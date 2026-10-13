টয়ট্রেন ক্যামেরাবন্দির সময় দুর্ঘটনা ! পর্যটকদের কড়া বার্তা দিল ডিএইচআর

টয়ট্রেন ক্যামেরাবন্দির সময় দুর্ঘটনা ! পর্যটকদের কড়া বার্তা দিল ডিএইচআর
DHR Toytrain: ভিডিয়ো তৈরির নেশায় টয়ট্রেনের সজোরে ধাক্কা চারচাকায় ৷ পাশে থাকা দম্পতির করুণ পরিণতি ! ঘটনায় কড়া বার্তা দিল ডিএইচআর ৷
Published : October 13, 2026 at 10:06 AM IST
দার্জিলিং, 13 অক্টোবর: পাহাড়ি আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পথ ধরে নিজের ছন্দে ধোঁয়া উড়িয়ে এগিয়ে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ঐতিহ্যবাহী বাষ্পচালিত টয়ট্রেন। কিন্তু সেই মনোরম মুহূর্তই চোখের পলকে বদলে গিয়েছে মারাত্মক দুর্ঘটনা। গত পরশু অর্থাৎ 11 তারিখের ওই ঘটনায় DHR-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী কঠোর পদক্ষেপ ও সতর্কতার বার্তা দিয়েছেন ৷
ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "ঐতিহাসিক টয়ট্রেন দার্জিলিংয়ের গর্ব ও ঐতিহ্য। আমরা বারবার পর্যটক এবং চালকদের অনুরোধ জানাই, যেন ট্রেন চলাচলের সময় নির্ধারিত দূরত্ব বজায় রাখা হয়। গাড়ি চালানো বা ভ্রমণের সময় জানালা দিয়ে ঝুঁকিয়ে ভিডিয়ো করা কিংবা রিলস বানানো মারাত্মক জীবনঘাতী হতে পারে। এই দুর্ঘটনায় চরম গাফিলতি প্রকাশ্যে এসেছে।"
তিনি আরও বলেন, "নিয়ম অমান্য করে ট্রেনের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করা বা অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে আমরা স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ট্রেন রুট সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ট্র্যাফিক শৃঙ্খলা ও নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।"
সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একটি চারচাকা গাড়ির ভিতর থেকে পর্যটক বা যাত্রী জানালা দিয়ে বাইরে শরীর ঝুঁকিয়ে মত্ত হয়ে চলন্ত বাষ্পচালিত ঐতিহ্যবাহী ট্রেনটির ভিডিয়ো তুলছিলেন। রিলস বানানোর উন্মাদনায় চালক গাড়িটিকে টয়ট্রেনের অত্যন্ত বিপদসীমার মধ্যে নিয়ে যান। ফলে চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিন ও গাড়ির মধ্যে ঘষা লাগে। গাড়িটি মুহূর্তের মধ্যে পাশে থাকা একটি স্কুটারকে সজোরে ধাক্কা দিলে স্কুটারটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং তাতে থাকা দম্পতি রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন।
দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও বিতর্কিত মোড় নেয়, যখন অভিযুক্ত গাড়িচালক উল্টে ট্রেনচালকের বিরুদ্ধে 'রং সাইডে' ট্রেন চালানোর অদ্ভুত ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলেন! তবে পুলিশি তদন্ত ও গাড়ির ভিতর থেকে তোলা ফুটেজ খতিয়ে দেখে সত্য সামনে আসে। স্পষ্ট বোঝা যায়, ভিডিয়ো তোলার জন্য চালক গাড়িটিকে ট্রেনের খুব কাছাকাছি নিয়ে যান এবং রাস্তার উপরই বিপজ্জনকভাবে অবৈধ পার্কিংয়ের চেষ্টা করছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে এবং চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
পাহাড়ের রাস্তায় গাড়ি চলাচলের পথ এবং হেরিটেজ ট্রেনলাইন যেখানে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলে, সেখানে সামান্য লাইক-কমেন্টের আসক্তিতে এভাবে প্রাণ সংশয় তৈরি করায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। অনেকে দাবি তুলেছেন, পাহাড়ি রুটে বাফার জোন তৈরি করা এবং কঠোর ট্র্যাফিক নজরদারি সুনিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। প্রসঙ্গত, এর আগেই একাধিকবার একই কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়েছে টয়ট্রেনকে।
সোশাল মিডিয়ায় কয়েক সেকেন্ডের সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে নিজের ও পথচলতি মানুষের জীবনকে এমন ঝুঁকির মুখে ফেলার মানসিকতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে। এই ঘটনা পাহাড়ি রুটগুলিতে হেরিটেজ ট্রেন ও সাধারণ পরিবহণের সহাবস্থানে ট্র্যাফিক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তাকে আবারও জোরকদমে সামনে নিয়ে এল।