পাহাড়ে হেরিটেজ ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনে শুরু হচ্ছে 'ডিএইচআর ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যাল 2026'
DHR Winter Ghum Festival 2027: দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) শীতকালীন ঘুম উৎসব শুরু হতে চলেছে আগামী 28 নভেম্বর থেকে ।
Published : November 5, 2026 at 1:49 AM IST
শিলিগুড়ি, 4 নভেম্বর: বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) সমৃদ্ধ ইতিহাস, পাহাড়ের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবনকে উদযাপিত করতে আয়োজিত হতে চলেছে ‘ডিএইচআর ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যাল 2026’ ।
আগামী 28 নভেম্বর থেকে 6 ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ 9 দিনব্যাপী উত্তরবঙ্গের পাহাড়জুড়ে এই উৎসব চলবে । ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় ডিএইচআর-এর অন্তর্ভুক্তির 27 বছর পূর্তিকে স্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । স্থানীয় অধিবাসী, হেরিটেজ অনুরাগী, পর্যটক ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এক বিশেষ সূচি ।
উৎসবের পরিকল্পনা ও মূল ভাবনা নিয়ে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানান, এই আয়োজন কেবল ঐতিহ্যকে উদযাপন করার জন্য নয়, বরং এটি পাহাড়ের সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটানোর একটি অনন্য চেষ্টা ।
তিনি বলেন, “ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পাওয়ার 27তম বার্ষিকীতে আমরা পাহাড়ের যুবসমাজ এবং বিশ্বজুড়ে আসা পর্যটকদের জন্য ঐতিহ্যবাহী টয় ট্রেন সফরের পাশাপাশি সাহিত্য, চলচ্চিত্র, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও রোবোটিক্সের মতো আধুনিক বিষয়কে যুক্ত করেছি । ডিএইচআর তার গৌরবময় অতীতকে বুকে নিয়েই নতুন প্রজন্মের স্বপ্নের নতুন সম্ভাবনার বার্তা পৌঁছে দিতে চায় ।”
ন'দিনের উৎসব সূচি ও মূল আকর্ষণ:
28 নভেম্বর (উদ্বোধনী অনুষ্ঠান): ঘুম রেলওয়ে স্টেশনে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে 9 দিনব্যাপী এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে ।
29 নভেম্বর (পুরস্কার বিতরণী ও স্টেশন মহোৎসব): ঘুম স্টেশনে আয়োজিত হবে বিশেষ পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সেখানে পাহাড়ের সংস্কৃতি, সমাজ ও ঐতিহ্য রক্ষায় অবদান রাখা স্থানীয় কৃতিদের সম্মানিত করা হবে ।
30 নভেম্বর – 2 ডিসেম্বর (3 দিনের রোবোটিক্স কর্মশালা): সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে ‘টিঙ্কারিং ইনস্টিটিউট ফর ইনোভেশন’-এর সহযোগিতায় খুদে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আগ্রহী করতে হাতে-কলমে রোবোটিক্সের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ।
1 ডিসেম্বর (ফ্যাম ট্যুর ও মিডিয়া সফর): পর্যটন খাতের স্টেকহোল্ডার এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের জন্য শিলিগুড়ি জংশন (SGUJ) থেকে রংটং (RTG) পর্যন্ত থাকবে বিশেষ হেরিটেজ জয়রাইডের আয়োজন ।
2 ডিসেম্বর (দার্জিলিং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব): ডিএইচআর-এর ২৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঘুম ওপেন এয়ার মিউজিয়ামে চলচ্চিত্র উৎসবের হেরিটেজ বিভাগের অধীনে বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে ।
3 ডিসেম্বর (হিমালয়ান এআই ইনোভেশন): জিডিজি (GDG) শিলিগুড়ির যৌথ উদ্যোগে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিংগামী চলন্ত হেরিটেজ ট্রেনের ভেতরে শিক্ষার্থীরা দার্জিলিংয়ের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (AI) নানা উদ্ভাবনী প্রযুক্তি তৈরি করবে।
4 ডিসেম্বর (সাহিত্য উৎসব): পাহাড় ও রেলওয়ে ইতিহাসকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হবে আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ ও গল্প বলার বিশেষ আসর ।
5 ডিসেম্বর (হেরিটেজ রান ও ফ্ল্যাট ওয়াগন রাইড): কার্শিয়াঙে স্টিম ইঞ্জিনের সঙ্গে আয়োজিত হবে এক আনন্দদৌড় বা ‘ফ্ল্যাট ওয়াগন হেরিটেজ রান’ এবং সাথে থাকবে খোলা ওয়াগনে রোমাঞ্চকর ট্রেন সফরের সুযোগ ।
6 ডিসেম্বর (সমাপনী অনুষ্ঠান): দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী চৌরাস্তায় এক বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি হবে এই উইন্টার ফেস্টিভ্যালের ।
পাহাড়ের অর্থনীতি, পর্যটন উন্নয়ন এবং ইউনেস্কো হেরিটেজের মর্যাদা বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে এই ‘ঘুম উইন্টার ফেস্টিভ্যাল 2026’ এক মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে আশাপ্রকাশ করেছে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ ।