জিআই ট্যাগ মেলার পর কলকাতায় দার্জিলিংয়ের কমলা, মিলবে সুফল বাংলার স্টলে

জিআই ট্যাগ মেলার পর পাহাড় থেকে কলকাতার এল 424 কেজি দার্জিলিংয়ের কমলা ৷ মিলবে সুফল বাংলার স্টলে ৷ দাম প্রতি পিস সাড়ে 15 টাকা ৷

Darjeeling orange available at Sufal Bangla stall
কলকাতায় দার্জিলিংয়ের কমলা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 6, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read
শিলিগুড়ি, 6 ডিসেম্বর: কলকাতা এল সদ্য জিআই ট্যাগ পাওয়া দার্জিলিংয়ের 'রানি' ম্যান্ডেরিন কমলা। শুক্রবার রাতে কাঞ্চনকন্যা ট্রেনে শিলিগুড়ি এনজেপি রেল স্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় 424 কেজি ম্যান্ডেরিন কমলা।

শনিবার থেকেই কলকাতায় মিলবে 'পাহাড়ের রানি' ম্যান্ডেরিন কমলালেবু । তবে তা পাওয়া শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সুফল বাংলার স্টলে ৷ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে সুফল বাংলা স্টলে ওই কমলা মিলবে প্রতি পিস 15 টাকা 44 পয়সা ৷ তবে শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি হবে 12 টাকা পিস হিসেবে। আগামীতে আরও কিছু কমলা কেনার পরিকল্পনা রয়েছে উদ্যানপালন ও কৃষি বিপণন দফতরের । রাজ্যের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন পাহাড়ের কমলা চাষিরা ৷

মিলবে সুফল বাংলার স্টলে (ইটিভি ভারত)

দিনদশেক আগেই দার্জিলিংয়ের কমলালেবুকে জিআই ট্যাগ দিয়েছে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক। আর এই স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত পাহাড়ের কমলা চাষিরা। এই স্বীকৃতির ফলে তাঁদের মধ্যে কমলা চাষের প্রতি ঝোঁক আরও বাড়বে বলে মনে করছে উদ্যান পালন দফতর । কৃষি বিপণন দফতর শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি'র সচিব অনুপম মিত্র বলেন, "রাজ্য সরকারের নির্দেশে পাহাড়ের চাষিদের কাছ থেকে কমলা সংগ্রহের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়। তা প্যাকেটজাত করে কলকাতায় পাঠানো হল। প্রথমে সেগুলোকে পাহাড় থেকে শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটে নিয়ে আসা হয়। এরপর প্যাকেট করে ট্রেনে করে পাঠানো হয়।"

জানা গিয়েছে, জিআই ট্যাগ মিলতেই জেলা প্রশাসন কমলালেবু রপ্তানি করতে বৃহস্পতিবার কার্শিয়াংয়ের মহানদীর সিভিটার গ্রামের কমলা বাগান পরিদর্শনে যান কৃষি বিপণন দফতরের উত্তরবঙ্গ জোনের ডেপুটি ডিরেক্টর সন্দীপ রায়, উদ্যানপালন দফতরের দার্জিলিংয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রভাস মণ্ডল ও কৃষি দফতরের দার্জিলিং জেলার ডেপুটি ইউনিস লেপচা-সহ অন্যান্যরা। সেখানে প্রথমে তাঁরা চাষিদের সঙ্গে কথা বলে দরদাম চূড়ান্ত করেন এবং কমলালেবু রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেন । 132 টাকা কেজি দরে 6 জন চাষির থেকে কমলালেবু সংগ্রহ করা হয়। প্রতি কেজিতে 11টি করে কমলালেবু রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে সুফল বাংলার স্টলে সাড়ে 15 টাকা প্রতি পিস হিসেবে বিক্রি হবে।

কলকাতায় পাঠানোর আগে চলছে প্যাকিং (ইটিভি ভারত)

কৃষি বিপণন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "গত বছর পাহাড়ের কমলালেবু কলকাতায় পাঠিয়ে ব্যাপক সাড়া মিলেছে । তাই এবারও পাঠানো হচ্ছে । তবে জিআই মেলায় এবার কমলালেবুর চাহিদা আরও বাড়বে। তাই কমলা রপ্তানিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগে পাহাড়ে কমলা চাষে আরও প্রসার ঘটবে।" এবার বর্যায় পাহাড়ে বন্যার ফলে কমলা চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয় ৷ তবে ফলন ভালো হওয়ায় খাটতি কিছু হলেও মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

