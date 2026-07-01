90 বছরের শাশুড়িকে জুতো-ঝাঁটা দিয়ে মার ! প্রকাশ্যে ভিডিয়ো, গ্রেফতার বৌমা

90 বছরের শাশুড়িকে জুতো-ঝাঁটা দিয়ে মার ! প্রকাশ্যে ভিডিয়ো, গ্রেফতার বৌমা
ভিডিয়োতে দেখা যায়, বৃদ্ধাকে কখনও জুতো, কখনও ঝাঁটা দিয়ে মারধর করা হচ্ছে । এমনকি পালানোর চেষ্টা করলে পা ধরে টেনে ফের মারধর করা হয় ।
Published : July 1, 2026 at 6:01 PM IST
খড়গপুর, 1 জুলাই: নব্বই ছুঁইছুঁই বৃদ্ধা শাশুড়িকে জুতো ও ঝাঁটা দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে তোলপাড় খড়গপুর । সেই নির্যাতনের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় তীব্র ক্ষোভ । চারদিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠার পর দ্রুত পদক্ষেপ করে খড়গপুর মহিলা থানার পুলিশ । অভিযুক্ত বড় বৌমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বুধবার ধৃতকে আদালতে তোলা হচ্ছে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ঘটনাটি খড়গপুর পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডের খরিদা এলাকার । অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই প্রায় 90 বছরের বৃদ্ধা শাশুড়ির উপর শারীরিক নির্যাতন চালাতেন তাঁর বড় বৌমা । সম্প্রতি সেই নির্যাতনের একটি ভিডিও সামনে আসে । ভিডিওতে দেখা যায়, বৃদ্ধাকে কখনও জুতো, কখনও ঝাঁটা দিয়ে মারধর করা হচ্ছে । এমনকি বৃদ্ধা পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে পা ধরে টেনে এনে ফের মারধর করা হয় । ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
অভিযোগ, বাড়ির ছোট বৌমা এই নির্যাতনের প্রতিবাদ করলে তাকেও ভয় দেখানো এবং মারধর করা হয় । শেষ পর্যন্ত তিনিই ঘটনাটির ভিডিও রেকর্ড করে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন । যা দেখে শিউড়ে ওঠেন এলাকাবাসী ৷ এরপরই অভিযুক্তের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা । খবর পৌঁছয় পুলিশের কাছেও । পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত তদন্তে নামে খড়গপুর মহিলা থানা ।
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওয়ো এবং প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । বৃদ্ধার উপর নির্যাতনের অভিযোগের পাশাপাশি পরিবারের অন্য সদস্যদের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত করা হচ্ছে ।
বাড়ির ছোট বৌমা রানু তেওয়ারির অভিযোগ, শুধু তাঁর শাশুড়িই নন, তিনিও দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারের শিকার । তাঁর দাবি, প্রায় পাঁচ বছর আগে বড় বৌমা ও তাঁর স্বামী তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন । সেই সময় থেকেই বৃদ্ধা শাশুড়ির উপরও নিয়মিত নির্যাতন চলছিল । রানুর অভিযোগ, শুধু বড় বৌমা নন, পরিবারের আরও কয়েক জন সদস্য এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত । তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সমাজকর্মী গীতা সিকান্দারও । তাঁর কথায়, "ভিডিয়ো দেখে আমরা স্তম্ভিত । প্রায় 90 বছরের এক অসহায় বৃদ্ধার সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ কোনও সভ্য সমাজে মেনে নেওয়া যায় না । শুধু অভিযুক্ত বৌমা নন, যাঁরা এই নির্যাতন জেনেও চুপ ছিলেন বা এতে মদত দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ।" এদিকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত মহিলাকে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে তিনি সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "পাপ করে ফেলেছি আমি ।"
ঘটনা ঘিরে খড়গপুর জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে । সেই সূত্রে ফের সামনে উঠে এল প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং পারিবারিক নির্যাতনের মতো স্পর্শকাতর বিষয় ।