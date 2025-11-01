ETV Bharat / state

বিপর্যয় কাটিয়ে পাহাড়ের হাতছানি ! পর্যটনকে চাঙ্গা করতে ডিসেম্বরে মেলো টি ফেস্টিভ্যাল

দার্জিলিং মেলো টি ফেস্টিভ্যালের মূল আকর্ষণ নেপালি ব্যান্ড এবং পশ্চিমী ব্যান্ড বিভাগের প্রতিযোগিতা । গানের ব্যান্ডের জন্য থাকছে 28 লক্ষ টাকা পুরস্কার ৷

Darjeeling Melo Tea Fest
শীতের মরশুমে শৈলরানি (নিজস্ব ছবি)
দার্জিলিং, 1 নভেম্বর: শীতের মরশুমে শৈলরানির পর্যটনকে আরও বেশি জনপ্রিয় করতে আয়োজিত হতে চলেছে দার্জিলিং মেলো টি ফেস্টিভ্যাল । এবার মেলো টি ফেস্টিভ্যাল তৃতীয় বর্ষে পা দিতে চলেছে । বিপর্যয় কাটিয়ে পাহাড়ের পর্যটনে জোয়ার আনতে এবং পাহাড়ের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, লোকশিল্প এবং দার্জিলিংয়ের বিশ্ব প্রসিদ্ধ চা-কে তুলে ধরতেই মেলো টি ফেস্টের আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানান পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ ।

এই উৎসবের আয়োজন এবং বিভিন্ন বিভাগে লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার রাখার পিছনে পাহাড়কে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্য রয়েছে পুলিশের । বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে গানবাজনা, খেলাধুলোয় আরও বেশি করে উৎসাহ দিয়ে মাদকের নেশা থেকে বের করে নিয়ে আসা প্রধান উদ্দেশ্য । গতবার শুধুমাত্র গানের ব্যান্ডের জন্য 20 লক্ষ টাকা পুরস্কার রাখা হয়েছিল । এবার শুধুমাত্র ওই বিভাগের প্রতিযোগিতাতেই পুরস্কার মূল্য বাড়িয়ে 28 লক্ষ টাকা করা হয়েছে ।

পর্যটনকে চাঙ্গা করতে ডিসেম্বরে মেলো টি ফেস্টিভ্যালের আয়োজন (ইটিভি ভারত)

দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেন, "এই উৎসবে পুলিশ, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর পাশাপাশি প্রচুর সাধারণ মানুষও আয়োজকদের মধ্যে রয়েছেন । দার্জিলিং পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ে হিল ম্যারাথনের আয়োজন করে । দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নেন তাতে ।"

Darjeeling
পাহাড়ে বিপর্যয় (ফাইল চিত্র)

তিনি আরও বলেন, "পাহাড়ের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা এবং এখানকার শিল্পীদের একটা বড় মঞ্চ পাইয়ে দিতে এই ম্যারাথনের সঙ্গে 2023 সাল থেকে মেলো টি ফেস্টি যুক্ত হয়েছে । এবছর মেলো টি ফেস্ট-এর তৃতীয় বর্ষ । আগামী 11 ডিসেম্বর থেকে 14 ডিসেম্বর পর্যন্ত দার্জিলিংয়ে উৎসব চলবে । 11 ডিসেম্বর উদ্বোধন ৷ 14 ডিসেম্বর ম্যারাথন দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি হবে ।"

পুজোর মরশুমে ভারী বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে বিপর্যয় হয়েছে । ধসে বেশ কয়েকজনের জীবনহানি হয়েছে । প্রচুর মানুষ গৃহহীন হয়েছেন । এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ে পর্যটকদের আসা অনেকটাই কমে গিয়েছে । সেই জায়গা থেকে দার্জিলিংয়ের পর্যটনকে পুনরায় চাঙ্গা করতে মেলো টি ফেস্টকেই বেছে নেওয়া হয়েছে । আশা করা হচ্ছে, উৎসব চলাকালীন প্রচুর পর্যটক এবার পাহাড়ে ভিড় জমাবে । উৎসবের মূল আকর্ষণ নেপালি ব্যান্ড এবং পশ্চিমী ব্যান্ড বিভাগের প্রতিযোগিতা ।

Darjeeling
ভারী বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে বিপর্যয় নেমেছিল (ফাইল চিত্র)

পুলিশ সুপারের কথায়, "গত বছরের উৎসবে এত ভালো ভালো নেপালি ব্যান্ড অংশ নেয় যে আমাদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বাছাই করতে সমস্যা হয়েছিল । পাহাড়ের ব্যান্ডগুলি পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করতেও গিয়েছিল । পাহাড়ের এই ট্যালেন্টকে আমরা আরও ছড়িয়ে দিতে চাই । পাশাপাশি পশ্চিমী ব্যান্ডের কদরও দিন-দিন বাড়ছে । গত বছর ভিনরাজ্যের একটি ব্যান্ড এই বিভাগে সেরা হয়েছিল ।"

গত বছর দুটি বিভাগ মিলিয়ে পুরস্কার মূল্য ছিল 20 লক্ষ টাকা । এবার সেটা বাড়িয়ে 28 লক্ষ টাকা করা হয়েছে । দুটি বিভাগেই প্রথম স্থানাধিকারী দল আট লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় চার লক্ষ টাকা এবং তৃতীয়কে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে । এছাড়া থাকবে বার্ড ওয়াচিং, হাইকিং, ম্যারাথন প্রতিযোগিতা ।

