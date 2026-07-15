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বিশ্বমঞ্চে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন, UNESCO দরবারে ভারতের গৌরবগাথা নিয়ে হাজির ডিএইচআর

আগামী 16 জুলাই থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে আয়োজিত ইউনেসকোর ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ম্যানেজার্স ফোরাম’-এর আন্তর্জাতিক বৈঠকে ভারতের হয়ে একক প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে ডিএইচআর।

Darjeeling Toy Train
বিশ্বমঞ্চে দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 10:10 AM IST

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শিলিগুড়ি, 15 জুলাই: মেঘের মলাট মাখানো শৈলশহরের বুক চিরে, কুঝিকঝিক শব্দে এঁকেবেঁকে ছুটে চলা এক টুকরো ইতিহাস। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) মানেই ভ্রমণপিপাসুদের মনে এক লহমায় জেগে ওঠা একরাশ রোমান্টিক নস্টালজিয়া। পাহাড়ের সেই চিরচেনা নস্টালজিয়াই এবার কাঁটাতারের গণ্ডি পেরিয়ে পাড়ি দিচ্ছে বিশ্বমঞ্চে। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান শহরে আয়োজিত ইউনেসকোর ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ম্যানেজার্স ফোরাম’-এর আন্তর্জাতিক বৈঠকে ভারতের হয়ে একক প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে ডিএইচআর। আগামী 16 জুলাই থেকে শুরু হতে চলা আটদিনের এই মর্যাদাপূর্ণ আসরে ভারত-সহ বিশ্বের মোট 21টি দেশ অংশ নিচ্ছে। তবে ডিএইচআর-এর কাছে এবারের সফরটি অনন্য ও ঐতিহাসিক, কারণ এই প্রথমবার তারা এমন কোনও আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখ হিসেবে নিজেদের তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে।

এই ঐতিহাসিক যাত্রাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ। ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানান, "এবারই প্রথম দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দেশের হয়ে ইউনেসকোর বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে। ওই বৈঠকে জীবন্ত ঐতিহ্যের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে, যা আগামী দিনে টয়ট্রেন পরিষেবার মানোন্নয়নে আমাদের কাছে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে। বুসানের এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে মূলত তুলে ধরা হবে শৈলশহরের অন্যতম সেরা আকর্ষণ টয়ট্রেন এবং দার্জিলিংয়ের নিজস্ব সংস্কৃতির অপূর্ব মেলবন্ধনের গল্প। সমতল থেকে ধীরে ধীরে পাহাড়ের বাঁক ধরে খেলনাগাড়ির মায়াবী যাত্রা কীভাবে যুগের পর যুগ ধরে বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করে রেখেছে, তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে।"

Darjeeling Toy Train
এবারই প্রথম দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দেশের হয়ে ইউনেসকোর বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে (ইটিভি ভারত)

কর্তৃপক্ষের আশা, এর ফলে দার্জিলিংয়ের এই ‘লিভিং হেরিটেজ’ বা জীবন্ত ঐতিহ্য বিশ্বের দরবারে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এবং আগামীদিনে পাহাড়ের টানে বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়বে।

তবে শুধু নিজেদের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরাই নয়, এই আন্তর্জাতিক সফর থেকে আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার পাঠ নিতেও উন্মুখ ভারতীয় রেল। 21টি দেশের প্রতিনিধিদের ইউনেসকোর তরফে দক্ষিণ কোরিয়ার বেশ কিছু জীবন্ত ঐতিহ্যবাহী এলাকা ঘুরিয়ে দেখানো হবে। পাশাপাশি, ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির মূল বৈঠকেও অংশ নেবেন ডিএইচআর ডিরেক্টর। কীভাবে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের মূল আত্মায় বিন্দুমাত্র আঁচ না ফেলেও তাতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগানো সম্ভব, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এই আন্তর্জাতিক বৈঠকে। আর সেই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই আগামীদিনে টয়ট্রেনের পরিকাঠামো কতটা আধুনিক করা যায়, সেটাই এখন ডিএইচআর কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য।

Darjeeling Toy Train
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ইটিভি ভারত)

ডিএইচআর-এর এই বিশ্বমঞ্চে পা রাখার নেপথ্যে রয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের এক নীরব বিপ্লব ও ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের লাগাতার প্রচেষ্টায় টয়ট্রেন এখন শুধু একটি ঐতিহ্যবাহী যান নয়, বরং আধুনিক পর্যটনের এক অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। 606 এ , 607 বি, 801 বি, শতবর্ষ প্রাচীন বাষ্পীয় ইঞ্জিন (স্টিম লোকোমোটিভ)-গুলিকে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে মেরামত ও সংস্কার করে পুনরায় ট্র্যাকে ফেরানো ডিএইচআরের সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় সাফল্যগুলোর একটি।

হেরিটেজ শিরোপা ধরে রেখে এই পুরনো ইঞ্জিনগুলির আধুনিকীকরণ পর্যটকদের মধ্যে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, পাহাড়ের অন্যতম বড় শত্রু ধস পরিস্থিতিকে জয় করে যেভাবে বারবার পরিষেবা সচল রাখা হয়েছে, তা এক কথায় অভাবনীয়। বর্ষায় বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লাইনে ধস নামলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তা পরিষ্কার করে রেকর্ড সময়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার যে নজির ডিএইচআর গড়েছে। সঙ্গে রয়েছে ওয়ার্কশপ ও ডিএইচআরের মিউজিয়াম যা আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশংসনীয়।

একদিকে যখন ঐতিহ্যের শিকড়কে মজবুত রাখা হচ্ছে, অন্যদিকে তখন পর্যটকদের আকর্ষণে ঢেলে সাজানো হচ্ছে গোটা পরিষেবা। নিয়মিত জয় রাইডের পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ ‘উইকএন্ড স্পেশাল’ ট্রেন, জঙ্গল টি সাফারি, বাঘিরা ট্রেইলের মতো মনকাড়া পরিষেবা রয়েছে। ট্রেনের অন্দরে বসে পাহাড়ি সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আনা হয়েছে ভিস্তাডোম কোচের আধুনিক সংস্করণ, হেরিটেজ কাঁচের কামরা এবং ডাইনিং কারের সুবিধা।

ঘুম, সুকনা, তিনধারিয়ার মতো ঐতিহাসিক স্টেশনগুলোর ইতিহাস ও নস্টালজিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে নতুন রূপে, যেখানে ইতিহাস ও আধুনিকতা মিলেমিশে একাকার। সব মিলিয়ে, শত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আধুনিকতার হাত ধরে দার্জিলিং টয়ট্রেন আজ যেভাবে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে, বুসানের মাটিতে ভারতের সেই সাফল্যের জয়গাথাই প্রতিধ্বনিত হতে চলেছে।

  1. শিল্প ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে সুকনায় ‘টয়ট্রেন ডে’ সেলিব্রেশন, হেরিটেজ সংরক্ষণে উদ্যোগ নিল ডিএইচআর
  2. মহানদী সংলগ্ন এলাকায় ধস, সড়ক মেরামতের জেরে 10 দিন বন্ধ টয়ট্রেন

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DHR
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UNESCO MEETING IN BUSAN
DARJEELING TOY TRAIN

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