উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে 'মেগা ব্লুপ্রিন্ট' ! এইমস, আইআইটি থেকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, রোপওয়ে

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে 'মেগা ব্লুপ্রিন্ট' ! এইমস, আইআইটি থেকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, রোপওয়ে
পাহাড়-সমতলের উন্নয়নে একগুচ্ছ মেগা প্রকল্পের ঘোষণা ৷ দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার দাবি, প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির পাশাপাশি গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের মানচিত্রে বড় বদল আসবে।
Published : July 13, 2026 at 6:16 PM IST
শিলিগুড়ি, 13 জুলাই: উত্তরবঙ্গকে দেশের অন্যতম আধুনিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন ও যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একগুচ্ছ প্রকল্পের রূপরেখা সামনে আনলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে একটি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস), দার্জিলিঙে 500 শয্যার সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, পৃথক ট্রমা সেন্টার, উত্তরবঙ্গে আইআইটি ও আইআইএম, বাগডোগরা বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, পাহাড়ে একাধিক রোপওয়ে এবং নতুন রিং রোড ! সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের এক বিস্তৃত 'ব্লুপ্রিন্ট' তুলে ধরলেন তিনি । সাংসদের দাবি, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে শুধু উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিই নয়, গোটা পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের মানচিত্রেও বড় পরিবর্তন আসবে ।
সোমবার এক বিবৃতিতে রাজু বিস্তা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার উত্তরবঙ্গকে উন্নয়নের মূল স্রোতে আনতে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে । দীর্ঘদিন ধরে পাহাড় ও সমতলের উন্নয়নের মধ্যে যে বৈষম্যের অভিযোগ ছিল, তা দূর করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য । স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা- এই চারটি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে ।
শিলিগুড়িতে এইমস, বদলে যেতে পারে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো
রাজু বিস্তার ঘোষণার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল শিলিগুড়ির নিকটবর্তী এলাকায় একটি এইমস গড়ে তোলার পরিকল্পনা । তাঁর দাবি, এই বিশ্বমানের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান তৈরি হলে উত্তরবঙ্গের কোটি কোটি মানুষের পাশাপাশি সিকিম, অসমের পশ্চিমাঞ্চল, বিহারের পূর্বাঞ্চল, এমনকি প্রতিবেশী দেশ নেপাল ও ভুটানের বাসিন্দারাও উন্নত চিকিৎসার সুবিধা পাবেন । বর্তমানে জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গের রোগীদের কলকাতা, ভেলোর বা দিল্লির উপর নির্ভর করতে হয় । এইমস চালু হলে সেই নির্ভরতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।
একই সঙ্গে তিনি অতীতের একটি অধ্যায়ও মনে করিয়ে দেন। 2009 সালে কেন্দ্র রায়গঞ্জে প্রায় 823 কোটি টাকা ব্যয়ে 960 শয্যার একটি এইমস তৈরির অনুমোদন দিয়েছিল । কিন্তু জমি সংক্রান্ত জটিলতা ও প্রশাসনিক সমস্যার কারণে সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সেটি কল্যাণীতে স্থানান্তরিত হয় । বিস্তার দাবি, এবার সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না ।
পাহাড়ে প্রথম বড় ট্রমা সেন্টার ! দার্জিলিঙে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল
পাহাড়ে চিকিৎসা পরিষেবার ঘাটতি দীর্ঘদিনের সমস্যা । সেই কথা মাথায় রেখেই দার্জিলিঙে 500 শয্যার অত্যাধুনিক সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান সাংসদ । পাশাপাশি দুর্ঘটনাপ্রবণ পাহাড়ি রাস্তার বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে 100 শয্যার একটি বিশেষ ট্রমা সেন্টার গড়ে তোলার কথাও ঘোষণা করেন তিনি ।
রাজু বিস্তার বক্তব্য, পাহাড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটলে আহতদের শিলিগুড়ি বা কলকাতায় নিয়ে যেতে গিয়ে বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয় । সেই বিলম্বই অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় । পাহাড়েই উন্নত ট্রমা কেয়ার চালু হলে জরুরি চিকিৎসা অনেক দ্রুত মিলবে । ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য জমি চিহ্নিত করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলেও দাবি তাঁর ।
উচ্চশিক্ষায় নতুন দিগন্তের আশা ! উত্তরবঙ্গে আইআইটি ও আইআইএম
শুধু চিকিৎসা নয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বড় পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ । উত্তরবঙ্গে একটি আইআইটি এবং একটি আইআইএম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন বলে জানান তিনি । তাঁর মতে, এই দুই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের দেশের অন্য প্রান্তে ছুটে যেতে হবে না । পাশাপাশি গবেষণা, প্রযুক্তি, স্টার্ট-আপ এবং শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে ।
পর্যটনে নতুন বাজি ! রিং রোড, রোপওয়ে ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন রাজু বিস্তা । দীর্ঘদিন প্রশাসনিক জটিলতায় আটকে থাকা 180 কিলোমিটার দীর্ঘ শিলিগুড়ি রিং রোড প্রকল্পের সমস্ত ছাড়পত্র মিলেছে বলে দাবি করেন তিনি । পাশাপাশি দার্জিলিঙের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যা মেটাতে থার্ড মাইল থেকে লেবং পর্যন্ত নতুন রিং রোড নির্মাণের কাজও দ্রুত শুরু হবে বলে জানান ।
পর্যটনের নতুন আকর্ষণ হিসেবে পাহাড়ে সাতটি রোপওয়ে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে রাইটস । এর মধ্যে ঘুম থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রোপওয়ে চালু হলে পর্যটকদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি হবে বলে দাবি সাংসদের । একই সঙ্গে বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে । কাজ শেষ হলে সেটি পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মর্যাদা পাবে । সেই সঙ্গে বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং ও মিরিকে দ্রুত পৌঁছতে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে ।
যদিও এই ঘোষণাগুলির অধিকাংশই এখনও পরিকল্পনার পর্যায়ে । প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ, কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনিক অনুমোদন, জমি অধিগ্রহণ এবং বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়সূচি এখনও প্রকাশ্যে আসেনি । ফলে উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ঘোষণার এই দীর্ঘ তালিকা কত দ্রুত বাস্তবের আলো দেখবে ? উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের রাজনীতিতে সেই উত্তরই আগামী দিনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হতে চলেছে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