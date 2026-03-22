বিজেপিতে টিকিট-অসন্তোষ, তৃৃণমূল থেকে আসা নেতা-কর্মীদের দুষলেন সাংসদ

উত্তরবঙ্গের প্রার্থীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসলেন বিজেপি নেতারা ৷ প্রচারের খামতি থেকে শুরু করে নানা বিষয় নিয়ে কথা হল বৈঠকে ৷

BJP MP Raju Bista
সাংসদ রাজু বিস্ত (ইটিভি ভারত)
Published : March 22, 2026 at 7:57 PM IST

শিলিগুড়ি, 22 মার্চ: তৃণমূল ছেড়ে অনেকেই বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন ৷ আর এই 'অনুপ্রবেশকারীরাই' প্রার্থী নিয়ে অশান্তি করছেন। বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী নিয়ে বিজেপির অন্দরে চলতে থাকা সংঘাত প্রসঙ্গে রবিবার এমনই মন্তব্য করেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা।

এদিন শিলিগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জনপ্রতিনিধি ও প্রার্থীদের বৈঠক করেন দলের নেতারা । ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক তথা দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক সুনীল বনসল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, মঙ্গল পান্ডে, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু-সহ অন্যরা। বৈঠকে পরই বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী নিয়ে দলের অন্দরে চলা সংঘাত নিয়ে এমন মন্তব্য করেন রাজু। তাঁর মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিকমহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ৷

সাংসদ রাজু বিস্ত (ইটিভি ভারত)

এদিনের বৈঠকে মূলত, উত্তরবঙ্গের প্রার্থীদের কোন কোন জায়গায় প্রচারে খামতি রয়েছে, কোথায় জোর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে সেসব নিয়েই আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে আসার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন-সহ অন্যদের। তারকা প্রচারক হিসেবে কে কোথায় প্রচার করবেন তা নিয়েও কথা হয়েছে বৈঠকে ৷ এছাড়া টিকিট নিয়ে দলের অন্দরে চলা ক্ষোভ বিক্ষোভের নিরসন করে কীভাবে ড্যামেজ কন্ট্রোল করা যায় তা নিয়েও সবিস্তারে আলোচনা করেন বিজেপি নেতারা।

BJP MP Raju Bista
শিলিগুড়ি জেলা বিজেপির বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বৈঠক (ইটিভি ভারত)

বৈঠকের পর সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "দল বিরোধী আচরণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না ৷ এখন দলে অনেক এমন নেতা আছেন যাঁরা প্রার্থী হওয়ার যোগ্য। কিন্তু একটি আসনে একজনই টিকিট পান। আর সেটা কে হবেন তা দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ঠিক করে। তাঁরা যাকে মনোনীত করেন দলের কর্মীদের তাঁকেই সমর্থন করতে হবে। আসলে বিজেপিতেও 'অনুপ্রবেশ' হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এমন অনেকে এসেছেন যাঁদের বিজেপির টিকিট পাওয়ার লোভ ছিল। এখন পাননি বলে তাঁরা এসব করছেন। তবে দলের নেতারা কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলে বোঝানোর কাজ কর চলেছেন।" অন্যদিকে, জিএনএলএফের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ার বিষয়ে তিনি বলেন, "আমাদের সঙ্গে কোনও দলের জোট ভাঙেনি। সবাই আমাদের সঙ্গেই আছে। আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে । চিন্তার কোনও কারণ নেই। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ৷ "

BJP MP Raju Bista
শিলিগুড়ি জেলা বিজেপির বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বৈঠক (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই অনেক জায়গায় দলের অন্দরের সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে ৷ আবার কোথাও রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। ময়নাগুড়ি, মালবাজার, মাথাভাঙা, আলিপুরদুয়ার সহ একাধিক জায়গায় ব্যাপক ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশও হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মতো একই পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গেও ৷ সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য় দফতরে রাজ্য়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ৷

