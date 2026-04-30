দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের মুকুটে নতুন পালক, ফের পাহাড়ি ট্র্যাকে ছুটবে শতাব্দী প্রাচীন স্টিম ইঞ্জিন
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (DHR)-এর মুকুটে নতুন পালক হিসেবে ফের ফিরছে শতাব্দী প্রাচীন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন (Steam Engine)।
Published : April 30, 2026 at 7:18 PM IST
শিলিগুড়ি, 30 এপ্রিল: পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) মুকুটে যুক্ত হল এক নতুন গৌরব। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অধীনে ডিএইচআরের বিশেষ প্রচেষ্টায় 'নতুন জীবন' ফিরে পেল শতাব্দী প্রাচীন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন (Steam Engine)। প্রায় কয়েক দশক ধরে অকেজো হয়ে পড়ে থাকার পর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ডিএইচআরের অধীনে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে সেটিকে নিপুণভাবে সংস্কার করা হয়েছে।
রেলের ঐতিহ্যের ভাঁড়ারে থাকা প্রায় 97 বছরের পুরনো একটি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন বা স্টিম লোকোমোটিভকে পুনরায় প্রাণবন্ত করে তুলল ডিএইচআর। 1927 সালে গ্লাসগোতে নির্মিত '801-বি' (801-B) মডেলের ওই ঐতিহাসিক ইঞ্জিনটিকে অসমের নিউ বনগাইগাঁও ওয়ার্কশপ ও তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে অত্যন্ত নিপুণভাবে সংস্কার করা হয়েছে ৷
রেল সূত্রের খবর, এই বিশেষ ইঞ্জিনটি 1915 সালে ইংল্যান্ডের গ্লাসগোতে তৈরি হয়েছিল ৷ দীর্ঘ সময় ধরে পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের পর যন্ত্রাংশের অভাবে এবং বার্ধক্যের কারণে সেটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হেরিটেজ পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ওই শতাব্দী প্রাচীন এই ইঞ্জিনটিকে পুনরায় সচল করার সিদ্ধান্ত নেয় রেল কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় রেলের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জনমানসে দার্জিলিঙের হেরিটেজ টয় ট্রেনের আকর্ষণ বাড়ানোর পরিকল্পনায় পর্যটকদের নস্টালজিক অভিজ্ঞতা দিতে এই উদ্যোগ ।
তিনধারিয়া লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপের ইঞ্জিনিয়ার এবং কর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় ইঞ্জিনটির বয়লার থেকে শুরু করে চাকা এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত যন্ত্রাংশ মেরামত করা হয়েছে ৷ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, ভারতের সমৃদ্ধ রেল-ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে এনএফআর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ এই সংস্কার কেবল একটি যন্ত্র সারাই নয় বরং ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের মেলবন্ধন ঘটানোর একটি প্রয়াস ৷ এই হেরিটেজ ইঞ্জিনটিকে পুনরায় সচল করা আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ৷ কারণ এর অনেক যন্ত্রাংশ এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। আমাদের কর্মীরা প্রাচীন নকশা অনুসরণ করে নতুন করে অনেক অংশ তৈরি করেছেন।
সম্প্রতি শিলিগুড়ি সংলগ্ন তিনধারিয়া থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত ওই ইঞ্জিনের সফল ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে ৷ এনএফআর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই পর্যটকরা এই প্রাচীন বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের টানে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে ভ্রমণের আনন্দ নিতে পারবেন ৷ মূলত 'জয় রাইড'-এর জন্যই এই ইঞ্জিনটিকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ রেল আধিকারিকদের মতে, 1927 সালে ব্রিটিশ উত্তর ব্রিটিশ লোকোমোটিভ কোম্পানির তৈরি এই '801-বি' ইঞ্জিনটি বিংশ শতাব্দীর রেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক অনন্য নিদর্শন ৷
