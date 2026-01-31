SIR-এর কাজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, আহত আরও এক

SIR-এর কাজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, আহত আরও এক
এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রে যাচ্ছিলেন এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর । স্কুটির পিছনে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল তাঁর ৷
Published : January 31, 2026 at 7:48 PM IST
জলপাইগুড়ি, 31 জানুয়ারি: এসআইআর (SIR)-এর কাজে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । মৃত্যু হল এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের । আহত আরও একজন ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি 10 নম্বর জাতীয় সড়কের দরগা এলাকায় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসের SIR-এর দায়িত্বে থাকা কর্মী শম্পা রায়ের । গুরুতর জখম হয়েছেন তার আরও এক সহকর্মী পায়েল মোহন্ত । জানা গিয়েছে, সহকর্মী পায়েল মোহন্তর সঙ্গে স্কুটিতে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে যাচ্ছিলেন শম্পা । দু'জনেই ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে কর্মরত । কাজে যাওয়ার পথেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শম্পার ৷
এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রের ডেটা এন্ট্রির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। কাজে যাওয়ার সময় স্কুটির পিছনে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যুর হয় তাঁর ৷ অন্যজন গুরুতর জখম হয়েছেন । জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা শম্পাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পায়েল মোহন্তর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে । ঘাতক ডাম্পারের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।
মৃতের ভাই বিশ্বজিৎ রায় বলেন, "দিদি আজ অফিসে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছিল । দিদি ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে কর্মরত । মূলত SIR-এর ডেটা এট্রির কাজে নিযুক্ত ছিলেন । আজ কাজে বেরিয়েছিলেন দু'জনে একসঙ্গে ৷ স্কুটিতে করে যাওয়ার সময় একটি ডাম্পার তাঁদের স্কুটির পিছনে ধাক্কা মারে। যার ফলেই এই বিপত্তি ।"
এর আগে, এসআইআরের কাজের চাপে বৃহস্পতিবার সেভকের করোনেশন সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন শেষ করেন শিলিগুড়ির এক বিএলও ৷ ঘটনার পর থেকেই বিজেপি, কেন্দ্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল । শিলিগুড়ির 1 নম্বর ওয়ার্ডের ধর্মনগরের বাসিন্দা শ্রবণ কুমার কাহার । শিলিগুড়ি হিন্দি উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের এই শিক্ষক দেশবন্ধু পাড়ার 47 নম্বর পার্টের বিএলও ছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার সেবকের করোনেশন ব্রিজ থেকে তিস্তায় ঝাঁপ দেন তিনি । তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।