পোষ্যকে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়ার আগে জেনে নিন নয়া নিয়ম, নইলেই বিপদ

পর্যটকদের পাশাপাশি পাহাড়বাসীর ক্ষেত্রেও পোষ্য রাখার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নয়া নিয়ম সামনের বছর থেকে চালু করতে চলেছে দার্জিলিং পুরসভা ৷

পোষ্য রাখার ক্ষেত্রে পাহাড়ে নয়া নিয়ম (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
দার্জিলিং, 21 নভেম্বর: এবার থেকে পোষ্যকে সঙ্গে নিয়ে শৈলশহরে বেড়াতে গেলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে পর্যটকদের ৷ আর তা না-করলেই হবে জরিমানা ৷ বাড়ির বিড়াল-কুকুরকে নিয়ে পাহাড়ে যাওয়ার আগে জেনে নিতে হবে দার্জিলিং পুরসভার তরফে গৃহীত নয়া নিয়মগুলি ৷ পর্যটকদের পাশাপাশি পাহাড়বাসীর ক্ষেত্রেও পোষ্য রাখার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন নিয়ম চালু করতে চলেছে পুরসভা ৷ পাহাড়ের সৌন্দর্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর অন্যান্য পর্যটক ও পাহাড়বাসীর সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ ইংরেজি নতুন বছরে জানুয়ারি মাস থেকেই এই নিয়ম চালু হচ্ছে ৷

সম্প্রতি দার্জিলিং পুরসভার মাসিক অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কোনও পর্যটক পাহাড়ে নিজের পোষ্য বিশেষ করে কুকুর ও বিড়াল নিয়ে বেড়াতে গেলে তাদের টিকাকরণ বাধ্যতামূলক । শুধু তাই নয় । পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে যেখানে সেখানে পোষ্যকে মল-মূত্র ত্যাগ করালে তার জন্য করা হবে জরিমানা । সর্বাধিক 500 টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করা হয়েছে ।

পোষ্যের টিকাকরণ বাধ্যতামূলক (নিজস্ব চিত্র)

একইভাবে এই নিয়ম লাগু করা হবে পাহাড়বাসীর জন্যও । পাহাড়বাসীর অনেকেই বাড়িতে কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য প্রাণী প্রতিপালন করে । অভিযোগ, অনেকেই দিনের বিভিন্ন সময় পোষ্যকে খোলা স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করান, বা তা যত্রতত্র ফেলে যান ৷ এতে পাহাড়ের সৌন্দর্য নষ্ট হয় । বিশেষ করে কেউ মর্নিং ওয়াক করতে চৌরাস্তা এলাকায় গেলে, তখন রাস্তার উপর প্রাণিদের মল-মূত্র পড়ে থাকতে দেখা যায় । এতে একদিকে যেমন পরিবেশ নষ্ট হয়, অন্যদিকে রোগব্যাধি ছড়ানোর আশঙ্কা থাকতে পারে । সেজন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে ।

আগামী জানুয়ারি থেকে চালু হচ্ছে নিয়ম (নিজস্ব চিত্র)

দার্জিলিং পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, যেসব পাহাড়বাসী কুকুর কিংবা বিড়ালের মতো প্রাণী প্রতিপালন করবেন, তাঁদের নির্দিষ্টভাবে ভ্যাক্সিনেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । পাশাপাশি যাঁরা কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিকভাবে পশুপালন করবেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রাণীদের মল-মূত্র পুরসভার ঠিক করে দেওয়া নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে । তার জন্য পুরসভার তরফে যাবতীয় সামগ্রী দেওয়া হবে । এসবের জন্য পুরসভা বার্ষিকভাবে একটি কর আদায় করবে । পাশাপাশি টিকাকরণের বিষয়টিতেও নজরদারি চালাবেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের আধিকারিকরা ।

নিয়ম না-মানলে হবে জরিমানা (নিজস্ব চিত্র)

এই বিষয়ে দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরী বলেন, "সকালে অনেক সময় চৌরাস্তা, মলরোড কিংবা পাহাড়ের মনোরম জায়গাগুলি সংলগ্ন রাস্তায় পোষ্যদের মল-মূত্র ত্যাগ করানো হয় । এতে পরিবেশের সৌন্দর্য নষ্ট হয় এবং বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে । এছাড়াও সঠিক সময়ে পোষ্যদের টিকাকরণ না-করালে রোগব্যাধি ছড়ানোর আশংকা থেকে যায় । পুরসভার তরফে একটি ভ্যাক্সিনেশনের কার্ড চালু করা হবে । সেজন্য এই সিদ্ধান্ত ।"

পোষ্যদের জন্য নয়া নিয়ম দার্জিলিং পুরসভার (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও বলেন, "পাহাড়ে অনেকে আবার বাণিজ্যিক কারণে পশুপালন করে থাকেন । তাঁরাও একইভাবে পুরসভাকে কর দিয়ে পরিষেবা নেবেন । পোষ্যদের মল-মূত্র ফেলার জন্য পুরসভার তরফে নির্দিষ্ট জায়গা করা হবে ৷ পাশাপাশি পুরসভা প্রতিদিন পোষ্যদের মল-মূত্র সংগ্রহ করবে । সেজন্য পুরসভাকে কর দিতে হবে । বিপিএল তালিকাভুক্তদের অবশ্য সেই কর থেকে ছাড় দেওয়া হবে । এই বিষয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করা হয়েছে । ফিনান্স বিভাগের তরফে সবুজ সংকেত এলেই তা আইনের মাধ্যমে লাগু করা হবে । এতে একদিকে যেমন পাহাড়ের সৌন্দর্য বজায় থাকবে পাশাপাশি পুরসভারও আয় হবে ।"

PET CARE IN DARJEELING
DARJEELING MUNICIPALITY
দার্জিলিং পুরসভা
পোষ্যের জন্য নিয়ম
NEW RULES FOR PET

