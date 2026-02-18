ETV Bharat / state

দার্জিলিঙে 3 নতুন চার্টার্ড পরিষেবা, পূর্ণিমায় চাঁদের আলোয় পাহাড়ের বাঁকে ঘুরবে টয়ট্রেন

তিনটি নতুন চার্টার্ড টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ৷ মহারানি গ্রেট এসকেপ, বাঘিরা জঙ্গল ট্রেইল, টি টিম্বার ট্রেইল-পরিষেবা চালু মার্চে ৷

DARJEELING TOY TRAIN
দার্জিলিং টয়ট্রেনে নতুন চার্টার্ড পরিষেবা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 18, 2026 at 8:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

শুভদীপ রায় নন্দী

দার্জিলিং, 18 ফেব্রুয়ারি: শৈলরানির সৌন্দর্যে অনেকাংশে ভাগ বসিয়েছে টয়ট্রেন ৷ 145 বছরের দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে পেয়েছে ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা ৷ পাহাড়ের বাঁকে ‘কু ঝিক ঝিক’ আওয়াজ তুলে মন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়া এই 'খেলনা গাড়ি' পর্যটকদের কাছে এক নস্টালজিয়া ৷

এবার গরমের ছুটি আরও রোমাঞ্চকর হতে চলেছে শৈলরানির পর্যটকদের জন্য ৷ পর্যটকদের জন্য তিনটি নতুন চার্টার্ড টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ ( ডিএইচআর) ৷ শুধু তাই নয়, টয়ট্রেনের যাত্রার পাশাপাশি দেশের মধ্যে প্রথম বন দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে ট্রেকিং, হাইকিং, পাহাড়ের গোর্খা জনজাতির খাওয়াদাওয়া, নাচগানের মতো আয়োজনও করবে ডিএইচআর ৷ অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলের ইতিহাসকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলোয় টয়ট্রেনে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করা, চা-বাগানের খুটিনাটি এবং প্রকৃতি ও জঙ্গলের অপরূপ মেলবন্ধনে এই তিন পরিষেবা চালু করা হবে।

পূর্ণিমায় চাঁদের আলোয় পাহাড়ের বাঁকে ঘুরবে টয়ট্রেন (ইটিভি ভারত)

ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "হেরিটেজ টয়ট্রেনে এখানকার সংস্কৃতি,ঐতিহ্য এবং পরিবেশের সঙ্গে পর্যটকদের পুরোপুরি মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এই ভাবনা ৷ এই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে এখানকার নদী, পাহাড়, চা-বাগান এবং পাহাড়ি বনভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাবেন পর্যটকরা ৷ সেইসঙ্গে করতে পারবেন ট্রেকিং ৷ অবশ্যই বিশেষ প্রাপ্তি হিসেবে থাকবে আদিবাসী ও গোর্খাদের হাতে তৈরি খাবার সামগ্রী, হস্তশিল্প সামগ্রী। আর এই পরিষেবার জন্য বন দফতরের সঙ্গে ডিএইচআর একটি মউ স্বাক্ষর করেছে ৷ সঙ্গে কার্শিয়াংয়ে টয়ট্রেনের মিউজিয়ামও দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা।"

প্রথমটি পরিষেবাটি সব থেকে বেশি আকর্ষণীয়। যা তুলে আনা হয়েছে ব্রিটিশ আমলের ইতিহাসের পাতা থেকে ৷ এই পরিষেবার নাম দেওয়া হয়েছে 'মহারানি গ্রেট এসকেপ' ৷ 1920 সালে কোচবিহারের রাজা জিতেন্দ্র নারায়ণের স্ত্রী, রানি ইন্দিরা দেবী পাহাড়ে উইন্ডমেয়ার হোটেলে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর তিনি সুবিধাজনক মনে না-করায় আচমকা বেরিয়ে আসতে চান। সেই সময় ডিএইচআরের ম্যানেজার ছিলেন আরজি এডিস ৷ তাঁর সহযোগিতায় দার্জিলিং থেকে রাতে পূর্ণিমার আলোয় টয়ট্রেনে করে কাউকে কিছু জানতে না-দিয়েই সমতলে ফিরে আসেন কোচবিহারের রানি ৷ ওই ঘটনার অবলম্বনেই এই পরিষেবা চালু করছে ডিএইচআর ৷ মার্চ থেকেই এই পরিষেবা উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা।

DARJEELING TOY TRAIN
দার্জিলিঙে 3 নতুন চার্টার্ড পরিষেবা (ইটিভি ভারত)

তবে এই পরিষেবা বিলাসবহুল এবং চার্টার্ড । প্রতি পূর্ণিমার রাতে এই পরিষেবা মিলবে ৷ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দার্জিলিং থেকে ওই যাত্রা শুরু হবে ৷ মাঝে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপ পর্যটকদের দেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে ৷ মাঝে ট্রেনে তিব্বতি চা দেওয়া হবে ৷ রংটং থেকে সুকনা হয়ে গুলমায় গিয়ে যাত্রা শেষ হবে ৷ গুলমায় লোকোসংস্কৃতির নাচগানের আয়োজনের পাশাপাশি থাকবে রাতের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ৷ আর ভাগ্য ভালো থাকলে চাঁদের আলোয় চা-পাতা তোলার দৃশ্যও উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা ৷

