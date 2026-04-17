গণতন্ত্রের উৎসবের বার্তা নিয়ে পাহাড়ের বাঁকে ছুটবে 'ডেমোক্রেসি এক্সপ্রেস'

গণতন্ত্রের উৎসবের বার্তা নিয়ে পাহাড়ের বাঁকে ছুটবে 'ডেমোক্রেসি এক্সপ্রেস'
পাহাড়ে ভোটের আগে নজিরবিহীন প্রচার অভিযানে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল ও নির্বাচন কমিশন ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : April 17, 2026 at 3:19 PM IST
দার্জিলিং, 17 এপ্রিল: ভোটের প্রাক্কালে পাহাড়ের মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল দার্জিলিং জেলা প্রশাসন ও দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (DHR)। 23 এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন ৷ এদিনই পাহাড়ে ভোটগ্রহণ ৷ তার আগে ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে শুক্রবার দার্জিলিং স্টেশনে শুরু হলো 'মেগা সুইপ' (SVEEP) কর্মসূচি। এই উদ্যোগের মূল আকর্ষণ ছিল ডিএইচআর-এর আইকনিক টয়ট্রেনের বিশেষ সংস্করণ 'ডেমোক্রেসি এক্সপ্রেস'।
পাহাড়ের 'খেলনা গাড়ি' বরাবরের মতো আজও পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ৷ দার্জিলিং টয়ট্রেনের জনপ্রিয়তা সারা বিশ্বে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে ৷ পর্যটকদের যাত্রী পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি সমাজকল্যাণমূলক একাধিক উদ্যোগ নিয়ে থাকে ডিএইচআর। আর এবারও এমনই এক অনন্য কীর্তি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ৷
শৈলরানির সৌন্দর্যে অনেকাংশে ভাগ বসিয়েছে টয়ট্রেন ৷ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কেবল যাত্রী পরিষেবার মাধ্যম নয়, বরং পাহাড়ের আবেগের আরেক নাম ৷ 1881 সালে চালু হওয়া এই ন্যারোগেজ রেল পরিষেবা তার প্রযুক্তিগত বিস্ময় এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য সারা বিশ্বে সমাদৃত ৷ টয়ট্রেনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই 1999 সালে ইউনেস্কো (UNESCO) একে ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ বা বিশ্ব ঐতিহ্যের শিরোপা প্রদান করে ৷ সেই বিশ্ববিখ্যাত হেরিটেজ ট্রেনকেই এবার বেছে নেওয়া হয়েছে গণতন্ত্রের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ৷
শুক্রবার সকাল 10:45 মিনিটে ঐতিহাসিক দার্জিলিং স্টেশনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং প্রথাগত খাদা অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ৷ ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিক হরিশঙ্কর পানিকেরের উপস্থিতিতে এই আয়োজন এক উৎসবের রূপ নেয় ৷ পাহাড়ি সংস্কৃতির ছোঁয়ায় শেরপা জনজাতির ঐতিহ্যবাহী স্বাগত নাচ অনুষ্ঠানটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।
এদিনের কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে ভোটমুখী করা ৷ সেই উদ্দেশ্যে দার্জিলিং স্টেশন থেকে বাতাসিয়া লুপ পর্যন্ত একটি বিশেষ টয়ট্রেন বা 'ডেমোক্রেসি এক্সপ্রেস'-এর সূচনা হয়। ট্রেনের প্রতিটি বগিতে ছিল ভোটদানের গুরুত্ব এবং সচেতনতামূলক নানা পোস্টার ৷ এছাড়া যাত্রাপথে মাইকিংয়ের মাধ্যমে ভোটারদের নির্ভয়ে ও সততার সঙ্গে নিজের ভোট নিজে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "গণতন্ত্রের উৎসবকে সফল করতে সকল ভোটারকে অংশগ্রহণ করতে হবে ৷ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ টয়ট্রেনের যে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ, তাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সাধারণ মানুষের কাছে নির্বাচনী সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি ৷ আমাদের লক্ষ্য হল এই ঐতিহাসিক মাধ্যমটিকে ব্যবহার করে প্রতিটি নাগরিককে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।"
নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অঙ্গীকার নিয়ে একটি বিশাল সিগনেচার ক্যাম্পেইন বা স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালানো হয়। পাশাপাশি স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে কাজে লাগিয়ে ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয় নির্বাচন কমিশনের তরফে। বিশ্ব হেরিটেজের টানে শৈলশহরে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের মধ্যেও ভারতের নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরতে এই বিশেষ ট্রেনের যাত্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ৷
জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়ের প্রতিটি স্টেশনে এই ট্রেনটি থেমে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে ভোটদানের প্রয়োজনীয়তা পৌঁছে দেবে ৷ বিশেষত নতুন ভোটারদের উৎসাহিত করতেই এই 'মেগা সুইপ' কর্মসূচি ৷ প্রশাসন এবং রেল কর্তৃপক্ষ আশা করছে, হেরিটেজ টয়ট্রেনের এই হুইসেল পাহাড়ের প্রতিটি কোণায় গণতান্ত্রিক অধিকারের বার্তা পৌঁছে দেবে এবং নির্বাচনে রেকর্ড ভোটদান নিশ্চিত করবে।