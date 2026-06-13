দার্জিলিংয়ে উচ্ছেদ অভিযান, পর্যটন এলাকায় ফুটপাত দখলমুক্ত করতে তৎপর পুরসভা

দার্জিলিংয়ে উচ্ছেদ অভিযান, পর্যটন এলাকায় ফুটপাত দখলমুক্ত করতে তৎপর পুরসভা
রাজ্যের নির্দেশে জনবহুল এলাকা দখলমুক্ত করা এবং পথচারীদের সুরক্ষিত করাই এই অভিযানের লক্ষ্য।
Published : June 13, 2026 at 5:00 PM IST
দার্জিলিং, 13 জুন: পর্যটন মরশুমে ভিড় সামলাতে এবং পথচারীদের যাতায়াত সুগম করতে দার্জিলিং পুরসভা এলাকায় ফের জোরদার উচ্ছেদ অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শহরের অন্যতম প্রধান পর্যটন করিডর নেহরু রোড থেকে চৌরাস্তা (ম্যাল রোড) এবং টুং সুং পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় অবৈধ হকারদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। 'নো-ভেন্ডিং জোন' বা হকারমুক্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ওই স্থানগুলোতে দোকান বন্ধের নির্দেশ দিয়ে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট হকারদের উচ্ছেদ নোটিশ ধরানো হয়েছে।
রাজ্য সরকারের বিশেষ নির্দেশে জনবহুল এলাকাগুলোকে দখলমুক্ত করা এবং পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। সম্প্রতি এই রাস্তায় প্রচুর অস্থায়ী দোকানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন। ঘিঞ্জি রাস্তার এই সংকটে যেকোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে, রাস্তার ওপর গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের মাধ্যমে খাবার তৈরির বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের উদ্বেগ তুঙ্গে।
গত বৃহস্পতিবার পুরসভা থেকে উচ্ছেদ নোটিশ দেওয়ার পর, শুক্রবার রাতে পুর আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন করেন। পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে অধিকাংশ হকার নির্দেশ মেনে সরে গিয়েছেন। তবে এখনও অনেকে নিয়ম ভেঙে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান সুমন সার্কি বলেন, "টুং সুং এলাকায় ভুট্টা বিক্রির অভিযোগে ইতিমধ্যে কিছু সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমরা কোনও অবস্থাতেই জনবহুল সরকারি জায়গা দখলদারি বরদাস্ত করব না।" পুর চেয়ারম্যানের সাফ কথা, এই অভিযান কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়, বরং সরকারি নির্দেশ মেনে জনস্বার্থে করা হচ্ছে।
এই উচ্ছেদ অভিযানের ফলে স্থানীয় হকারদের রুজি-রুটি নিয়ে উদ্বেগে পড়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। দলের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র বিনিতা রোকা পুরসভার চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে 38 জন হকারকে মানবিক কারণে সাময়িক ছাড় দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, এই হকারদের পরিবার সম্পূর্ণভাবে এই পর্যটন মরশুমের ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। চিঠিতে সন্ধ্যা 8টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত দোকান চালানোর অনুমতি চাওয়া হয়েছে।
মোর্চার আবেদনের প্রেক্ষিতে পুর কর্তৃপক্ষ অবশ্য কোনও নমনীয় মনোভাব দেখায়নি। পুরসভার বক্তব্য, একবার জায়গা খালি করার পর সেখানে ফের দখলদারি ফিরে এলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। তাছাড়া, নির্দিষ্ট কিছু হকারকে ছাড় দিলে অন্যদের সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে। পুরসভা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পর্যটন মরশুমে শহরের নিরাপত্তা এবং সৌন্দর্য বজায় রাখতে নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এই অভিযান আগামিদিনেও নিয়মিত চলবে।