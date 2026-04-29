পাহাড়ে পর্যটনের নতুন দিশা: কার্শিয়াংয়ে যাত্রা শুরু করল ‘বাঘীরা’স ট্রেইল’

পাহাড়ে পর্যটনের নতুন দিশা: কার্শিয়াংয়ে যাত্রা শুরু করল ‘বাঘীরা’স ট্রেইল’
Published : April 29, 2026 at 3:44 PM IST
কার্শিয়াং, 29 এপ্রিল: পাহাড়ে চা-বাগানের গালিচা থেকে পাইন বন ৷ বিখ্যাত রেডিয়ো স্টেশন থেকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি ৷ শৈলরানির হোয়াইট অর্কিড ভূমি কার্শিয়াংকে বিশ্বের পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে এবার উদ্যোগী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) এবং বন দফতর ৷ মঙ্গলবার যৌথ উদ্যোগে সূচনা হল তিন দিনের বিশেষ ভ্রমণের ৷ তাতে সামিল হয়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তের 15 জন ট্যুর অপারেটর ৷
দার্জিলিং জেলার দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম কার্শিয়াং ৷ সেখানে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের সদর কার্যালয়, টয়ট্রেনের ওয়ার্কশপ, মিউজিয়াম থেকে ডাউহিল ফরেস্ট, রেডিয়ো স্টেশন-সহ একাধিক পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে ৷ পাহাড়ের গা-জুড়ে বিস্তীর্ণ চা বাগান ৷ দিগন্তজুড়ে সবুজ আর সবুজ ৷ আর ডাউহিল ফরেস্ট মানেই গা ছমছম করা পরিবেশ ৷ পাশেই গিদ্দাপাহাড় ৷ এখানেই নজরবন্দি ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ৷ এসবের বাইরে এখানে প্রচুর পরিমাণে হয় অর্কিড ৷ এখানকার হোয়াইট অর্কিডের কদর রয়েছে বিশ্বজুড়ে ৷ এজন্য এই এলাকা হোয়াইট অর্কিড ভূমি হিসেবেও খ্যাত ৷ সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি নিয়ে বনদফতরের সঙ্গে যৌথভাবে বিশেষ ভ্রমণের আয়োজন করল দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ, চলবে 30 এপ্রিল পর্যন্ত ৷
ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ভ্রমণে দক্ষিণ ভারত-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ট্যুর অপারেটররা এসেছিলেন ৷ তাঁদের কখনও গাড়িতে, আবার কখনও টয়ট্রেনে চাপিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হবে ৷ টয়ট্রেন, চা বাগানের ইতিহাস তাঁদের সামনে তুলে ধরা হবে ৷ বনাঞ্চলের জীব বৈচিত্রের কথাও শোনানো হবে ৷ ট্রেকিংও উপভোগ করতে পারবেন ট্যুর অপারেটররা ৷ বিভিন্ন রাজ্যের ও বিদেশি পর্যটকদের কার্শিয়াংমুখী করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷
পর্যটন শিল্পের আগামীতে এর সুফল মিলবে বলেই ডিএইচআরের প্রত্যাশা ৷ কেবল দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ বা ঝটিকা সফরের ক্লান্তি কাটিয়ে পর্যটকদের 'ধীর ও অর্থবহ' ভ্রমণের স্বাদ দিতে এমনই এক অনন্য উদ্যোগ নিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেল এবং কার্শিয়াং বনবিভাগ ৷ এদিন দুই দফতরের যৌথ উদ্যোগে এবং প্রথম সারির ট্যুর অপারেটরদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল ‘বাঘীরা’স ট্রেইল’ ৷
বর্তমানে পর্যটকদের মধ্যে একটি সাধারণ অসন্তোষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ৷ অধিকাংশ ভ্রমণার্থী 10 পয়েন্ট সাইট সিয়িং, মিরিক বা পশুপতি ফাটক ঘুরে তড়িঘড়ি গ্যাংটকের দিকে রওনা দেন ৷ এর ফলে যানজট, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার অনিশ্চয়তা এবং পাহাড়ের প্রকৃত নির্জনতা ও ঐতিহ্য অনুধাবন করার সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে ৷ পর্যটনের এই ‘ফাস্ট ফুড’ সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতেই কার্শিয়াংকে কেন্দ্র করে এই নতুন সার্কিট তৈরি করা হয়েছে ৷
কী থাকছে এই ট্রেইলে ?
কার্শিয়াংকে কেন্দ্র করে অন্তত দু’রাত কাটানোর লক্ষ্য নিয়ে সাজানো এই ট্রেইলে মিলবে বহুমুখী অভিজ্ঞতা:
- হেরিটেজ টয় ট্রেন রাইড: শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং হয়ে টুং পর্যন্ত ডিএইচআরের বিশেষ যাত্রা ৷ যেখানে লুপ ও জেড-রিভার্সের ইঞ্জিনিয়ারিং রহস্য পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা হবে ৷
- বন ও প্রকৃতি চর্চা: কার্শিয়াং বন বিভাগের কর্মীদের তত্ত্বাবধানে জঙ্গল ট্রেকিং এবং ডাওহিল ফরেস্ট মিউজিয়াম পরিভ্রমণ ৷
- গ্রাম্য আতিথেয়তা ও স্থানীয় খাদ্য: জঙ্গল সংলগ্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে সংগৃহীত বনজ খাদ্য ও ঐতিহ্যবাহী রেসিপিতে তৈরি পাহাড়ি খাবারের আস্বাদ ৷
- হেরিটেজ ও লোককথা: ডাওহিল-চিমনি বেল্টের ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য এবং স্থানীয় ভূতুড়ে গল্প বা লোককথার রোমাঞ্চ ৷ সেই সঙ্গে শেরপা ও গোর্খা জনজাতির জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি পরিচিতি ৷
ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, "বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে কার্শিয়াংকে জনপ্রিয় করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ কার্শিয়াং কোনও ট্রানজিট পয়েন্ট নয় ৷ ‘বাঘীরা’স ট্রেইল’-এর মাধ্যমে আমরা পর্যটকদের একটু থামার এবং পাহাড়ের ভূপ্রকৃতি বোঝার সুযোগ দিচ্ছি ৷ ক্লান্ত হয়ে নয়, বরং পাহাড়ের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট জেনে তাঁরা দার্জিলিংয়ে প্রবেশ করবেন ৷ আমরা আমাদের ট্র্যাকে বিশ্বমানের পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছি ৷”
কার্শিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানিয়েছেন, “এটি বিশ্ব হেরিটেজ টয় ট্রেনের কারিগরি দক্ষতা এবং বাংলার সেরা প্রাকৃতিক ইতিহাসের এক মেলবন্ধন ৷ বনবস্তি এলাকার মানুষদের আমরা এখানে সরাসরি অংশীদার হিসেবে রাখছি ৷ পর্যটন যখন টেকসই হয়, তখন তাতে স্থানীয়দের মালিকানা থাকা জরুরি ৷”
অন্যদিকে, অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের (ACT) আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, “গন্তব্য দার্জিলিং এখন অত্যন্ত দ্রুতগতির হয়ে পড়েছিল ৷ পর্যটকরা পাহাড়ের আসল মানুষ, সংস্কৃতি ও অরণ্যকেই মিস করছিলেন ৷ বাঘীরা’স ট্রেইল সেই অভাব পূরণ করবে ৷”
আগামীতে ‘টি হেরিটেজ সার্কিট’-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে, যেখানে সেপাহিধুরা, নরবং, সেলিমহিল ও মকাইবাড়ির মতো চা বাগানগুলিকে টয়ট্রেন ও ফরেস্ট ট্রেইলের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ সব মিলিয়ে কার্শিয়াং এখন কেবল শৈলশহর নয়, বরং হেরিটেজ ও ইকো-ট্যুরিজমের এক নতুন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে চলেছে ৷