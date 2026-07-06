2500 কোটিতে সাজবে দার্জিলিং, বিশ্বমানের ডেস্টিনেশন গড়তে বড় ঘোষণা পর্যটনমন্ত্রীর

2500 কোটিতে সাজবে দার্জিলিং, বিশ্বমানের ডেস্টিনেশন গড়তে বড় ঘোষণা পর্যটনমন্ত্রীর
পাশাপাশি মিরিকের জন্য 100 কোটির মেগা প্রকল্প করা হচ্ছে ৷ কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে বিশ্বমানের ডেস্টিনেশন গড়ার লক্ষ্যে এই ঘোষণা করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷
Published : July 6, 2026 at 5:40 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 জুলাই: উত্তরবঙ্গের পর্যটন পরিকাঠামোকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করাই লক্ষ্য ৷ আর সেই লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ।
দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে নিউ চামটার একটি চা রিসর্টে সোমবার বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের তরফে আয়োজিত হয় 'নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ' ৷ সেখানে অংশ নিয়ে এদিন পর্যটনমন্ত্রী বলেন, "সমগ্র দার্জিলিং জেলাকে বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । এর পাশাপাশি, পাহাড়ের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র মিরিককে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিতে 100 কোটি টাকার একটি পৃথক মাস্টার প্ল্যান বা বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করা হচ্ছে ।" আগামী দুর্গাপুজোর আগেই মিরিককে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন ।
'ওয়ান স্টেট, ওয়ান ডেস্টিনেশন'
মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের কথায়, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সঙ্গে তাঁর একটি অত্যন্ত ইতিবাচক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে । কেন্দ্রের 'ওয়ান স্টেট, ওয়ান ডেস্টিনেশন' নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । মিরিক ও সংলগ্ন লেক অঞ্চলের সৌন্দর্যবৃদ্ধি, পর্যটকদের আবাসন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং নতুন অ্যাক্টিভিটি-ভিত্তিক পর্যটন চালু করার লক্ষ্যে এই 100 কোটি টাকা ব্যয় করা হবে, যার সম্পূর্ণ অর্থ আসবে কেন্দ্র থেকে ।
বিগত তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ
এরই সঙ্গে অনুষ্ঠানে পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেন পর্যটনমন্ত্রী ৷ শঙ্কর ঘোষ বলেন, "আসলে অন্যান্য বিভাগের মতো পর্যটনেও কেন্দ্রের নানান সুবিধা নেয়নি পূর্বতন সরকার । বিগত 15 বছরে বাংলার মানুষ বুঝতেই পারেনি যে পর্যটন বিভাগ বলে কিছু রয়েছে । পূর্ববর্তী সরকার 'পথের সাথী'র মতো প্রকল্প করে ফ্লপ হয়েছিল । আমরা তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে নারাজ । আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে মিলেই কাজ করব এবং বাংলাকে পর্যটনে এগিয়ে নিয়ে যাব ।"
সামুদ্রিক পর্যটনে জোর
দার্জিলিং ও মিরিকের পাশাপাশি সামগ্রিক উত্তরবঙ্গের জন্য কালিম্পংকে প্রকৃতি ও অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । একইসঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের দিঘাকে সামুদ্রিক পর্যটন এবং সুন্দরবনকে পরিবেশ-বান্ধব ও কার্বন-মুক্ত গ্রিন ট্যুরিজম স্পট হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও সমান্তরালভাবে চলছে । পর্যটনকে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড করে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ।
দার্জিলিংয়ের যানজট সামলাতে বিকল্প ব্যবস্থা
ব্যবসায়ী ও শিল্প মহলের এই গুরুত্বপূর্ণ কনক্লেভে চেম্বারের সভাপতি অশোককুমার বণিক, গ্লেন্যারিজ-এর কর্ণধার অজয় এডওয়ার্ড-সহ ট্যুর অপারেটর ও হোটেল মালিকরা উপস্থিত ছিলেন । বৈঠকে পাহাড়ের পর্যটন বিকাশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব মন্ত্রীর কাছে রাখা হয় । দার্জিলিং শহরে অতিরিক্ত পর্যটকদের ভিড় ও যানজট সামলাতে বিকল্প রাস্তা ও রোপওয়ে নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের দাবি জানান উপস্থিত প্রতিনিধিরা । এর পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলের হোমস্টেগুলির আধুনিকীকরণ ও স্থানীয় যুবকদের আতিথেয়তার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হয় ।
'সাহিত্য পর্যটন' তৈরির প্রস্তাব
উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকদের সম্মান জানিয়ে প্রখ্যাত লেখক সমরেশ মজুমদার-সহ বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িগুলিকে কেন্দ্র করে নতুন 'সাহিত্য পর্যটন' সার্কিট তৈরির প্রস্তাব ওঠে, যা পর্যটকদের নতুন এক অভিজ্ঞতা দেবে । এছাড়াও ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় দার্জিলিং-এ একটি 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' চালুর জন্য মন্ত্রীর কাছে আবেদন করা হয়, যা পূর্ববর্তী সরকারের অনীহায় থমকে ছিল বলে জানানো হয় পর্যটনমন্ত্রীকে ।