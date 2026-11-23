ঘুম স্টেশনে শুরু হচ্ছে 'স্টার্টআপ মেলা', পাহাড়ের MSME-কে উৎসাহ দিতে DHR'র উদ্যোগ
Ghum Winter Festival 2026: 'ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যাল 2026' উপলক্ষে বিশেষ উদ্যোগ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : November 23, 2026 at 7:14 PM IST
দার্জিলিং, 23 নভেম্বর: ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শিরোপা প্রাপ্তির 27 বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী 28 নভেম্বর থেকে 6 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে 9 দিনের 'ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যাল 2026' ৷ আর এই উৎসবেরই অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে পাহাড়ের স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটাতে বিশেষ 'স্টার্টআপ মেলা'-র আয়োজন করতে চলেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অন্তর্গত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বা ডিএইচআর ৷ আগামী 30 নভেম্বর থেকে 6 ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের উচ্চতম রেল স্টেশন 'ঘুম' চত্বরে এই মেলা আয়োজিত হবে ৷
ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পাহাড়ের আঞ্চলিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যেই এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ উৎসবের ভরা মরশুমে ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনের অন্যতম প্রধান এই স্টেশনে দেশ-বিদেশের পর্যটক, ঐতিহ্যপ্রেমী এবং স্থানীয় দর্শনার্থীদের ব্যাপক ভিড় জমে ৷ সেই বিপুল জনসমাগমকে কাজে লাগিয়ে পাহাড়ের নতুন ছোট ব্যবসায়ী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি), স্থানীয় হস্তশিল্পী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের (এমএসএমই) সরাসরি ক্রেতাদের সামনে নিজেদের পণ্য তুলে ধরার একটি বড় মঞ্চ তৈরি করে দিচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷
এই স্টার্টআপ মেলায় অংশগ্রহণকারীরা পাহাড়ের নিজস্ব উৎপাদিত সামগ্রী, হস্তশিল্প, কৃষিজাত পণ্য, পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবনী সামগ্রী, স্থানীয় সুস্বাদু খাবার এবং কারুশিল্প প্রদর্শন ও বিক্রি করার দারুণ সুযোগ পাবেন ৷ এর ফলে পণ্যের বাজার যাচাই করার পাশাপাশি অন্যান্য উদ্যোক্তা, শিল্পপতি এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত হবে ৷
এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "ডিএইচআর কেবল একটি ঐতিহ্যবাহী রেলপথ নয়, এটি পাহাড়ের মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ হেরিটেজ তকমার 27 বছর পূর্তিতে ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে আমরা পাহাড়ের তরুণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্থানীয় শিল্পীদের একটি আন্তর্জাতিক মানের মঞ্চ দিতে চাইছি ৷ ভারতের উচ্চতম রেলস্টেশনে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের সামনে নিজেদের তৈরি পণ্য তুলে ধরার এই সুযোগ পাহাড়ের ক্ষুদ্র শিল্প ও স্টার্টআপগুলিকে আর্থিকভাবে আরও স্বনির্ভর করে তুলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস ৷"
রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, দার্জিলিং পাহাড় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আগ্রহী স্টার্টআপ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ইতিমধ্যেই স্টল বুকিংয়ের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে ৷ তবে হেরিটেজ স্টেশন চত্বরে জায়গার সীমাবদ্ধতার কারণে স্টলের সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে ৷ তাই 'ফার্স্ট কাম, ফার্স্ট সার্ভ' বা 'আগে এলে আগে পাবেন' এবং পণ্যের গুণমান যাচাইয়ের ভিত্তিতে আবেদনপত্রগুলি বাছাই করা হবে ৷ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের দ্রুত নাম নথিভুক্ত করার জন্য ডিএইচআর-এর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে ৷