হয়েছে লালবাজারে ৷
পুলিশ সূত্রে দাবি, ইন্দ্রনীল সেনের মেয়ের নামে 'আই এসকেপ' এবং 'মায়রা' নামে দুটি স্বনামধন্য সংস্থার মালিকানা রয়েছে । তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, 'ইউনেসকো প্রিভিউ শো' এবং পুজো সংক্রান্ত অর্থ লেনদেনের একটি বড় অংশ এই দুই সংস্থার বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়েছিল । গোয়েন্দারা ইতিমধ্যে ওই সমস্ত অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করছেন ।
পুলিশের স্পষ্ট বক্তব্য, ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে এমন কিছু মোটা অঙ্কের টাকা জমা পড়েছে, যার বৈধ কোনও উৎস বা হিসেব দর্শাতে পারেনি সংস্থা কর্তৃপক্ষ । এই বিপুল অর্থ কোথা থেকে এল এবং কোথায় কোথায় চালান করা হল, সেই রহস্যভেদ করতেই ইন্দ্রনীল-কন্যাকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
তদন্তের স্বার্থে শহরের একাধিক নামী পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের জেরা করে গোয়েন্দারা বেশ কিছু বিস্ফোরক তথ্য হাতে পেয়েছেন । পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বিশ্বমঞ্চে কলকাতার দুর্গাপুজোর স্বীকৃতি অর্জনের পর ইউনেসকোর নাম ও অফিশিয়াল লোগো দেখে তাঁরা এই বিশেষ 'প্রিভিউ শো' বা মণ্ডপ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলেন । অভিযোগ, 'মাস আর্ট' নামক এক সংস্থার কর্মীরাই মূলত বিভিন্ন নামী পুজো মণ্ডপে গিয়ে 'প্রিভিউ শো' আয়োজনের সমস্ত বন্দোবস্ত করতেন । তবে এই বিরাট আয়োজনের বিনিময়ে ক্লাব বা পুজো কমিটির হাতে কী পৌঁছত, তা নিয়ে উঠেছে বড় প্রশ্ন ।
উদ্যোক্তারা পুলিশকে জানিয়েছেন, এত বড় আন্তর্জাতিক উৎসব প্রদর্শনীর বিনিময়ে তাঁদের দেওয়া হত অত্যন্ত যৎসামান্য অর্থ এবং মণ্ডপের সামনে একটি করে এলইডি গেট বসানোর অধিকার । পরবর্তীতে ওই সমস্ত এলইডি গেটে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন সম্প্রচার করে সংস্থাগুলি মোটা অঙ্কের টাকা আয় করত, যার মধ্য থেকে ক্লাব বা পুজো উদ্যোক্তাদের দেওয়া হতো মাত্র দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকা ।
এছাড়া, সাধারণ দর্শক ও ভিআইপিদের কাছে বিপুল মূল্যে বিক্রি করা 'প্রিভিউ শো পাস'-এর লভ্যাংশের সিংহভাগই চলে যেত নির্দিষ্ট সংস্থার পকেটে । অতি সামান্য টাকায় সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল ক্লাব কর্তাদের । শুধু ইন্দ্রনীল সেনের মেয়েই নন, গোয়েন্দাদের আতশকাচের নীচে রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ একাধিক ব্যক্তির সংস্থাও ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ইন্দ্রনীল সেনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অন্তত তিনটি পৃথক সংস্থার সমস্ত কর্মচারীদের তালিকা ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে লালবাজার । গোয়েন্দাদের ধারণা, উক্ত সংস্থাগুলির নিচু ও মাঝের স্তরের কর্মীরা এই বিপুল আর্থিক লেনদেন এবং চুক্তি সম্পাদনের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন । খুব শীঘ্রই একে একে ওই কর্মচাদের ডেকে পাঠিয়ে বয়ান নথিভুক্ত করা হবে ।
সব মিলিয়ে, ইউনেসকোর নাম ভাঙিয়ে ক্লাবের অধিকার হরণ এবং সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের ঘটনায় জট ক্রমশ পাকাচ্ছে । ইন্দ্রনীল সেনের মেয়ের ব্যাখ্যার ওপরই এখন নির্ভর করছে লালবাজারের পরবর্তী বড় পদক্ষেপ । মঙ্গলবার দুপুর 2টোর মধ্যে তিনি হাজিরা দেন নাকি পুনরায় সময় চেয়ে পাঠান, সেদিকেই নজর রাজ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলের ।
উল্লেখ্য, 28 অক্টোবর বিগত তৃণমূল সরকারের প্রভাবশালী নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে গ্রেফতার করেছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ । সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি-র আধিকারিকদের ম্যারাথন জেরার মুখে পড়েন তিনি ৷ ইডি দফতর থেকে বেরলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । বউবাজার থানায় একটি এফআইআর দায়ের হয়েছিল ৷ তার ভিত্তিতে প্রাক্তন মন্ত্রীকে গ্রেফতার করে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ ৷ 29 অক্টোবর ইন্দ্রনীল সেনকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয় ৷ ইন্দ্রনীল সেনকে 13 দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক ৷ তিনি 10 নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতেই রয়েছেন ৷