দ্বিতীয়টি পরিষেবা হল, বাঘিরা জঙ্গল ট্রেইল ৷ আর এই চার্টার্ড পরিষেবাতেই বাজিমাত করেছে ডিএইচআর ৷ সহযোগিতা করছে বন দফতর কার্শিয়াং বনবিভাগ ৷ এই প্রথম কোনও টয়ট্রেন পরিষেবা বনবিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে চালু হল ৷ বাঘিরা জঙ্গল ট্রেইলটি চলবে টুং থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত ৷ প্রথমে সকাল 10টা নাগাদ পর্যটকরা ডাউহিলে একত্রিত হবেন ৷ সেখান থেকে বন কর্মীদের সঙ্গে দু'ঘণ্টার ট্রেকিং হবে ৷

DARJEELING TOURISM
শৈলরানির সৌন্দর্যে অনেকাংশে ভাগ বসিয়েছে টয়ট্রেন (ইটিভি ভারত)

তবে পর্যটকরা নিজেদের পছন্দমতো ট্রেকিং রুট বাছাই করতে পারবেন। সাধারণ সড়কে হাঁটা, ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, চড়াই কিংবা উতরাই। ট্রেকিংয়ের মাঝে থাকবে ফরেস্ট মিউজিয়াম দেখা, হেভেন ভিউ পয়েন্ট আর শতাব্দী প্রাচীন এক বৌদ্ধ মঠ দর্শন । তারপর সেখান থেকে কার্শিয়াং রেল স্টেশনে পৌঁছবেন পর্যটকরা । সেখান থেকে টয়ট্রেনে মহানদী হয়ে, গিদ্ধাপাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে ৷ সেখানে নেতাজি মিউজিয়াম ঘুরতে পারবেন পর্যটকরা ৷ সেখান থেকে ফের কার্শিয়াংয়ে কিংবা সুকনায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে পর্যটকদের।

আর তৃতীয়টি হল, টি টিম্বার ট্রেইল। যেটি পর্যটকদের পাহাড়ের প্রকৃতি আর পাহাড়ের কোলে থাকা চা-বাগানের মেলবন্ধন ঘটাবে । এই পরিষেবার জন্য সিপাহিধুরা চা-বাগানের সঙ্গে চুক্তি করেছে ডিএইচআর ৷ এই পরিষেবা চলবে সুকনা থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত ৷ সুকনা থেকে সকালে ওই চার্টার্ড টয়ট্রেন ছাড়বে ৷ রংটংয়ে সিপাহিধুরা চা-বাগানের কাছে ট্রেন দাঁড়াবে ৷ সেখানে চা-পাতা তোলা, চা-পাতার কারখানা, টি টেস্টিং সেন্টার দেখার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা ৷ সঙ্গে স্থানীয় গ্রামের খাবার, সামগ্রী কেনা ও উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা ৷ এই তিন চার্টার্ড পরিষেবার মধ্য দিয়ে পাহাড়ি পরিবেশের অপার সৌন্দর্য, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উপভোগ করার সুযোগ থাকছে পর্যটকদের সামনে ৷

DARJEELING TOURISM
দার্জিলিঙের উইন্ডমেয়ার হোটেল (ইটিভি ভারত)

ঋষভ চৌধুরী বলেন, "দার্জিলিংয়ের বিশেষ ঐতিহ্য টি ও টিম্বার। তার সঙ্গে সমতল ও পাহাড়ি পথ জুড়ে পর্যটকরা উপভোগ করবেন এখানকার চা-বাগান, বন, চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ও তাঁদের সংস্কৃতি ৷ হেরিটেজ টয়ট্রেন ভ্রমণের মধ্য দিয়ে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে স্থানীয় সম্পদ, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও এখানকার সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ মিলবে। তিনটি পরিষেবাই চার্টার্ড পরিষেবা।"

অন্যদিকে, কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, "ডিএইচআরের সঙ্গে যৌথভাবে পরিষেবা চালু হতে চলেছে ৷ টয়ট্রেনের পাশাপাশি ঘন জঙ্গল, ট্রেকিং, অর্কিড বাগান, পাইনের জঙ্গল, ভিউ পয়েন্ট এসব বন দফতর দেখবে ৷ তার জন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য বনকর্মী ও গাইড নিযুক্ত থাকবে।"

DARJEELING TOY TRAIN
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ইটিভি ভারত)

সময়টা 1870 ৷ ব্রিটিশ আমলে প্রথমবার পরীক্ষামূলকভাবে টয়ট্রেন চালানো হয় ৷ শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙের পাহাড়কে টয়ট্রেনের মাধ্যমে যুক্ত করার জন্য ওই উদ্যোগের 9 বছর পর অর্থাৎ 1879 সালে বাণিজ্যিকভাবে চালানোর জন্য কাজ শুরু হয় ৷ এরও দু’বছর পর অর্থাৎ 1881 সালের 4 জুলাই, শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙের উদ্দেশে গড়িয়েছিল প্রথম টয়ট্রেনের চাকা।

TAGGED:

DARJEELING TOURISM
MAHARANI GREAT ESCAPE
UNESCO WORLD HERITAGE TOY TRAIN
দার্জিলিং টয়ট্রেন চার্টার্ড পরিষেবা
DARJEELING TOY TRAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.