এবার আক্রান্ত রাজু বিস্তা, দার্জিলিংয়ের সাংসদের কনভয়ে হামলার অভিযোগ

এবার আক্রান্ত রাজু বিস্তা, দার্জিলিংয়ের সাংসদের কনভয়ে হামলার অভিযোগ
অন্ধকারের মধ্যে সুখিয়াপোখরিতে ধস কবলিত এলাকা থেকে পরিদর্শন করে ফেরার সময় ঘটনাটি ঘটে৷ তিনি জোরবাংলো থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন৷
Published : October 18, 2025 at 9:45 PM IST
দার্জিলিং, 18 অক্টোবর: প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিধ্বস্ত পাহাড়ে ধসকবলিত এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। শনিবার রাতে দার্জিলিং জেলার সুখিয়াপোখরি ব্লকের মাঝিধুরা এলাকায় পরিদর্শন করে ফেরার সময় তাঁর কনভয়ে পাথর ছুঁড়ে হামলা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনার পরেই ব্যাপক শোরগোল পড়েছে শৈলশহরে। এদিকে হামলার পরেই কনভয় নিয়ে সোজা জোরবাংলো থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সাংসদ রাজু বিস্তা।
একদিকে যখন পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে উচ্চপদস্থ মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, ঠিক সেই সময় এই হামলা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষোভের প্রতিফলন বলে অভিযোগ তুলেছেন সাংসদ। আর এই ঘটনার পর থেকেই সরগরম শৈল শহরের রাজনৈতিকমহল। যদিও হামলার ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ও রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।
এদিন জোরবাংলো থানায় অভিযোগ দায়েরের পর সাংসদ রাজু বিস্তা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "এই ঘটনা যাঁরা আমাকে খুব বেশি পছন্দ করে তাঁরাই ঘটিয়েছেন। সৌভাগ্যবশত পাথরটি আমার গাড়িতে লাগেনি, আমার কনভয়ের অন্য একটি গাড়িতে লেগেছে। পাথরের আঘাতে গাড়ির কাঁচ ভেঙে গিয়েছে। আমি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আসলে কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড়ে স্থায়ী রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা অনেকের পছন্দ হয়নি। তারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এসব করে আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। ক্ষমতা থাকলে দিনের আলোয় প্রকাশ্যে আমাকে হামলা করে দেখাক। রাতের অন্ধকারে এভাবে আক্রমণ আসলে কাপুরুষের পরিচয়।"
ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র এসপি শর্মা বলেন, "ওঁর এসব ভুল ধারণা। ওঁকে কেউ আক্রমণ করেনি। পাহাড় থেকে কোথাও একটা পাথর গড়িয়ে পড়েছে হয়তো। এসব করে তিনি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছেন।"
প্রসঙ্গত, পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে পাহাড়বাসীর সঙ্গে দেখা করছেন রাজু বিস্তা। এদিন সুখিয়াপোখরির রিম্বিক, লোধামা, মাঝিধুরা-সহ একাধিক এলাকায় গিয়ে তিনি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। সেখান থেকে নিজের বাসভবন শিলিগুড়ি সংলগ্ন খাপরাইলে ফেরার সময় ওই হামলার ঘটনা ঘটে।
এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেন, "সাংসদ তাঁর কনভয়ে হামলার একটা অভিযোগ করেছেন। আমরা সব খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছি।"
উল্লেখ্য, এর আগে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় ত্রাণ দিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন মালদা উত্তরের সাংসদ বিজেপির খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ৷ খগেন মুর্মু এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন৷ সেই ঘটনার পর উত্তাল হয় রাজ্য রাজনীতি৷ ফলে এই ঘটনা নিয়েও রাজনীতিক পরিস্থিতি অশান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে৷