মিউজিয়ামে ফেলে না-রেখে, সেটিকে সচল ও ইন্টারেক্টিভ করে তোলার মাধ্যমে পর্যটক এবং নতুন প্রজন্মের কাছে রেলের বিবর্তনকে তুলে ধরাই এখন মূল লক্ষ্য। খুব শীঘ্রই বিভিন্ন হেরিটেজ প্রদর্শনী এবং রেল উৎসবে এই বর্ণময় ইঞ্জিনটিকে জনসমক্ষে আনা হবে ৷
নিউ বনগাইগাঁও ওয়ার্কশপের ইঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছেন, ইঞ্জিনটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সেটি দর্শনার্থীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সংস্কারের সময় এর ঐতিহাসিক সত্যতাকে বজায় রেখেও যুক্ত করা হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি ৷
- সিঙ্ক্রোনাইজড শব্দ: বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সেই আদি ও অকৃত্রিম শব্দ শোনা যাবে ৷
- ধোঁয়ার সিমুলেশন: কৃত্রিমভাবে ধোঁয়া নির্গমনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা পুরনো দিনের আমেজ ফিরিয়ে আনবে।
- ডায়নামিক লাইটিং: রাতে বা অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে এর শোভা বাড়াতে আধুনিক আলোকসজ্জা যোগ করা হয়েছে।
ইউনেস্কো স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এই নতুন সংস্কার করা ইঞ্জিনটি পাহাড়ের পর্যটনে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা ৷ পাহাড়ের ধোঁয়া ওড়ানো টয়ট্রেনের সেই পুরনো ঐতিহ্য ফিরে আসায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও ৷
1881 সালের 4 জুলাই, শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যাত্রা শুরু করা এই টয়ট্রেন পরিষেবা আজও পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ। 1999 সালে ইউনেস্কো একে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দেয় ৷ তবে পাহাড়ের বাঁক আর লুপে চলাচলকারী এই ট্রেনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ বরাবরই চ্যালেঞ্জের ৷ ইতিমধ্যে গত বছর বেঙ্গালুরু থেকে দার্জিলিংয়ে আনা হয়েছিল দু'টি হেরিটেজ টয়ট্রেনের ইঞ্জিন। বেঙ্গালুরু থেকে সড়কপথে আনা হয় ওই দু'টি ডিজেল লোকো ।
NDM Class 6-606 ও 607। এরপর আরও একটি হেরিটেজ ইঞ্জিন যা তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে ছিল, সেটিকেও মেরামত ও সংস্কারের পর ট্র্যাকে পরিষেবা দিতে নামানো হয়েছে। এবার ঐতিহাসিক টয়ট্রেনের 14টি হেরিটেজ কামরাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছে ডিএইচআর।
পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী 130 বছরের পুরনো টয়ট্রেনের স্টিম ইঞ্জিন অক্টোবর মাসে দিল্লির রেলওয়ে মিউজিয়াম থেকে আনা হয়েছে ৷ দিল্লি থেকে সড়কপথে আনা হয় ওই ইঞ্জিনটিকে।
1881 সালে 777-B নামে ওই ইঞ্জিনটি তৈরি করে শার্প, স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানি (Sharp, Stewart and Co.) ৷ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরের এটলাস ওয়ার্কশপে ওই ইঞ্জিনটি তৈরি করা হয় ৷ ওই সময় একইভাবে মোট 32টি ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছিল ৷ যার মধ্যে 777-B ছিল একটি ৷ পাহাড়ি ঢালে চলার জন্য দু'ফুটের ন্যারো গেজের রেললাইনে চলার উপযোগী করা হয়েছিল ওই ইঞ্জিনটিকে ৷ ইঞ্জিনটির ওজন 16 টন ৷
প্রথমে সেটিকে কয়েক বছর হিমাচল প্রদেশে চালানো হয় ৷ তারপর পাঠানো হয়েছিল দার্জিলিংয়ে ৷ 1917 সালে দার্জিলিংয়ের তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে সংস্কারের পর পুনরায় পরিষেবায় নামানো হয়েছিল ৷ 1957 সাল পর্যন্ত ওই ইঞ্জিনটি টানা পরিষেবা দেয় দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেন টানতে ৷ তারপর সেটিকে অবসরে পাঠায় ডিএইচআর ৷ 1999 সালে রেল বোর্ড প্রদর্শনীর জন্য দিল্লি নিয়ে যায় স্টিম ইঞ্জিনটি ৷ সেখান থেকে 2022 সালে ইঞ্জিনটিকে দিল্লির জাতীয় রেল মিউজিয়ামে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয় ৷ সেখান থেকে ওই প্রাচীন ইঞ্জিনটিকে তার দীর্ঘসময়ের পর কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।