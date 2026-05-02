পাহাড়ের টয়ট্রেন, চা ও অরণ্যের যুগলবন্দি; কার্শিয়াংয়ে পর্যটনের নতুন দিগন্ত

পাহাড়ের টয়ট্রেন, চা ও অরণ্যের যুগলবন্দি; কার্শিয়াংয়ে পর্যটনের নতুন দিগন্ত
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ও কার্শিয়াং বনবিভাগের উদ্যোগে সম্প্রতি আয়োজিত হল তিন দিনের এক বিশেষ ‘ফ্যামিলিয়ারাইজেশন ট্যুর’ বা ‘ফ্যাম ট্যুর’।
Published : May 2, 2026 at 7:31 PM IST
কার্শিয়াং, 2 মে: একদিকে রাজ্যে ভোটের আমেজ, তখনই উত্তরবঙ্গের পাহাড় ব্যস্ত তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার ও পর্যটনের নতুন দিশা খুঁজতে ৷ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (DHR) ও কার্শিয়াং বনবিভাগের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি কার্শিয়াং এবং সংলগ্ন অঞ্চলে আয়োজিত হল তিন দিনের এক বিশেষ ‘ফ্যামিলিয়ারাইজেশন ট্যুর’ বা ‘ফ্যাম ট্যুর’। যার মূল লক্ষ্য ছিল টয়ট্রেন, চা-বাগান এবং বনাঞ্চলকে একসূত্রে গেঁথে পর্যটকদের জন্য এক আকর্ষণীয় ও বিলাসীবহুল প্যাকেজ তৈরি করা।
নতুন দুই পর্যটন সার্কিট: ‘বাঘেরা’ ও ‘টি অ্যান্ড টিম্বার’ ট্রেইল
গত 29, 30 এপ্রিল ও 1 মে আয়োজিত ওই সফরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নামী পর্যটন সংস্থা ও রেলের শীর্ষ আধিকারিকরা অংশ নেন ৷ প্রথম দিনটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘বাঘেরা ট্রেইল’। কার্শিয়াং বনবিভাগের সহযোগিতায় ডাউহিল ও সংলগ্ন বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরা হয় ৷ কার্শিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত একটি চার্টার্ড ট্রেন বা টয়ট্রেনের জয়রাইডের ভ্রমণ করেন প্রতিনিধিরা। রাতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা ছিল ‘অ্যালোনা স্টে’ এবং ‘লা দাস ট্রি টপস’-এর মতো জঙ্গল ও চা-বাগানে মনোরম রিসর্টে ৷ প্রতিনিধিরা যাতে পাহাড়ি আতিথেয়তার আসল স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন ৷
দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন পালিত হয় ‘টি অ্যান্ড টিম্বার ট্রেইল’। তার সূচনা হয় সুকনা স্টেশনের ফটো গ্যালারি উদ্বোধনের মাধ্যমে। সেখান থেকে হেরিটেজ ‘এভারেস্ট’ কোচ ও ডাইনিং কোচে চড়ে প্রতিনিধিরা পৌঁছন রংটং স্টেশনে। পথে তিনধারিয়া কর্মশালায় 140 বছরের পুরনো রেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কৌশলও ঘুরে দেখেন তাঁরা।
চা-বাগান ও পক্ষীপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য
এবারের সফরের অন্যতম বড় আকর্ষণ ছিল রংটং সংলগ্ন শিবখোলা এবং সিপাহিধুরা চা-বাগান। পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছে শিবখোলাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘বার্ডিং হটস্পট’ বা পাখি দেখার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত করানো হয়। অন্যদিকে, সিপাহিধুরা চা-বাগানে নেপালি লোকনৃত্যের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানানো হয়। সেখানে পর্যটকরা কীভাবে হাতে কলমে চা পাতা তোলা এবং ফ্যাক্টরিতে চা তৈরির প্রক্রিয়া দেখতে পাবেন, তার একটি প্রদর্শনীও করা হয়। সবশেষে মার্গারেট’স ডেক-এ এক উচ্চপর্যায়ের সভার মাধ্যমে পর্যটন সার্কিটটি নিয়ে আলোচনা শেষ হয়।
পাহাড়ি রেলের সুরক্ষায় বিশেষ বৈঠক
এই কর্মসূচির পাশাপাশি 1 মে দার্জিলিংয়ের মেফেয়ার হোটেলে ‘মাউন্টেন রেলওয়ে কো-অর্ডিনেশন কমিটি’ (MRCC)-র ত্রৈমাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রেলওয়ের হেরিটেজ বিভাগের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টরের সভাপতিত্বে ওই সভায় নীলগিরি, কালকা-শিমলা, মাথেরান এবং কাংড়া ভ্যালি রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা যোগ দেন ৷ পাহাড়ের টয়ট্রেনগুলির ঐতিহ্য বজায় রেখে কীভাবে সেগুলিকে আধুনিক ও লাভজনক করা যায়, তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় ৷ আলোচনা হয় পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ৷
অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (ACT)-এর আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, "এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল দার্জিলিং ও কার্শিয়াংকে টেকসই পর্যটনের একটি হিমালয় মডেল হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা।" পর্যটন সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা এই নতুন সার্কিট নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ৷ তাঁদের মতে, টয়ট্রেনের চার্টার্ড সার্ভিস এবং ইকো-ট্যুরিজমের এই সমন্বয় উত্তরবঙ্গের পর্যটনে ‘গেম-চেঞ্জার’ হতে চলেছে। জিটিএ (GTA) পর্যটন বিভাগ, কার্শিয়াং বনবিভাগ এবং স্থানীয় পর্যটন সংগঠনগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় এই পুরো পরিকল্পনাটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় ৷ আগামীতে কার্শিয়াংয়ের ওই সার্কিটে আরও বেশি পর্যটকরা পাহাড়মুখী হবে বলে মনে করছেন তারা।