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পাহাড়ে দুর্যোগের ভ্রূকুটি ! মিরিকের ধসকবলিত এলাকা পরিদর্শনে সাংসদ রাজু বিস্তা

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এদিনই জেলা প্রশাসন, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমাশাসক, বিডিও এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন রাজু বিস্তা ।

landslides in mirik
মিরিকের ধসকবলিত এলাকা পরিদর্শনে সাংসদ রাজু বিস্তা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 6:55 PM IST

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মিরিক, 5 সেপ্টেম্বর: টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ে আবার দুর্যোগের মেঘ ! শুক্রবার ধস নেমেছে দু'বার । নদী বাঁধে প্লাবনের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে । সবমিলিয়ে চরম উদ্বেগে মিরিক ব্লকে । শনিবার মিরিকের ধস বিপর্যস্ত একাধিক এলাকা সরজমিনে খতিয়ে দেখতে পৌঁছন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা । ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া এবং উদ্ধারকাজ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহিলাগাঁও স্কুল দ্বারা-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ল্যাবারবোটেই লোয়ার পালজারগাঁও-সহ মিরিকের একাধিক ধসপ্রবণ এলাকায় যান সাংসদ । সেখানে বিপন্ন পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ক্ষয়ক্ষতির খোঁজখবর নেন । পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "আমরা প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি । রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন এই কঠিন সময়ে সর্বাত্মক সাহায্য পৌঁছে দেবে । সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ সহায়তা, ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের জন্য বদ্ধপরিকর ।"

landslides in mirik
অর্জুন বাহিনীর সঙ্গে কথা সাংসদের (ইটিভি ভারত)

এদিকে, মিরিক বস্তি-2 এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে । স্থানীয় সূত্রে খবর, পাহাড় ধসে বিপুল পরিমাণ মাটি, পাথর ও ধ্বংসাবশেষ রংভং নদীতে গিয়ে পড়েছে । এর ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ হয়ে কৃত্রিম বাঁধ বা জলাধারের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । আচমকা হড়পা বান এসে নীচু এলাকা, রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল ।

landslides in mirik
মিরিকের ধস বিপর্যস্ত একাধিক এলাকা পরিদর্শনে সাংসদ (ইটিভি ভারত)

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এদিনই জেলা প্রশাসন, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমাশাসক, বিডিও এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন রাজু । কোনওরকম বড় বিপর্যয় এড়াতে আগাম সতর্কতা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ইতিমধ্যেই অর্জুন বাহিনী ট্রাস্টের 'ডিজাস্টার টাস্ক ফোর্স'-এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন । এছাড়া বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনী 'এসডিআরএফ' এবং 'এনডিআরএফ'-এর বিশেষ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে গিয়েছে ।

landslides in mirik
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তা সাংসদের (ইটিভি ভারত)

পাহাড়ের এই সংকটজনক পরিস্থিতির উপর সকাল থেকেই নজর রাখছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । দুর্যোগ এলাকা থেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন সাংসদ । রাজু বিস্তা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী সকাল থেকেই ব্যক্তিগতভাবে গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন । আমরা ধস এলাকা থেকেই তাঁকে অন-গ্রাউন্ড পরিস্থিতির সমস্ত বিবরণ দিয়েছি ।" আপাতত প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল পূর্ণ সতর্কতায় রয়েছে । সাধারণ মানুষকেও নদী তীরবর্তী ও ধসপ্রবণ এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।

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LANDSLIDES IN DARJEELING
LANDSLIDES IN HILLS
মিরিকে ধস
সাংসদ রাজু বিস্তা
LANDSLIDES IN MIRIK

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