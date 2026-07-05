দার্জিলিংয়ে যত্রতত্র নোংরা ফেললেই স্পট ফাইন, একলপ্তে দিতে হতে পারে 10 হাজার !

দার্জিলিংয়ে যত্রতত্র নোংরা ফেললেই স্পট ফাইন, একলপ্তে দিতে হতে পারে 10 হাজার !
যত্রতত্র আবর্জনা বা থুতু ফেললে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে দার্জিলিং পুরসভা। অপরাধ প্রমাণিত হলে 10 হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে ৷
Published : July 5, 2026 at 1:46 PM IST
দার্জিলিং, 5 জুলাই : পাহাড়ের রানি দার্জিলিংয়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে এবার কোমর বেঁধে নামল প্রশাসন। রাজ্য সরকারের কড়া নির্দেশের পরই তৎপর হল পুরসভা। যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা, থুতু ফেলা কিংবা প্রস্রাব করার মতো নাগরিক উদাসীনতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে দার্জিলিং পুরসভা। অপরাধ প্রমাণিত হলে 100 টাকা থেকে 10 হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে ৷
নিয়ম অমান্যকারীদের এবার থেকে 'স্পট ফাইন' বা ঘটনাস্থলেই জরিমানা দিতে হবে ৷ এ ব্যাপারে 1 জুলাই থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি নির্দেশিকা কার্যকর হয়েছে ৷ তার উপর ভিত্তি করেই এই সচেতনতা ও ধরপাকড় অভিযান শুরু করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার থেকে পুরসভার আধিকারিকরা দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন প্রান্তে মাইকে প্রচার শুরু করেছেন। সাধারণ নাগরিক এবং পর্যটকদের নতুন এই পুর-নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।
দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরী জানান, পাহাড়ি শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এই নতুন নিয়ম অত্যন্ত কড়াভাবে কার্যকর করা হবে। তিনি বলেন, "কাউকে রাস্তায় থুতু ফেলতে দেখলে বা প্রস্রাব করতে দেখলে কিংবা যেখানে-সেখানে আবর্জনা বা ময়লা ফেলতে দেখা গেলে জরিমানা করা হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে শাস্তি দেওয়া নয়, বরং সচেতনতা বাড়িয়ে দার্জিলিংকে পরিচ্ছন্ন রাখা ৷ শহরকে আরও সুন্দর করে তুলতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।" পর্যটকদের সচেতন করতে শহরের প্রতিটি হোটেলের মালিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা হোটেল চত্বরে কী করণীয় আর কী করণীয় নয় এবং নিয়ম ভাঙলে কী কী শাস্তি হতে পারে, তার তালিকা স্পষ্টভাবে ঝুলিয়ে রাখেন।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী অপরাধের গুরুত্ব বুঝে জরিমানার অঙ্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। রাস্তায় থুতু ফেলা বা প্রস্রাব করার মতো অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন 100 টাকা জরিমানা করা হবে। অন্যদিকে, একসঙ্গে অনেকটা আবর্জনা ফেললে অথবা নির্মাণকাজের বর্জ্য ও ধ্বংসাবশেষ স্তূপ করে রাখার মতো গুরুতর অপরাধ করলে তার জন্য সর্বোচ্চ 10 হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
চেয়ারম্যানের মতে, সরকার গোটা রাজ্যজুড়ে যত্রতত্র ময়লা ফেলার বিরুদ্ধে জরিমানা চালু করার কথা বলে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তার ফলেই পুরসভার এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান আরও গতি পেয়েছে। তবে শুধু জরিমানা নয়, পুরসভা তার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামোও উন্নত করছে। রাজ্য সরকার পুরসভাকে আশ্বাস দিয়েছে, আগামী অগস্ট মাস থেকেই একটি পাইলট প্রজেক্টের অধীনে আবর্জনা বাছাই এবং ক্রাশিং মেশিন বসানোর কাজ শুরু হবে।
চেয়ারম্যানের কথায়, "যে সমস্ত জায়গায় আগে আবর্জনার ভ্যাট ছিল, সেখানেই এই মেশিনগুলো বসানো হবে। মেশিন শুকনো বর্জ্য বাছাই ও গুঁড়ো করে দেবে, যার ফলে আর সেগুলি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। পুরকর্মীদের এই মেশিনগুলি চালানোর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷ আর অন্য একটি ইউনিট ভেজা বর্জ্য থেকে সার তৈরি করবে।"
তবে এই নতুন ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু না হওয়া পর্যন্ত নাগরিকদের পুরনো ভ্যাটে আবর্জনা না ফেলার অনুরোধ জানিয়েছেন চেয়ারম্যান। অন্তর্বর্তীকালীন পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, "আপাতত বাসিন্দারা যেন ভ্যাটে ময়লা না ফেলেন সে ব্যাপারে তাঁদের অনুরোধ করা হয়েছে। আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ি আসার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে ৷ বাসিন্দাদের উচিত সরাসরি সেই গাড়িতেই আলাদা করে বর্জ্য তুলে দেওয়া।"
পাশাপাশি, রাতের অন্ধকারে রাস্তার উপর যারা নির্মাণ সামগ্রী ও বর্জ্য ফেলে রাখছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্য৷বস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুরসভা। দীপেন বলেন, "আমরা প্রায়শই দেখছি রাতে নির্মাণ-বর্জ্য রাস্তায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের চিহ্নিত করতে সিসিটিভি ফুটেজ ব্যবহার করা হবে ৷ অপরাধীদের আইনি নোটিশ পাঠানোর পাশাপাশি সর্বোচ্চ 10 হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।"