গোর্খাদের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান ও ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ নিয়ে বড় বার্তা সাংসদ রাজু বিস্তার

গোর্খাদের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান ও ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ নিয়ে বড় বার্তা সাংসদ রাজু বিস্তার
permanent political solution for Gorkhas: পাহাড়ে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ থেকে বহু উপভোক্তার নাম বাদ পড়েছে বলে স্বীকার করে নেন সাংসদ ।
Published : November 16, 2026 at 8:27 PM IST
শিলিগুড়ি , 16 নভেম্বর: গোর্খাদের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান এবং ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র উপভোক্তাদের নাম বাদ পড়া নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের আবহে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। সোমবার তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, গোর্খাদের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়া সঠিক দিশাতেই এগোচ্ছে । আগামী দু-চার দিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী (ইন্টারলোকিউটর) দল ডুয়ার্স সফরে আসছে
রাজু বিস্তা জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর শিলিগুড়ি সফরে বৈঠকের পর ইতিমধ্যেই মধ্যস্থতাকারী এবং তাঁর তিন সদস্যের দল কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে দু'বার সফর সেরে ফেলেছেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁরা ডুয়ার্সে আসছেন।
তাঁর মতে, বিষয়টি এখন ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত সময়ে সংসদে বিল পাশের মাধ্যমে এমন এক স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে আসবে, যা গোর্খাদের দীর্ঘদিনের পরিচয়ের সঙ্কট দূর করার পাশাপাশি পাহাড়ে শান্তি ও উন্নয়ন আনবে। তবে এই সমাধান দেশ, রাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করেই হবে বলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন।
এদিকে, নতুন করে কোনও ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। তিনি মনে করেন, যতগুলো ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা ছিল তা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফ থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে নতুন করে বৈঠকের প্রয়োজন নেই, যদিও ভারত সরকার ডাকলে তা আলাদা বিষয়।
মধ্যস্থতাকারী দল গোর্খাদের কল্যাণে আরও ভালো কী করা যায়, সেই লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে। রাজু বিস্তা বলেন, "কেবল বিজেপির নেতা বা সাংসদ হিসেবে নয়, বরং গোর্খা সমাজের একজন সন্তান হিসেবেও সমাজের ও এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা রয়েছে । আমি সততার সঙ্গে তা পালন করব।"
অন্যদিকে, পাহাড়ে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ থেকে বহু উপভোক্তার নাম বাদ পড়েছে বলে স্বীকার করে নেন সাংসদ । আর তা নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভও তৈরি হয়েছে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করেন সাংসদ।
পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই দার্জিলিংয়ে 30 হাজার, কালিম্পংয়ে প্রায় 15 থেকে 16 হাজার এবং কার্শিয়াংয়ে প্রায় 20 থেকে 22 হাজার নতুন উপভোক্তার নাম যুক্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে 95 শতাংশেরও বেশি যোগ্য মানুষের নাম ইতিমধ্যেই তালিকায় চলে এসেছে।
বাকি থাকা নামগুলি যুক্ত করতে বিডিও স্তরে এবং বিজেপি কর্মীদের উদ্যোগে জোরকদমে কাজ চলছে। এছাড়াও ভোটার তালিকা বা ‘এসআইআর’ সংক্রান্ত ত্রুটিগুলি মেটাতেও খুব শীঘ্রই ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে তিনি জানান। পাহাড়বাসীকে আশ্বস্ত করে সাংসদের বার্তা, কারও আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই । যোগ্য প্রত্যেকেই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন ।