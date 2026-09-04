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পুজোয় পাহাড়ে টয়ট্রেনের চাহিদা মেটাতে DHR'র বড় পদক্ষেপ, যোগ হচ্ছে বিশ্বকবির ‘মুক্তধারা’ ও 'পাগলাঝোর'র স্মারক জয়রাইড

1 অক্টোবর থেকে 9টির বদলে চলবে 11টি জয়রাইড ৷ যুক্ত হচ্ছে বিশ্বকবির 'মুক্তধারা' ও 'পাগলাঝোরা'র স্মারক যাত্রা ৷ প্রতিবেদন শুভদীপ রায় নন্দীর ৷

DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY
পাহাড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিশ্বকবির সাহিত্য-স্মৃতি এবং ইউনেস্কো স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মেলবন্ধন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 5:58 PM IST

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দার্জিলিং, 4 সেপ্টেম্বর: আসন্ন দুর্গাপুজোর উৎসবের মরশুমে পাহাড় ভ্রমণের আনন্দকে পর্যটকদের কাছে আরও নস্ট্যালজিক ও আকর্ষণীয় করে তুলতে এক অনবদ্য উদ্যোগ নিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। পুজোর মরশুমে পর্যটকদের ব্যাপক চাপ ও উপচে পড়া চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই পরিষেবা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বর্তমানে পাহাড়ে 9টি জয়রাইড চালু রয়েছে। আগামী 1 অক্টোবর থেকে এর সঙ্গে আরও 2টি বিশেষ জয়রাইড যুক্ত হয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়াতে চলেছে 11টিতে। 2026 সালের 1 অক্টোবর থেকে 2027 সালের 3 জানুয়ারি পর্যন্ত নতুন এই বর্ধিত জয়রাইড পরিষেবা কার্যকর থাকবে ৷ পাহাড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিশ্বকবির সাহিত্য-স্মৃতি এবং ইউনেস্কো স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মেলবন্ধন ঘটানোই এই নতুন উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

টয়ট্রেনের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে বড় পদক্ষেপ DHR-এর (ইটিভি ভারত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে উত্তরের পাহাড়ের সম্পর্ক বহুদিনের পুরনো। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মংপু কিংবা কালিম্পংয়ের গৌরীপুর হাউস... পাহাড়ের প্রতিটি কোণেই জড়িয়ে রয়েছে কবির একাধিক স্মৃতি। সেই স্মৃতির পাতা থেকেই এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক 'মুক্তধারা'কে বেছে নিয়েছে ডিএইচআর।

কর্তৃপক্ষের মতে, মুক্তধারা নাটকে যে ঝর্নার কথা উল্লেখ রয়েছে, তা আসলে কার্শিয়াংয়ের বিখ্যাত 'পাগলাঝোরা' ঝর্না। সেই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে অটুট রাখতে এবং পাগলাঝোড়াকে নতুন করে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতেই বিশেষ এই জয়রাইডের নামকরণ করা হয়েছে 'মুক্তধারা জয়রাইড'। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে মহানদী স্টেশন মহোৎসবের প্রাক্কালে এই পরিষেবায় একটি বিশেষ মহড়া আয়োজনের পর 1 অক্টোবর থেকে তা নিয়মিত চালু হবে।

DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY
টয়ট্রেন (ইটিভি ভারত)

নতুন এই পরিষেবা সম্পর্কে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানান, দুর্গাপুজো পাহাড়ে পর্যটনের অন্যতম প্রধান মরশুম এবং এই সময়ে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ দার্জিলিংয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' পড়ে ও তা নিয়ে গবেষণা করে তাঁদের মনে হয়েছে যে, লেখাটিতে উল্লিখিত ঝর্নাটি আদতে কার্শিয়াংয়ের পাগলাঝোড়া।

একদিকে, এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা, অন্যদিকে, রবি ঠাকুর ও পাহাড়ের সম্পর্ককে জীবন্ত রাখাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে পর্যটকদের টয়ট্রেনের প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়বে এবং পুজোয় বিপুল পর্যটক পাহাড়ে আসবেন বলে তাঁরা অত্যন্ত আশাবাদী। স্টিম ইঞ্জিনের নস্ট্যালজিয়ার পাশাপাশি, আধুনিক ডিজেল চালিত ট্রেনের মেলবন্ধন রাখা হয়েছে, যাতে সব বয়সের মানুষই এই হেরিটেজ যাত্রার সাক্ষী হতে পারেন।

