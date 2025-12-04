ETV Bharat / state

স্বর্গবাসীরা এখন গাছে গাছে, প্রিয়জনদের প্রাণের সঞ্চার করছে 'দত্তক বাগান'

গাছেদের গায়ে স্বর্গবাসীদের নাম ৷ প্রিয়জন বেঁচে থাকবে এই গাছেদের মধ্যেই ৷ তাঁদের প্রাণের সঞ্চার ঘটছে দত্তক বাগানের আম-কাঁঠাল-জামরুল গাছে ৷

BAINCHIGRAM ADOPTION GARDEN
গাছের প্রাণ রক্ষায় এগিয়ে এলেন পাণ্ডুয়ার বৈঁচিগ্রামের একদল যুবক (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 4, 2025 at 5:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বৈঁচিগ্রাম (হুগলি), 4 নভেম্বর: সবুজেই বেঁচে থাকে সুস্থ জীবন ৷ কিন্তু সেই সবুজ এখন ফিকে ৷ নির্বিচারে গাছ কাটার কারণ বহুতল নির্মাণ ৷ হারানো সবুজকে ফেরাতে ও সবুজায়নের বার্তা দিয়ে গাছ বাঁচাতে বৈঁচিগ্রামের এই 'দত্তক বাগান'। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ব্যানারে গাছের প্রাণ রক্ষায় এগিয়ে এলেন পাণ্ডুয়ার বৈঁচিগ্রামের একদল যুবক ।

'দত্তক বাগান'টি রয়েছে বৈঁচির চৌবেড়ার DVC ক্যানেল পাড়ে ৷ সেখানে আম, জাম, কাঁঠাল, আমলকি-সহ প্রচুর ফলের গাছ লাগিয়েছেন ওই যুবকরা ৷ গ্রামের মানুষের তত্ত্বাবধানে প্রায় 4 মাস ধরে গাছগুলিকে দেখাশোনা করা হচ্ছে ৷ স্বর্গীয় মানুষজনের নামে একটি করে গাছ লাগাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। শুধু গ্রামের মানুষই নন, যাঁরা বিদেশে থাকেন তাঁরাও এই উদ্যোগে সামিল । উদ্দেশ্য একটাই যেভাবে সর্বত্র বৃক্ষছেদন চলছে, তাতে পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখতে এই বৃক্ষরোপণ।

গাছের প্রাণ রক্ষায় এগিয়ে এলেন পাণ্ডুয়ার বৈঁচিগ্রামের একদল যুবক (ইটিভি ভারত)

গাছের ফল কী হবে ?

এই গাছগুলি থেকে যে ফল পাওয়া যাবে, তা বন্যপ্রাণীদের দেওয়া হবে ৷ অতিরিক্ত ফল বিক্রি করে স্থানীয় শিশুদের পড়াশোনার খরচ বহন করার চিন্তাভাবনা করছেন যুবকরা। আপাতত কিছুটা অংশে তৈরি হয়েছে বাগান ৷ লাগানো হয়েছে গাছ । পরবর্তীকালে বৈঁচিগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ক্যানেলের ধারে গাছ লাগানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে তাঁদের । এর জন্য সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েত ৷

BAINCHIGRAM ADOPTION GARDEN
প্রিয়জনদের প্রাণের সঞ্চার করছে 'দত্তক বাগান' (ইটিভি ভারত)

বর্তমানে নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের তরফে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিভিসি ক্যানেল কাটা হয়েছিল। বর্ধমান হয়ে সেই খাল হুগলির পাণ্ডুয়া ও বলাগড় ব্লকের উপর দিয়ে গিয়েছে ৷ ক্যানেলের পাড়ে ভূমিক্ষয় রোধের জন্য সরকারের তরফে বিভিন্ন সময় গাছ লাগানো হয়। কিন্তু অযত্ন ও দেখাশোনার অভাবে সেই গাছ নষ্ট হযে যায়। অথবা হলেও তা কেটে ফেলা হয় ৷ বৈঁচি বাঁটিকা পঞ্চায়েতের চৌবেড়া গ্রামে এই ডিভিসি'র একটি খাল রয়েছে ৷ এক সময় এই খালের পাড়েও অনেক গাছ ছিল। কিন্তু এখন তা কেটে ফেলা হয়েছে।

BAINCHIGRAM ADOPTION GARDEN
স্বর্গবাসীরা এখন গাছেদের গায়ে-গায়ে (ইটিভি ভারত)

