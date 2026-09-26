পাহাড়-সমতলের প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে বড় পদক্ষেপ, প্লাবন ও ধস রুখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ল নবান্ন

পাহাড়-সমতলের প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে বড় পদক্ষেপ, প্লাবন ও ধস রুখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ল নবান্ন
Expert Committee for Hill Disaster Prevention: দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ও মিরিকের পুনর্গঠনের সঙ্গে আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থার মাস্টারপ্ল্যান তৈরি হবে ৷ প্রতিবেদন শুভদীপ রায় নন্দীর ৷
Published : September 26, 2026 at 5:24 PM IST
শিলিগুড়ি, 26 সেপ্টেম্বর: উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলে তিস্তা, তোর্সা-সহ অন্যান্য পাহাড়ি নদীর ক্রমাগত বন্যা, হড়পা বানের তাণ্ডব এবং পাহাড়ের সুপ্রাচীন শহরগুলির ধস সমস্যা সমাধানে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও পুরবিষয়ক দফতর একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে ৷
গত 31 অগস্ট দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে হিমালয় অঞ্চলের ভৌগোলিক ঝুঁকি ও পাহাড়ের শহরগুলির পরিকাঠামোগত সঙ্কটের কথা তুলে ধরেছিলেন ৷ সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্য সরকার দ্রুত বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷
রাজ্যের নগর উন্নয়ন ও পুরবিষয়ক দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, পর্বত বিশেষজ্ঞ ও পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ড. একলব্য শর্মা এই উচ্চপর্যায়ের কমিটির সভাপতির দায়িত্ব সামলাবেন ৷ একই সঙ্গে দার্জিলিং ও কালিম্পং এর জেলাশাসকদের যৌথ সদস্য-আহ্বায়ক করা হয়েছে ৷ এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকছেন রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, নগর উন্নয়ন ও পুরবিষয়ক দফতর, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য পরিবেশ, বন ও সেচ দফতরের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরা ৷
পাশাপাশি, গবেষণাগত সহায়তা দিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি খড়গপুর, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইআইইএসটি শিবপুরের মতো খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট গবেষক ও বিশেষজ্ঞদেরও রাখা হয়েছে এই কমিটিতে ৷
হিমালয় অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট ও ভৌগোলিক ঝুঁকি
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উত্তরবঙ্গ ও সংলগ্ন হিমালয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে ৷ 2023 সালের অক্টোবর মাসে উত্তর সিকিমের দক্ষিণ লোনাক হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট প্লাবনে চুংথাং-এর তিস্তা-3 বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলাজুড়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটে ৷ এমনকী অতি সম্প্রতি নেপালেও হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণের পর সৃষ্ট হড়পা বানে নিমেষেই নদী অববাহিকার বহু বসতি প্লাবিত হয়েছে ৷
বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ৷ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমগ্র হিমালয় অঞ্চল ভূ-গঠনগতভাবে ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে ৷ অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, হিমবাহের দ্রুত গলন এবং পারমাফ্রস্ট ক্ষয়ের ফলে পাহাড়ের খাড়া ঢালে অবস্থিত শহরগুলির নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকি দিনদিন বাড়ছে ৷ তিস্তা বা তোর্সায় জলস্ফীতি ঘটলেই শুধু নদীর পাড় নয়, বরং পাহাড়ি সড়ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পাহাড়ের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি পর্যটন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায় ৷
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিস্তা, তোর্সা ও পাহাড়ের নদীগুলির বারবার প্লাবন এবং আমাদের পাহাড়ের শহরগুলির পরিকল্পিত সম্প্রসারণ খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে ৷ গত 31 অগস্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে আমি হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণ, অতিবৃষ্টি, মেঘভাঙা বৃষ্টি, ধস এবং আমাদের দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ও মিরিকের এক শতাব্দী প্রাচীন জরাজীর্ণ ড্রেনেজ ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বিপদের কথা জানিয়েছিলাম ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই ইতিবাচক সাড়া দেওয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ৷ আমরা সবাই মিলে অঞ্চলের মানুষের জন্য সুরক্ষিত ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব ৷"
শতাব্দী প্রাচীন পরিকাঠামো ও আধুনিক মাস্টারপ্ল্যান
দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিক হল দেশের পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ৷ কিন্তু এই বিপুল জনসংখ্যার বোঝা বইতে হচ্ছে এক শতকেরও বেশি সময় আগে ব্রিটিশ আমলে তৈরি নর্দমা ও সুয়ারেজ ব্যবস্থার উপর ভর করে ৷ দশকের পর দশক রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই নর্দমা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ না-করায় সাধারণ বর্ষাতেই পাহাড়ে জলযন্ত্রণা এবং ড্রেন ধসে বিপজ্জনক ধস নামে ৷
রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী নবগঠিত এই বিশেষজ্ঞ কমিটি মূলত তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে কাজ করবে ৷ প্রথমত, পাহাড়ি নদীগুলির অস্বাভাবিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া ও সতর্কতামূলক প্রোটোকল তৈরি করা ৷ দ্বিতীয়ত, শতাব্দী প্রাচীন ব্রিটিশ আমলের নর্দমা ব্যবস্থা পাল্টে আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং শহরগুলির উপর জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ কমাতে ভূ-গঠনগতভাবে স্থিতিশীল ও নিরাপদ এলাকা চিহ্নিত করে নতুন ও পরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণের রূপরেখা তৈরি ৷ এই সমস্ত সুপারিশ ও মাস্টারপ্ল্যান কার্যকর হলে পাহাড়ি অঞ্চলের পাশাপাশি তরাই ও ডুয়ার্সের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাবেন ৷