পোষ্যকে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়ার আগে জেনে নিন নয়া নিয়ম, নইলেই বিপদ

পোষ্যকে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়ার আগে জেনে নিন নয়া নিয়ম, নইলেই বিপদ
পর্যটকদের পাশাপাশি পাহাড়বাসীর ক্ষেত্রেও পোষ্য রাখার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নয়া নিয়ম সামনের বছর থেকে চালু করতে চলেছে দার্জিলিং পুরসভা ৷
Published : November 21, 2025 at 5:42 PM IST
দার্জিলিং, 21 নভেম্বর: এবার থেকে পোষ্যকে সঙ্গে নিয়ে শৈলশহরে বেড়াতে গেলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে পর্যটকদের ৷ আর তা না-করলেই হবে জরিমানা ৷ বাড়ির বিড়াল-কুকুরকে নিয়ে পাহাড়ে যাওয়ার আগে জেনে নিতে হবে দার্জিলিং পুরসভার তরফে গৃহীত নয়া নিয়মগুলি ৷ পর্যটকদের পাশাপাশি পাহাড়বাসীর ক্ষেত্রেও পোষ্য রাখার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন নিয়ম চালু করতে চলেছে পুরসভা ৷ পাহাড়ের সৌন্দর্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর অন্যান্য পর্যটক ও পাহাড়বাসীর সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ ইংরেজি নতুন বছরে জানুয়ারি মাস থেকেই এই নিয়ম চালু হচ্ছে ৷
সম্প্রতি দার্জিলিং পুরসভার মাসিক অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কোনও পর্যটক পাহাড়ে নিজের পোষ্য বিশেষ করে কুকুর ও বিড়াল নিয়ে বেড়াতে গেলে তাদের টিকাকরণ বাধ্যতামূলক । শুধু তাই নয় । পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে যেখানে সেখানে পোষ্যকে মল-মূত্র ত্যাগ করালে তার জন্য করা হবে জরিমানা । সর্বাধিক 500 টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করা হয়েছে ।
একইভাবে এই নিয়ম লাগু করা হবে পাহাড়বাসীর জন্যও । পাহাড়বাসীর অনেকেই বাড়িতে কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য প্রাণী প্রতিপালন করে । অভিযোগ, অনেকেই দিনের বিভিন্ন সময় পোষ্যকে খোলা স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করান, বা তা যত্রতত্র ফেলে যান ৷ এতে পাহাড়ের সৌন্দর্য নষ্ট হয় । বিশেষ করে কেউ মর্নিং ওয়াক করতে চৌরাস্তা এলাকায় গেলে, তখন রাস্তার উপর প্রাণিদের মল-মূত্র পড়ে থাকতে দেখা যায় । এতে একদিকে যেমন পরিবেশ নষ্ট হয়, অন্যদিকে রোগব্যাধি ছড়ানোর আশঙ্কা থাকতে পারে । সেজন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে ।
দার্জিলিং পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, যেসব পাহাড়বাসী কুকুর কিংবা বিড়ালের মতো প্রাণী প্রতিপালন করবেন, তাঁদের নির্দিষ্টভাবে ভ্যাক্সিনেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । পাশাপাশি যাঁরা কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিকভাবে পশুপালন করবেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রাণীদের মল-মূত্র পুরসভার ঠিক করে দেওয়া নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে । তার জন্য পুরসভার তরফে যাবতীয় সামগ্রী দেওয়া হবে । এসবের জন্য পুরসভা বার্ষিকভাবে একটি কর আদায় করবে । পাশাপাশি টিকাকরণের বিষয়টিতেও নজরদারি চালাবেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের আধিকারিকরা ।
এই বিষয়ে দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরী বলেন, "সকালে অনেক সময় চৌরাস্তা, মলরোড কিংবা পাহাড়ের মনোরম জায়গাগুলি সংলগ্ন রাস্তায় পোষ্যদের মল-মূত্র ত্যাগ করানো হয় । এতে পরিবেশের সৌন্দর্য নষ্ট হয় এবং বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে । এছাড়াও সঠিক সময়ে পোষ্যদের টিকাকরণ না-করালে রোগব্যাধি ছড়ানোর আশংকা থেকে যায় । পুরসভার তরফে একটি ভ্যাক্সিনেশনের কার্ড চালু করা হবে । সেজন্য এই সিদ্ধান্ত ।"
তিনি আরও বলেন, "পাহাড়ে অনেকে আবার বাণিজ্যিক কারণে পশুপালন করে থাকেন । তাঁরাও একইভাবে পুরসভাকে কর দিয়ে পরিষেবা নেবেন । পোষ্যদের মল-মূত্র ফেলার জন্য পুরসভার তরফে নির্দিষ্ট জায়গা করা হবে ৷ পাশাপাশি পুরসভা প্রতিদিন পোষ্যদের মল-মূত্র সংগ্রহ করবে । সেজন্য পুরসভাকে কর দিতে হবে । বিপিএল তালিকাভুক্তদের অবশ্য সেই কর থেকে ছাড় দেওয়া হবে । এই বিষয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করা হয়েছে । ফিনান্স বিভাগের তরফে সবুজ সংকেত এলেই তা আইনের মাধ্যমে লাগু করা হবে । এতে একদিকে যেমন পাহাড়ের সৌন্দর্য বজায় থাকবে পাশাপাশি পুরসভারও আয় হবে ।"