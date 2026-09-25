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মুকুটে নয়া পালক, দাজিলিং টয়ট্রেনকে অন্যতম সেরা গন্তব্যের স্বীকৃতি দিল ‘লোনলি প্ল্যানেট’

Darjeeling Toy Train in Lonely Planet: ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অপূর্ব মেলবন্ধন দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন পেল নয়া স্বীকৃতি ৷ ইটিভি ভারতের শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ।

Darjeeling Toy Train Lonely Planet
‘লোনলি প্ল্যানেট’-এর সেরা গন্তব্যের তালিকায় দাজিলিং টয়ট্রেন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2026 at 12:25 PM IST

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কার্শিয়াং, 25 সেপ্টেম্বর: বিশ্ব পর্যটনের আঙিনায় এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অর্জন করল দাজিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। বিশ্বের অন্যতম ভ্রমণ নির্দেশক সংস্থা ‘লোনলি প্ল্যানেট’ (Lonely Planet)-এর প্রকাশিত ‘বেস্ট ইন ট্রাভেল 2027’ তালিকার বিশ্বসেরা পর্যটন অভিজ্ঞতার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে ঐতিহ্যবাহী ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ‘টয়ট্রেন’। আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বখ্যাত এই ভ্রমণ ম্যাগাজিন ও গাইডবুকের স্বীকৃতি পাহাড়ি রেলের গৌরবকে বিশ্বমঞ্চে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিল বলেই দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের।

পাহাড়ের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক রূপ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে পরিবেশবান্ধব পর্যটন গড়ে তোলার নানাবিধ উদ্যোগই এই সাফল্যের মূল ভিত্তি বলে মনে করা হচ্ছে । ব্রিটিশ আমলের চার্ম বা আবেদন বজায় রেখেও পর্যটনকে আরও প্রসারিত করতে একের পর এক উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

Darjeeling Toy Train Lonely Planet
‘লোনলি প্ল্যানেট’-এর সেরা গন্তব্যের তালিকায় দাজিলিং টয়ট্রেন (ইটিভি ভারত)

উচ্ছ্বসিত রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "আন্তর্জাতিক স্তরে 'লোনলি প্ল্যানেট'-এর এই স্বীকৃতি পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের পর্যটন মানচিত্রের জন্য এক অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক এবং আন্তর্জাতিক হেরিটেজের এক অনন্য প্রতীক। পর্যটন দফতর দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের এই অপার সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মান প্রমাণ করে যে, স্থানীয় সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে পরিবেশবান্ধব ও স্থায়ী পর্যটন গড়ে তোলার যে প্রয়াস আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, তা আন্তর্জাতিক মহলেও গভীরভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "এই সম্মান আগামিদিনে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভ্রমণপিপাসুদের উত্তরবঙ্গ তথা দার্জিলিং ভ্রমণে আরও বেশি উৎসাহিত করবে। এর ফলে যে নতুন পর্যটন জোয়ার তৈরি হবে, তা স্থানীয় যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান বাড়াতে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করতে এবং সামগ্রিকভাবে পাহাড়ি অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে মূল ভূমিকা নেবে। ডিএইচআর কর্তৃপক্ষসহ এই সাফল্যের পেছনে যুক্ত প্রতিটি মানুষকে আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

Darjeeling Toy Train Lonely Planet
‘লোনলি প্ল্যানেট’-এর সেরা গন্তব্যের তালিকায় দাজিলিং টয়ট্রেন (ইটিভি ভারত)

উদ্যোগ ও সাফল্য

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উদযাপন: সুকনা, রংটং, কার্শিয়াং ও মহানদী স্টেশনজুড়ে 'ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যাল', 'স্টেশন মহোৎসব', 'সামার ফেস্টিভ্যাল' এবং জনপ্রিয় 'হেরিটেজ জয় রাইড'-এর মতো উদযাপনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী স্টেশনগুলিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা হয়েছে।

সম্প্রদায়-ভিত্তিক পরিবেশবান্ধব পর্যটন: বন দফতর ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের যৌথ উদ্যোগে জয় রাইডের পাশাপাশি সচেতনতামূলক পরিবেশবান্ধব কর্মসূচির আয়োজন বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে।

যুবসমাজ ও আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন: তরুণ প্রজন্মকে রেলের ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে বিশেষ শিক্ষামূলক চার্টার ট্রেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির সংযোজন ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে।

এই অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন প্রসঙ্গে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "লোনলি প্ল্যানেটের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থাসূত্রে পাওয়া এই স্বীকৃতি শুধু দাজিলিং বা টয়ট্রেনের জন্য নয়, বরং সমগ্র পূর্ব হিমালয়ের পর্যটন শিল্পের জন্য এক বিশাল প্রাপ্তি। এটি আমাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে আধুনিক পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা জোরদার করবে। এই আন্তর্জাতিক সম্মানের ফলে আগামিদিনে পর্যটক সমাগমে এক অভূতপূর্ব বৃদ্ধি দেখা যাবে, যা স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আঞ্চলিক অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।"

স্থানীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের মধ্য দিয়ে দাজিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে আজ সমগ্র বিশ্ব পর্যটকদের কাছে এক অবশ্য ভ্রমণযোগ্য (Must-visit) গন্তব্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

TAGGED:

DARJEELING TOY TRAIN
LONELY PLANET TRAVEL DESTINATIONS
লোনলি প্ল্যানেট তালিকায় টয় ট্রেন
দাজিলিং টয় ট্রেন
DARJEELING TOY TRAIN LONELY PLANET

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