প্রিয়জনদের স্মৃতিতে গাছ লাগিয়েছেন প্রবাসী ভারতীয়রা

প্রায় 4 থেকে 6 মাস আগে কিছু যুবক ও গ্রামের মানুষের উদ্যোগে এই দত্তক বাগানের চিন্তাভাবনা । আপাতত আম, কাঁঠাল, জামরুল, আমলকি-সহ মোট 44টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছে । এলাকার তৃণভোজী প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচাতে পুরো জায়গায় ঘিরে দেওয়া হয়েছে ৷ গ্রামবাসীদের আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পর তাঁদের নামে এখানে বৃক্ষরোপণ করেছেন অনেকে। এলাকাবাসীরা যেমন বৃক্ষরোপণে হাত বাড়িয়েছে ঠিক, তেমনিই আমেরিকা, গ্লাসগোতে থাকা প্রবাসী বাঙালিরাও তাঁদের প্রিয়জনদের স্মৃতিতে গাছ লাগিয়েছেন । গ্রামবাসীরাই এই গাছের পরিচর্চার দায়িত্ব নিয়েছেন। সেই গাছ বড় হলে গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে পশুপাখি ও মানুষ আশ্রয় পাবে।

BAINCHIGRAM ADOPTION GARDEN
গ্রামবাসীরাই এই গাছের পরিচর্চার দায়িত্ব নিয়েছেন (ইটিভি ভারত)

উদ্যোক্তার বক্তব্য

সংস্থার তরফে প্রীতম মুখোপাধ্যায় বলেন, "হারানো প্ৰিয়জনের স্মৃতিকে প্রাণ সঞ্চার করায় এই দত্তক বাগানের উদ্দেশ্য। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা থেকে একটি করে গাছ দত্তক নিচ্ছেন গ্রামবাসীরা। নগরায়ানের কারণে বনাঞ্চল কমে যাচ্ছে । এখানে সমস্ত ফলের গাছ রয়েছে ৷ বর্তমানে ডিভিসি'র সরকারি জায়গায় এই গাছ লাগানো হয়েছে । দত্তক বাগানের উদ্যোগ সফল হলে পাণ্ডুয়া ব্লক নয়, রাজ্য ও দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে আমাদের ৷ গাছেদের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের কাছে পাবেন ৷ রক্ষণাবেক্ষণের মাঝে একসময় ওইসব গাছ বড় হবে । ঠিক যেভাবে বাবা, মায়ের আশ্রয়ে সন্তান বেড়ে ওঠে। এই গাছগুলিও সেই বাবা, মায়ের মতোই আশ্রয় দেবে। যত বড় হবে, ঠান্ডা হাওয়া দেবে।

BAINCHIGRAM ADOPTION GARDEN
দত্তক বাগানের গাছগুলি (ইটিভি ভারত)

প্রবাসী ভারতীয় কী বলছেন ?

গ্লাসগো-তে থাকা প্রবাসী ভারতীয় মহুয়া দত্ত বলেন, "সোশাল মিডিয়ার দৌলতে আমি এই সংস্থার বিষয় জানতে পারি। পরে দত্তক বাগানের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁদের এই উদ্যোগ ভীষণ ভালো ৷ বাবা, ঠাকুমা ও কাকার স্মৃতির উদ্দেশে পরিবেশ রক্ষার্থে 3টি চারা গাছ রোপণ করি। পরিবেশের ভারসাম্য রাখতে গাছ লাগানো দরকার।"

BAINCHIGRAM ADOPTION GARDEN
আপাতত কিছুটা অংশজুড়ে বাগান ঘিরে গাছ লাগানো হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

পঞ্চায়েত প্রধানের বক্তব্য

বাঁটিকা বৈঁচি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালা বেগম বলেন, "বৈঁচিগ্রামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মৃত মানুষের স্মৃতির উদ্দেশে ডিভিসি'র পাড়ে গাছ লাগাচ্ছে ৷ আমরা পঞ্চায়েতে পক্ষ থেকেও অনেক সময় গাছ লাগিয়ে থাকি । এর আগেও ডিভিসি'র পাড়ে গাছ ছিল ৷ কিন্তু সেই গাছ কোনও কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে । চবে তাদের এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই । সবসময় ওই যুবকদের পাশে আছি ৷ আগামিদিনেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব ৷"

প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, সবুজ বনাঞ্চল ফেরাতে চলতি বছর 5 জুন অর্থাৎ বিশ্ব পরিবেশে দিবসে এক নয়া উদ্যোগ নেন দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ 'এক পের মা কে নাম' বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্যোগ নেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সেদিন তাঁর আবাস প্রাঙ্গনে একটি বৃক্ষরোপণও করেন ৷ সেই গাছ দেশের নারীশক্তির প্রেরণা ও প্রতীক হয়ে থাকবে বলেও সেদিন জানিয়েছিলেন মোদি ৷

TAGGED:

EK PED MAA KE NAAM
দত্তক বাগান
প্রিয়জনরা গাছে গাছে
ADOPTION GARDEN AT BOINCHIGRAM
DATTAK BAGAN IN HOOGHLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.