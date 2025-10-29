শর্টস, ছোট পোশাক পরে আর ঢোকা যাবে না দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে
আর ছোট পোশাক, শর্টস পরে ঢোকা যাবে না দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে ৷ এমনই নির্দেশিকা জারি করল মন্দির কমিটি ৷
Published : October 29, 2025 at 6:37 PM IST
দার্জিলিং, 29 অক্টোবর: দক্ষিণ ভারতের মতো এবার ছোট কাপড় পরে মন্দিরে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করল দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির কমিটি। চলতি সপ্তাহেই এই নির্দেশিকা জারি করেছে মন্দির কমিটি । আর মন্দির কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিতেই সমালোচনা শুরু হয়েছে শৈলশহরে ।
সম্প্রতি পাহাড় সফরে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সফরের শেষ দিন মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন। পুজো দিয়ে বেরিয়ে মহাকাল মন্দিরে বিশেষভাবে সক্ষম ও বয়স্কদের জন্য ব্যাটারিচালিত গাড়ির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মতো মন্দির কমিটি ইতিমধ্যেই একটি গাড়ি নিজস্ব খাতে কিনেছে । খুব দ্রুত পূণ্যার্থীদের জন্য ওই কার্ট পরিষেবা চালু করা হবে ৷ তবে এর জন্য 10 থেকে 20 টাকা টিকিট মূল্য রাখা হবে বলেও জানা গিয়েছে । মন্দিরের ওঠার জন্য একটি আলাদা রাস্তা রয়েছে । সেদিক দিয়ে ওই গাড়ি চলবে । একটি গাড়িতে 6 জন করে বসার ব্যবস্থা থাকবে। খুব দ্রুত আরও একটি গাড়ি কেনা হবে।
এই বিষয়ে মহাকাল মন্দিরের সহ সভাপতি মদন সুব্বা বলেন, "আমরা আলোচনার পরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি । কারণ অনেকে এমন ছোট কাপড় পরে আসেন যা মন্দিরের পরিবেশ নষ্ট করে । দেখতে দৃষ্টিকটূ লাগে । এই সপ্তাহেই এই নিয়ম চালু করা হয়েছে । পূণ্যার্থীদের জন্য একটি ডোনেশন কাউন্টারে ঘাগরা বা চুড়িদার রাখা হয়েছে । যারা ভূলবশত ছোট কাপড় পরে আসবেন, তারা ডোনেশন কাউন্টার থেকে ভাড়া নিতে পারবেন।"
এদিকে, মন্দির কমিটি পোশাক নিয়ে ফতোয়া জারি করায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে । গত সপ্তাহে প্রথমে মন্দির কমিটির সদস্যরা বৈঠকে বসে ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এরপর সোমবার মন্দিরের বাইরে ওই নির্দেশিকা জারি করে । পাশাপাশি মন্দিরের বাইরে গেটের কাছে ওই নির্দেশিকা সংক্রান্ত পোস্টারও লাগানো হয়েছে । তবে মন্দিরে আগত পূণ্যার্থীদের মধ্যে কেউ ছোট কাপড় পরে গেলে যাতে তাদের ফিরে যেতে না-হয় তার জন্য মন্দিরের বাইরে মন্দির কমিটির তরফে ভাড়ার জন্য চুরিদার ও ঘাগরা রাখা হয়েছে । স্বল্প মূল্যে সেখান থেকে চুরিদার ভাড়া নিতে পারা যাবে।
জিটিএ'র মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "মন্দির কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এই বিষয়ে কিছু বলার নেই ।" শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপিকা বিদ্যাবতী আগরওয়াল বলেন, "মন্দির কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাকে স্বাগত জানাই । কিছু জায়গায় কিছু নির্দিষ্ট পরিবেশ ও তার সঙ্গে মানানসই পরিধান হয়। এতে বিতর্কের কিছু নেই।"