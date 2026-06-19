মহানদী এলাকায় ধস, বিপর্যস্ত শিলিগুড়ি-কার্শিয়াং যোগাযোগ ব্যবস্থা

মহানদী এলাকায় ধস, বিপর্যস্ত শিলিগুড়ি-কার্শিয়াং যোগাযোগ ব্যবস্থা
পাহাড়ে অবিরাম বর্ষণের জেরে একের পর এক বিপর্যয়ের ঘটনা সামনে আসছে। বিচ্ছিন্ন শিলিগুড়ির সঙ্গে কার্শিয়াংয়ের সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷
Published : June 19, 2026 at 12:22 PM IST
শিলিগুড়ি, 19 জুন: টানা বর্ষণের জেরে ফের পাহাড়ের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। এবার ধসের কবলে পড়ল কার্শিয়াং মহকুমার মহানদী এলাকা। শুক্রবার গভীর রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টির জেরে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়ে যাওয়ায় মহানদীর কাছে জাতীয় সড়কের উপর বিশাল আকারের ধস নামে। যার ফলে শিলিগুড়ির সঙ্গে কার্শিয়াংয়ের সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
গত কয়েকদিন ধরেই উত্তরবঙ্গে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত চলছে। শুক্রবার রাতে বৃষ্টির তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার পরেই এই বিপর্যয় ঘটে। মহানদী এলাকায় পাহাড়ের একটি বিশাল অংশ ধসে পড়ে জাতীয় সড়কের উপর আছড়ে পড়ে। মাটি, পাথর এবং ধ্বংসস্তূপ জমে যাওয়ায় বর্তমানে রাস্তায় যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। এই ঘটনার জেরে শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং ও দার্জিলিংগামী সমস্ত ছোট ও বড় গাড়ি রাস্তার বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পড়েছে, যার ফলে নিত্যযাত্রী, পর্যটক এবং সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।
পাহাড়ি এলাকা হওয়ার কারণে এবং অবিরাম বৃষ্টি চলতে থাকায় রাস্তা থেকে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে উদ্ধারকারী দলগুলিকে। মাটি ধসের প্রবণতা পুরোপুরি বন্ধ না-হওয়া পর্যন্ত বড় যন্ত্র নামানোও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নজরে রাখা হয়েছে এবং পিডব্লিউডি ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে রাস্তা পরিষ্কার করে পুনরায় যান চলাচল স্বাভাবিক করতে কতটা সময় লাগবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ক'য়েকদিন পাহাড়ি এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে আরও বেশ কিছু এলাকায় ধসের আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাড়িচালক ও সাধারণ মানুষকে পাহাড়ের রাস্তায় চলাচলের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াংগামী পাহাড়ি পথগুলি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু করার তোড়জোড় চলছে। একইসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে এবং আতঙ্কিত না-হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।