শর্টস, ছোট পোশাক পরে আর ঢোকা যাবে না দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে

আর ছোট পোশাক, শর্টস পরে ঢোকা যাবে না দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে ৷ এমনই নির্দেশিকা জারি করল মন্দির কমিটি ৷

Darjeeling Mahakal Temple
দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read
দার্জিলিং, 29 অক্টোবর: দক্ষিণ ভারতের মতো এবার ছোট কাপড় পরে মন্দিরে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করল দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির কমিটি। চলতি সপ্তাহেই এই নির্দেশিকা জারি করেছে মন্দির কমিটি । আর মন্দির কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিতেই সমালোচনা শুরু হয়েছে শৈলশহরে ।

সম্প্রতি পাহাড় সফরে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সফরের শেষ দিন মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন। পুজো দিয়ে বেরিয়ে মহাকাল মন্দিরে বিশেষভাবে সক্ষম ও বয়স্কদের জন্য ব্যাটারিচালিত গাড়ির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মতো মন্দির কমিটি ইতিমধ্যেই একটি গাড়ি নিজস্ব খাতে কিনেছে । খুব দ্রুত পূণ্যার্থীদের জন্য ওই কার্ট পরিষেবা চালু করা হবে ৷ তবে এর জন্য 10 থেকে 20 টাকা টিকিট মূল্য রাখা হবে বলেও জানা গিয়েছে । মন্দিরের ওঠার জন্য একটি আলাদা রাস্তা রয়েছে । সেদিক দিয়ে ওই গাড়ি চলবে । একটি গাড়িতে 6 জন করে বসার ব্যবস্থা থাকবে। খুব দ্রুত আরও একটি গাড়ি কেনা হবে।

Darjeeling Mahakal Temple
দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত মহাকাল মন্দির (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে মহাকাল মন্দিরের সহ সভাপতি মদন সুব্বা বলেন, "আমরা আলোচনার পরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি । কারণ অনেকে এমন ছোট কাপড় পরে আসেন যা মন্দিরের পরিবেশ নষ্ট করে । দেখতে দৃষ্টিকটূ লাগে । এই সপ্তাহেই এই নিয়ম চালু করা হয়েছে । পূণ্যার্থীদের জন্য একটি ডোনেশন কাউন্টারে ঘাগরা বা চুড়িদার রাখা হয়েছে । যারা ভূলবশত ছোট কাপড় পরে আসবেন, তারা ডোনেশন কাউন্টার থেকে ভাড়া নিতে পারবেন।"

Darjeeling Mahakal Temple
মন্দিরে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি (ইটিভি ভারত)

এদিকে, মন্দির কমিটি পোশাক নিয়ে ফতোয়া জারি করায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে । গত সপ্তাহে প্রথমে মন্দির কমিটির সদস্যরা বৈঠকে বসে ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এরপর সোমবার মন্দিরের বাইরে ওই নির্দেশিকা জারি করে । পাশাপাশি মন্দিরের বাইরে গেটের কাছে ওই নির্দেশিকা সংক্রান্ত পোস্টারও লাগানো হয়েছে । তবে মন্দিরে আগত পূণ্যার্থীদের মধ্যে কেউ ছোট কাপড় পরে গেলে যাতে তাদের ফিরে যেতে না-হয় তার জন্য মন্দিরের বাইরে মন্দির কমিটির তরফে ভাড়ার জন্য চুরিদার ও ঘাগরা রাখা হয়েছে । স্বল্প মূল্যে সেখান থেকে চুরিদার ভাড়া নিতে পারা যাবে।

Darjeeling Mahakal Temple
মহাকাল মন্দির কমিটি (ইটিভি ভারত)

জিটিএ'র মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "মন্দির কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এই বিষয়ে কিছু বলার নেই ।" শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপিকা বিদ্যাবতী আগরওয়াল বলেন, "মন্দির কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাকে স্বাগত জানাই । কিছু জায়গায় কিছু নির্দিষ্ট পরিবেশ ও তার সঙ্গে মানানসই পরিধান হয়। এতে বিতর্কের কিছু নেই।"

TAGGED:

MAHAKAL MANDIR
দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির
MAHAKAL TEMPLE IN DARJEELING
DARJEELING MAHAKAL TEMPLE