ডিএইচআর-এর সময়সূচি অনুযায়ী, দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যে ডিজেল ইঞ্জিনে পরিচালিত হবে বেশ ক'য়েকটি ওয়ান-ওয়ে বা একমুখী জয়রাইড ৷

DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY
আগামী 1 অক্টোবর থেকে এর সঙ্গে আরও 2টি বিশেষ জয়রাইড যুক্ত হয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়াতে চলেছে 11টিতে (ইটিভি ভারত)
  • দার্জিলিং থেকে 02545 নম্বর ট্রেনটি সকাল 09:20 মিনিটে ছেড়ে 10:05 মিনিটে ঘুম পৌঁছবে
  • ঘুম থেকে 02546 নম্বর ফিরতি ট্রেনটি সকাল 10:25 মিনিটে ছেড়ে 11.05 মিনিটে দার্জিলিংয়ে ফিরবে
  • অন্যদিকে, 02547 নম্বর ট্রেনটি দার্জিলিং থেকে সকাল 11:25 মিনিটে রওনা হয়ে দুপুর 12:10 মিনিটে ঘুম পৌঁছবে
  • 02548 নম্বর ফিরতি ট্রেনটি দুপুর 12:30 মিনিটে ঘুম থেকে ছেড়ে দুপুর 01:10 মিনিটে দার্জিলিং পৌঁছাবে
  • সাধ্যের মধ্যে রেখে এই যাত্রার ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে মাথাপিছু 800 টাকা

অন্যদিকে, কার্শিয়াং থেকে মহানদীর মনোরম হেরিটেজ রুটে চালু হচ্ছে দু'টি বিশেষ রাউন্ড-ট্রিপ জয়রাইড। প্রথমটি, ঐতিহ্যবাহী বাষ্পচালিত বা স্টিম ইঞ্জিনে পরিচালিত হবে, যার নাম দেওয়া হয়েছে দার্জিলিংয়ের হেরিটেজ প্রাণী 'রেড পান্ডা'র নামে (ট্রেন নম্বর 02542)। কারণ পুরো রাজ্যে একমাত্র দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্কে ও তোপকেদাঁড়ায় রেড পান্ডার দেখা মেলে। সে কারণে এই জয়রাইডের নাম দেওয়া হয়েছে রেড পান্ডা জয় রাইড।

DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ইটিভি ভারত)
  • এটি সকাল 9টায় কার্শিয়াং থেকে ছেড়ে 10টায় মহানদী পৌঁছবে
  • 10:15 মিনিটে সেখান থেকে ফিরতি যাত্রা শুরু করে সকাল 11টায় কার্শিয়াংয়ে ফিরে আসবে
  • এর মাথাপিছু ভাড়া 1530 টাকা

দ্বিতীয় রাউন্ড-ট্রিপ জয়রাইডটি চলবে পরন্ত বিকেলে ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে, যার নাম রাখা হয়েছে 'মুক্তধারা' (ট্রেন নম্বর 02543)।

  • বিকেল 03:15 মিনিটে কার্শিয়াং থেকে ছেড়ে এটি বিকেল 04.00 মহানদী পৌঁছাবে
  • বিকেল 04:10 মিনিটে মহানদী থেকে ছেড়ে বিকেল 05:00 আবার কার্শিয়াং ফিরে আসবে
  • এর ভাড়া ধরা হয়েছে মাথাপিছু 1030 টাকা

নিয়মিত পরিষেবার পাশাপাশি অতিরিক্ত জয়রাইড ও চার্টার্ড টয়ট্রেনের এই নতুন সূচি পুজোয় পাহাড়ি পর্যটনে এক অন্য মাত্রা যোগ করবে।

TAGGED:

TOY TRAIN
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে
DARJEELING HILLS
উৎসব মরশুম
DARJEELING HIMALAYAN RAILWAY

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