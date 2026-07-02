চা-বাগানে অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগ, শ্রমমন্ত্রীর দ্বারস্থ দার্জিলিংয়ের সাংসদ

চা-বাগানে অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগ, শ্রমমন্ত্রীর দ্বারস্থ দার্জিলিংয়ের সাংসদ
রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং এবং দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠকে বসেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ।
Published : July 2, 2026 at 8:12 PM IST
শিলিগুড়ি, 2 জুলাই: বকেয়া আদায়ের দাবিতে বেশ কয়েকমাস ধরে উত্তপ্ত লংভিউ চা-বাগান ৷ বন্ধ হয়েছে চা-বাগানের অফিসও ৷ এই পরিস্থিতিতে দিল্লি ও কলকাতার সমন্বয়ে সমস্যা মেটাতে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের দ্বারস্থ হলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ৷
চা-বাগানের শ্রমিকদের বকেয়া পিএফ এবং গ্র্যাচুইটির দাবিতে পাহাড়ের চা-বলয়ে বাড়ছে অসন্তোষের পারদ । দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে এবার আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন কার্শিয়াং লংভিউ চা-বাগানের শ্রমিকরা । ভবিষ্যৎ তহবিল (পিএফ), গ্র্যাচুইটি ও মজুরি বাবদ প্রায় 12 কোটি টাকার বিপুল বকেয়া পাওনার দাবিতে গত এপ্রিল মাস থেকেই দফায় দফায় বিক্ষোভ চলছিল এই বাগানে । সম্প্রতি শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে 72 ঘণ্টার লাগাতার কর্মবিরতি ও আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় । এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই নজিরবিহীন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষ ।
বৃহস্পতিবার পিএফ দফতরের একটি উচ্চপর্যায়ের দল পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে লংভিউ চা-বাগানে অভিযানে নামেন । আইনি ক্রোক বা বাজেয়াপ্তকরণ প্রক্রিয়াকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে এদিন চা বাগানের মূল প্রশাসনিক কার্যালয়, জেনারেল ম্যানেজারের অফিস এবং বাংলোতে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয় । এরপরই কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একটি সরকারি নোটিশ ঝুলিয়ে অফিসের সিংহদুয়ার সম্পূর্ণ সিল করে দেওয়া হয় ।
পিএফ দফতরের এই কড়া পদক্ষেপের পর আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবি আরও জোরালো হয়েছে । বিক্ষোভকারীদের সাফ কথা, শুধু অফিস সিল করলেই হবে না; বাগানের মালিক গোবিন্দ গর্গের মালিকানাধীন অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি অবিলম্বে ক্রোক করে তাঁদের বহুদিনের অধরা বকেয়া পিএফ ও গ্র্যাচুইটির টাকা দ্রুত মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে ।
এদিকে, উত্তরবঙ্গের চা ও সিংকোনা বাগানের এই সামগ্রিক অস্থিরতা ও শ্রমিক অসন্তোষের জল গড়াল খোদ রাজ্যের শ্রম দফতরে । শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় এবং এই অচলাবস্থা কাটাতে সরাসরি আসরে নেমেছেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা । বকেয়া আদায় এবং পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্সের বাগান শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং এবং দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠকে বসেন তিনি ।
বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম এই কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের চরম উদাসীনতার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাংসদ । তিনি জানান, শ্রম সংস্কারের অভাব এবং দেশের সংসদের অনুমোদিত নতুন 'শ্রম কোড' রাজ্যে লাগু না করার কারণেই আজ লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষ তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ।
রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাংসদ শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন যেন অতি দ্রুত রাজ্যে নতুন শ্রম কোড কার্যকর করা হয় । এর ফলে শিল্পের পরিবেশ উন্নত হওয়ার পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকারও সুরক্ষিত হবে । একই সঙ্গে সমস্ত চা ও সিংকোনা শ্রমিকদের ইএসআইসি পরিষেবার আওতায় এনে নিখরচায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা 'পেশক'-সহ অন্যান্য বাগানের ফাওলোই ভাতা অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার আর্জি জানান তিনি ।
লংভিউ বাগানের 12 কোটিরও বেশি টাকা বকেয়া থাকার সপক্ষে সমস্ত নথিপত্র মন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে রাজু বিস্তা এই বিষয়ে শ্রম দফতরের সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবি করেন । শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সাংসদের সমস্ত দাবি শোনেন এবং মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ-সহ শ্রমিকদের স্বার্থে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।