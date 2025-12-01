ETV Bharat / state

জিআই ট্যাগ পেল দার্জিলিংয়ের ম্যান্ডারিন, বাংলার 11 ফসলের তালিকায় 'পাহাড়ের রানি'

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে পাশ করল ম্যান্ডারিন। রাজ্যের 11তম কৃষিজাত ফসল ম্যান্ডারিন কমলা অর্থাৎ 'পাহাড়ের রানি' পেল জিআই স্বীকৃতি ৷

দার্জিলিংয়ের ম্যান্ডারিন কমলা (ইটিভি ভারত)
দার্জিলিং, 1 ডিসেম্বর: পাহাড়ের বিখ্যাত শীতকালীন ফল দার্জিলিংয়ের ম্যান্ডারিন কমলা ৷ এবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জিআই ট্যাগ অর্জন করল। আর জিআই ট্যাগের হাত ধরেই নতুন করে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে 'পাহাড়ের রানি'।

এই ম্যান্ডারিন পাহাড়ে সুনতালে নামে প্রচলিত। শীতকালীন এই ফলের পুরো দেশের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকদের কাছেও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর আগে থেকেই ম্যান্ডারিনের জিআই ট্যাগ নিয়ে দাবি উঠছিল । অবশেষে এই স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত পাহাড়বাসী ৷

রাজ্যের 11তম কৃষিজাত ফসলের জিআই ট্যাগ

ম্যান্ডারিন হল রাজ্যের 11তম কৃষিজাত ফসল যা জিআই ট্যাগ অর্জন করেছে । জানা গিয়েছে, ম্যান্ডারিনের জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন করা হয়েছিল 2022 সালের অগস্ট মাসে। পুরো প্রক্রিয়াটি নেতৃত্ব দেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তুলসি শরণ ঘিমিরে। তিনিই উদ্যোগ নিয়ে প্রয়োজনীয় নথি, বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ক্ষেত্র সমীক্ষা সংগ্রহ করেন । তাঁকে সহযোগিতা করে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট কাউন্সিল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিও পেটেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার।

বাংলার 11তম ফসলের তালিকায় কমলা (ইটিভি ভারত)

জিআই স্বীকৃতি পায় ম্যান্ডারিন কমলা

2024 সালে আবেদনটি হস্তান্তর করা হয় দার্জিলিং অরেঞ্জ গ্রোয়ার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (DOFPO)-এর কাছে। যারা মূল আবেদনকারী হিসেবে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য যাচাই, মূল্যায়ন, শুনানি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব ধাপ পেরিয়ে 2025 সালের 24 নভেম্বর জিআই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এনিয়ে আজ জানিয়েছেন ৷

দার্জিলিংয়ের ম্যান্ডারিন কমলা হিসাবনিকাশ

এদিকে, গত এক দশকে দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ কমলার উৎপাদন তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে । রোগ-পোকার আক্রমণ, মাটির সমস্যা, আবহাওয়ার পরিবর্তন ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার কারণে বার্ষিক উৎপাদন নেমে এসেছে মাত্র 1150 মেট্রিক টনে । যা আগে পৌঁছেছিল 52 মেট্রিক টনে। যা পাহাড়ে 930 হেক্টর জমিতে চাষ হত। ফলে চাষিরা চরম ক্ষতির মুখে পড়েন। এর মাঝেই করোনার থাবাও প্রভাবিত করেছিল ম্যান্ডারিন চাষে। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা মিলিয়ে প্রায় চার হাজার কৃষক এখনও কমলা চাষের সঙ্গে যুক্ত। জিআই স্বীকৃতি পেয়ে তাঁরা এখন Authorised User (AU) হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং তাঁদের উৎপাদিত ফলের সঠিক মূল্য পাওয়ার অধিকার পাবেন।

'মিশন সুনতলা' প্রকল্প

বিশেষজ্ঞদের মতে, দার্জিলিং ম্যান্ডারিনের স্বাদ ও রস অন্য যে কোনও ভারতীয় কমলার তুলনায় বেশি। এমনকী নাগপুর কমলার চেয়েও মিষ্টি। জিআই ট্যাগ পাওয়ায় দেশ-বিদেশে এর বাজার বাড়বে এবং চাষিরা আরও ভালো দামে বিক্রি করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকার 'মিশন সুনতলা' প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ে কমলা চাষ পুনরুজ্জীবিত করতে বিশেষ আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে । চারা, প্রযুক্তিগত পরামর্শ, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং নতুন বাগান তৈরিতে সহায়তা করা হচ্ছে ।

ম্যান্ডারিনের GI ট্যাগ

এবিষয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "এটা দারুণ খুশির খবর যে ম্যান্ডারিন জিআই ট্যাগ অর্জন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সুনতালে প্রকল্প আরও বেশি করে এবার পাহাড়ে কার্যকর করা হবে। এর আগে পাহাড়ে ডোলে খোরসানি জিআই ট্যাগ পেয়েছে । আমাদের লক্ষ্য থাকবে আগামীতে পাহাড়ের দারচিনি, আদা, ইসকাস পাল্ম, রাই শাক একইভাবে যাতে জিআই ট্যাগ অর্জন করে ।"

জিআই ট্যাগ পেল দার্জিলিংয়ের ম্যান্ডারিন (দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এনিয়ে আজ জানিয়েছেন)

ম্যান্ডারিনের ফলন বৃদ্ধি

অধ্যাপক তুলসি শরণ ঘিমিরে বলেন, "2022 সাল থেকে জিআই ট্যাগের জন্য তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং নথি সংগ্রহ করে আবেদন করা হয়। জিআই ট্যাগ পাওয়ার পর আমাদের লক্ষ্য থাকবে ম্যান্ডারিনের ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারে আরও বিক্রি বৃদ্ধি করা।"

ম্যান্ডারিন চাষ

দার্জিলিং অর্গানিক ফার্মারস প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান মনোজ সুব্বা বলেন, "এবার আমরা চাষিদের আরও বেশি ম্যান্ডারিন চাষের বিষয়ে অবগত করব। জিআই ট্যাগ পাওয়ার পর এই চাষে আরও বেশি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা ও কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিভিন্ন সাহায্য পাওয়া সরল হবে।"

