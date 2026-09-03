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টয়ট্রেনের লোকো শেডের ছাদ ভেঙে বিপত্তি, পিছল 'স্টেশন মহোৎসব'

দার্জিলিং হেরিটেজ স্টেশন লোকোশেডের ছাদ ধস ৷ আহত 8 রেলকর্মী, বাতিল 5টি জয়রাইড ৷ পিছল 'স্টেশন মহোৎসব' ৷ বিশেষ প্রতিবেদন শুভদীপ রায় নন্দীর ৷

DHR STATION FESTIVAL
টানা বৃষ্টির কারণে জঞ্জাল ভিজে ভারী হয়ে পড়ে এবং ছাদটি ধসে যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 6:00 PM IST

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দার্জিলিং, 3 সেপ্টেম্বর: দার্জিলিংয়ের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শিরোপাধারী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) স্টেশন প্রাঙ্গনে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে বুধবার। স্টেশনের লোকোশেডের ছাদ আচমকা ভেঙে পড়লে ঘটনাস্থলেই আট জন রেলকর্মী আহত হন। এই দুর্ঘটনার কারণে এবং ডিএইচআর কর্মীদের উদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ কাজে ব্যস্ত থাকায় আসন্ন 'ডিএইচআর স্টেশন মহোৎসব' পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতি ও মেরামত ও সংস্কার কাজের কথা বিবেচনা করেই 'ডিএইচআর স্টেশন মহোৎসব' পিছিয়ে আগামী সপ্তাহে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার চূড়ান্ত দিনক্ষণ খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।

আহতদের মধ্যে একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও একজন অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। বাকিদেরও পরিচয় জানা গিয়েছে ৷ তাঁরা হলেন রবি শর্মা, শঙ্কর সেনগুপ্ত, পবন কুমার সিং, বিশ্ব শর্মা, বিপুল শর্মা, বসন্ত কুমার ছেত্রী, কিশোর সুনাম এবং বিনোদ কুমার। ঘটনার পরপরই আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় ৷

DHR STATION FESTIVAL
স্টেশনের লোকোশেডের ছাদ আচমকা ভেঙে পড়লে ঘটনাস্থলেই আটজন রেলকর্মী আহত হন (ইটিভি ভারত)

দুর্ঘটনার পরই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কর্মীদের দেখতে যান কাটিহার ডিভিশনের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) কিড়েন্দ্র নরাহ। এই অপ্রত্যাাোশিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে ডিআরএম কিড়েন্দ্র নরাহ বলেন, "ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই লোকোশেডটি একটি বহু প্রাচীন হেরিটেজ কাঠামো। এসি শিট দিয়ে তৈরি এই ছাদের উপর দীর্ঘদিন ধরে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে জঞ্জাল ও ময়লা ফেলা হচ্ছিল। তার উপর টানা বৃষ্টির কারণে জঞ্জাল ভিজে ভারী হয়ে পড়ে এবং ছাদটি ধসে যায়।"

DHR STATION FESTIVAL
ছাদের উপর দীর্ঘদিন ধরে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে জঞ্জাল ও ময়লা ফেলা হচ্ছিল (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "তবে সৌভাগ্যের বিষয়, শেডের ভিতরের কোনও লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিনের ক্ষতি হয়নি, কেবল ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়েছে । হাসপাতালে গিয়ে আহত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি, সকলের আঘাতই সামান্য এবং প্রত্যেকেই বর্তমানে আশঙ্কামুক্ত ও স্থিতিশীল রয়েছেন।" হেরিটেজ কাঠামোর সংস্কার ও সুরক্ষা বিষয়ে ডিআরএম স্পষ্ট জানান, হেরিটেজ কাঠামোর পুনর্নিরমাণ বা সংস্কারে বেশ কিছুটা সময় ও বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন হয়। ইতিমধ্যেই মেরামতির অনুমোদন ও প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে। তিনধরিয়া-সহ অন্যান্য শেডগুলির সংস্কার কাজও চলছে এবং এই লোকোশেডের ছাদ পুনর্নির্মাণের কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।"

DHR STATION FESTIVAL
স্টেশনের লোকোশেডের ছাদ আচমকা ভেঙে পড়লে ঘটনাস্থলেই আটজন রেলকর্মী আহত হন (ইটিভি ভারত)

দুর্ঘটনার প্রভাবে পর্যটন ও ডিএইচআর-এর নিয়মিত সূচিতে বড়সড় রদবদল এসেছে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া ও দ্রুত শেড পুনর্নির্মাণের কারণে পাহাড়ে টয়ট্রেনের 9টি জয়রাইডের মধ্যে পাঁচটি জয়রাইড আগামী দুই দিনের জন্য বাতিল করা হয়েছে। বাকি চারটি জয়রাইড পরিষেবা চালু থাকছে। তবে সমস্ত ডিজেল চালিত ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়েছে এবং আগামী 5 সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্টিম বা বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত পরিষেবা স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে বলে ডিএইচআর সূত্রের খবর।

DHR STATION FESTIVAL
স্টেশন প্রাঙ্গনে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, এই দুর্ঘটনার জেরে আগামী সপ্তাহে প্রস্তাবিত বহুল প্রতীক্ষিত 'ডিএইচআর স্টেশন মহোৎসব' আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী। তিনি জানান, স্টেশন মহোৎসবের নতুন তারিখ খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। তবে, 'কোড ফর কমিউনিটিজ – টয়ট্রেন সংস্করণ' পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী 5 সেপ্টেম্বর কার্শিয়াং রেলওয়ে স্টেশনে সকাল 9টায় উদযাপিত হবে। এই বিশেষ উদ্যোগটি তরুণ সমাজকে কোডিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান প্রযুক্তির সাথে হেরিটেজ টয়ট্রেনের সমন্বয় ঘটিয়ে যুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এগোবে।

TAGGED:

DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY
DARJEELING TOY TRAIN
লোকো শেডের ছাদ ভেঙে বিপত্তি
ডিএইচআর স্টেশন মহোৎসব
DHR STATION FESTIVAL

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