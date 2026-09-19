নিজের শেষ সম্বলও মেয়েকে দিয়েছিলেন, সেই বাবাকেই উঠোনে ফেলে মার !

নিজের শেষ সম্বলও মেয়েকে দিয়েছিলেন, সেই বাবাকেই উঠোনে ফেলে মার !
Oldman beaten by daughter: হাবড়ায় ভিডিয়ো ছড়াতেই আটক মেয়ে ৷ বাবা ভেবেছিলেন, শেষ দিনগুলি মেয়ের কাছেই কাটাবেন। সেখানেই হয়তো পাবেন, একটু আশ্রয়, একটু যত্ন !
Published : September 19, 2026 at 8:44 PM IST
হাবড়া, 19 সেপ্টেম্বর: মা মারা যাওয়ার পর একমাত্র মেয়েকে কোলে-পিঠে করে বড় করেছিলেন । মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী । শেষ বয়সে যখন শরীর আর সঙ্গ দিচ্ছে না, তখন নিজের জমি-বাড়িও বিক্রি করে যা টাকা পেয়েছিলেন, তুলে দিয়েছিলেন সেই মেয়ের হাতেই । চেয়েছিলেন শুধু একটু ভালোবাসা আর যত্ন ।
কিন্তু সেই মেয়ের বিরুদ্ধেই 70 বছরের বৃদ্ধ বাবাকে উঠোনে ফেলে মারধরের অভিযোগ। চুলের মুঠি ধরে কিল, চড়, ঘুষি বা লাথি- কিছুই বাদ ছিল না । আর সেই ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়াল হাবড়ায় । শুক্রবার গভীর রাতে বৃদ্ধের মেয়েকে আটক করে পুলিশ । যদিও পরে লিখিত অভিযোগ না থাকায় তাঁকে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ।
ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার হাবড়া পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম ডহরথুবা এলাকায় । বৃদ্ধের নাম দীপক বসু । তাঁর একমাত্র মেয়ে তন্দ্রিমা দে । স্ত্রী বহু দিন আগেই মারা গিয়েছেন । মেয়েকে একাই বড় করেছিলেন দীপকবাবু । বছর ছয়েক আগে হাবড়ার পশ্চিম-কামারথুবা এলাকায় দেখেশুনে মেয়ের বিয়ে দেন বিধান দে-র সঙ্গে । বিধান হাবড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করেন ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রায় দু'বছর আগে থেকে দীপকবাবুর শারীরিক সমস্যা শুরু হয় । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটাচলার ক্ষমতাও কমতে থাকে । এক সময় সিদ্ধান্ত নেন, নিজের বাড়িতে একা না থেকে মেয়ের কাছেই থাকবেন । সেই মতো নিজের জমি-বাড়ি বিক্রি করে দেন । পাওয়া টাকা তুলে দেন মেয়ের হাতে । মেয়ের সংসারই হয়ে ওঠে তাঁর শেষ বয়সের ঠিকানা ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, শারীরিক অবস্থা যত খারাপ হতে থাকে, ততই বাড়তে থাকে সমস্যা । মেয়ের বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে ছোট একটি ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল । খাটও ছিল না । মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমোতেন বৃদ্ধ । অসুস্থতার কারণে অনেক সময় নিজে হেঁটে শৌচালয়ে পৌঁছতে পারতেন না । কখনও ঘরের কাছেই মল-মূত্র ত্যাগ করে ফেলতেন । অভিযোগ, এই বিষয়টি নিয়েই প্রায়ই অশান্তি হত ।
তারই মধ্যে এমনই একটি ঘটনায় বৃদ্ধকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে শুক্রবার হাবড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় । ভিডিয়োয় বৃদ্ধকে মারধরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে । তাঁকে চুলের মুঠি ধরে টানতে, চড় ও লাথি মারতে দেখা যায় বলে স্থানীয়দের দাবি । ভিডিয়োয় গালিগালাজের শব্দও শোনা যাচ্ছে । যদিও ভিডিয়োটির সত্যতা স্বাধীন ভাবে যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ।
ঘটনাটি জানার পর কয়েক জন প্রতিবেশী তন্দ্রিমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন বলে স্থানীয়দের দাবি । তাঁদের বক্তব্য, বৃদ্ধের বয়স এবং শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল । কিন্তু তাতে পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ ।
এর পর বিষয়টি পৌঁছয় সমাজকর্মীদের কাছেও । সমাজকর্মী তথা হাবড়া টাউন কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সমাজমাধ্যমে ভিডিয়ো দেখে প্রথমে তাঁরা বুঝতে পারেননি ঘটনাটি কোথাকার । পরে হাবড়ার ঘটনা জানতে পেরে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বৃদ্ধের উপর আর কোনও নির্যাতন না করার জন্য সতর্ক করেন । তাঁর দাবি, কয়েক জন স্থানীয় বাসিন্দা আগেই হাবড়া থানায় বিষয়টি জানিয়েছিলেন ।
শুক্রবার রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজমাধ্যমে ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পড়ে । এলাকায় তৈরি হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া । গভীর রাতে হাবড়া থানার পুলিশ পশ্চিম ডহরথুবা এলাকায় গিয়ে তন্দ্রিমাকে আটক করে ।
স্থানীয় বাসিন্দা গৌরী মিত্র বলেন, "মেয়ে ছাড়া দীপকবাবুর আর কেউ নেই । ওঁর যা কিছু ছিল, সব বিক্রি করে মেয়ের হাতে টাকা তুলে দিয়েছেন । এখন সেই মেয়েই যদি বাবাকে দেখতে না চান, তা হলে প্রশাসনের উচিত ওঁর থাকার ব্যবস্থা করা । 70 বছরের একজন অসুস্থ বৃদ্ধকে মারধর করা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ।"
তবে পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন বৃদ্ধর মেয়ে তন্দ্রিমা ৷ তাঁর বক্তব্য, "পারিবারিক বিভিন্ন ঘটনায় আমি বিধ্বস্ত হয়ে আছি । উত্তেজনার বশে জ্ঞানশূন্য হয়ে বাবার গায়ে হাত তুলে ফেলেছি । এই ঘটনার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত । সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি ।"
পুলিশের বক্তব্য, বৃদ্ধকে তাঁর মেয়ে মারধর করেছেন বলে খবর পাওয়ার পর পুলিশ ভিডিয়োটিও দেখেছে । তাঁকে আটক করা হয়েছিল । কিন্তু কেউ লিখিত অভিযোগ করতে রাজি হননি । তাই আপাতত সতর্ক করে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বারাসতের এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক ।