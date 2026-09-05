পাহাড়ে দুর্যোগের ভ্রূকুটি ! মিরিকের ধসকবলিত এলাকা পরিদর্শনে সাংসদ রাজু বিস্তা
পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এদিনই জেলা প্রশাসন, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমাশাসক, বিডিও এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন রাজু বিস্তা ।
Published : September 5, 2026 at 6:55 PM IST
মিরিক, 5 সেপ্টেম্বর: টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ে আবার দুর্যোগের মেঘ ! শুক্রবার ধস নেমেছে দু'বার । নদী বাঁধে প্লাবনের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে । সবমিলিয়ে চরম উদ্বেগে মিরিক ব্লকে । শনিবার মিরিকের ধস বিপর্যস্ত একাধিক এলাকা সরজমিনে খতিয়ে দেখতে পৌঁছন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা । ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া এবং উদ্ধারকাজ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহিলাগাঁও স্কুল দ্বারা-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ল্যাবারবোটেই লোয়ার পালজারগাঁও-সহ মিরিকের একাধিক ধসপ্রবণ এলাকায় যান সাংসদ । সেখানে বিপন্ন পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ক্ষয়ক্ষতির খোঁজখবর নেন । পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "আমরা প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি । রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন এই কঠিন সময়ে সর্বাত্মক সাহায্য পৌঁছে দেবে । সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ সহায়তা, ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের জন্য বদ্ধপরিকর ।"
এদিকে, মিরিক বস্তি-2 এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে । স্থানীয় সূত্রে খবর, পাহাড় ধসে বিপুল পরিমাণ মাটি, পাথর ও ধ্বংসাবশেষ রংভং নদীতে গিয়ে পড়েছে । এর ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ হয়ে কৃত্রিম বাঁধ বা জলাধারের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । আচমকা হড়পা বান এসে নীচু এলাকা, রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল ।
পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এদিনই জেলা প্রশাসন, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমাশাসক, বিডিও এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন রাজু । কোনওরকম বড় বিপর্যয় এড়াতে আগাম সতর্কতা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ইতিমধ্যেই অর্জুন বাহিনী ট্রাস্টের 'ডিজাস্টার টাস্ক ফোর্স'-এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন । এছাড়া বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনী 'এসডিআরএফ' এবং 'এনডিআরএফ'-এর বিশেষ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে গিয়েছে ।
পাহাড়ের এই সংকটজনক পরিস্থিতির উপর সকাল থেকেই নজর রাখছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । দুর্যোগ এলাকা থেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন সাংসদ । রাজু বিস্তা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী সকাল থেকেই ব্যক্তিগতভাবে গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন । আমরা ধস এলাকা থেকেই তাঁকে অন-গ্রাউন্ড পরিস্থিতির সমস্ত বিবরণ দিয়েছি ।" আপাতত প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল পূর্ণ সতর্কতায় রয়েছে । সাধারণ মানুষকেও নদী তীরবর্তী ও ধসপ্রবণ এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।