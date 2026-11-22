নাম জড়ানো হচ্ছে অকারণে ! ব্যবসায়ী গ্রেফতারে 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র' দেখছেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়ক
Political conspiracy says BJP MLA: বিধায়কের দাবি, রিভা লামা তাঁর স্কুলজীবনের বন্ধু ৷ রিভার ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক লেনদেনের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই ।
Published : November 22, 2026 at 5:03 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 নভেম্বর: তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী রিভা লামার গ্রেফতারি নিয়ে মুখ খুললেন বিজেপি বিধায়ক নোমান রাই । দার্জিলিংয়ের বিধায়কের বক্তব্য, অকারণে বিষয়টিতে রাজনৈতিক রং চড়ানো হচ্ছে ৷ শনিবার রাতে শিলিগুড়ির সিটি সেন্টার থেকে গ্রেফতার করা হয় রিভা লামাকে ৷
কিন্তু এই ঘটনায় সংবাদমাধ্যমের একাংশে নিজের নাম জড়ানো নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিধায়ক । তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, রিভা লামা তাঁর স্কুলের বন্ধু ৷ রিভার ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক লেনদেনের সঙ্গে বিধায়কের কোনও সম্পর্ক নেই । উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই এই ঘটনাকে রাজনৈতিক রং দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন ।
বিধায়ক জানান, কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সফর ও নির্ধারিত সাক্ষাৎ শেষ করে তিনি শিলিগুড়িতে ফিরেছিলেন । এরপর স্কলের বন্ধু রিভা লামাকে সিটি সেন্টারে কফি খাওয়ার জন্য ডাকেন । সেখানে কফি খাওয়ার সময়েই পুলিশ এসে রিভা লামাকে গ্রেফতার করে । একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি পুলিশের কাছে গ্রেফতারের কারণ ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখতে চান । পুলিশ একটি লিখিত অভিযোগ দেখালে তিনি প্রশাসনকে আইনের সীমানার মধ্যে থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন ।
তাঁর মতে, কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নন এবং উপযুক্ত প্রমাণ থাকলে পুলিশ অবশ্যই আইনি প্রক্রিয়া চালাতে পারে । কিন্তু রিভা লামার গ্রেফতারের পর সংবাদমাধ্যম ও সোশাল মিডিয়ায় তাঁকে 'বিধায়কের ঘনিষ্ঠ' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেছেন নোমান রাই । তিনি স্বীকার করেন যে রিভা লামা তাঁর ছোটবেলার বন্ধু এবং পেশায় একজন ব্যবসায়ী ।
রিভার বিরুদ্ধে অভিযোগ, 2024 সালে তিনি রংপো রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণের টেন্ডারে অংশীদার করার প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-ঘনিষ্ঠ মানিক অরোরার দাদা শুভঙ্কর অরোরাকে ৷ সেই মতো হায়দরাবাদের একটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে টেন্ডারের ডিপোজিট মানি বাবদ শুভঙ্কর, মানিক এবং তাঁদের প্রয়াত মায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় এক কোটি টাকা নেওয়া হয় ৷ পরে দেখা যায়, শুভঙ্করের নামে কোনও অংশীদারিত্ব রাখা হয়নি এবং ভুয়ো নথি দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টাকা আটকে রাখা হয়েছে ৷ টাকা ফেরত চাইলে অভিযুক্ত রিভা উল্টে তাঁদের হুমকি দেন ও দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ ৷
একাধিকবার আইনি নোটিশ পাঠিয়েও কোনও সদুত্তর না মেলায় গত 18 নভেম্বর শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শুভঙ্কর ৷ এরপরই গ্রেফতারি । ধৃত রিভা লামাকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ।
নোমান জানান, সংবাদমাধ্যম সূত্রে তিনিও জানতে পেরেছেন যে, কোনও একটি টেন্ডার ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে মানিক অরোরার সঙ্গে রিভার ব্যক্তিগত বিবাদ চলছিল । বিজেপি বিধায়কের দাবি, দু'জন ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত লেনদেনের বিষয়কে কেন্দ্র করে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে অযথা তাঁর নাম জড়ানো হচ্ছে ।
শাসক দলের ঘনিষ্ঠ মানিক অরোরার উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত সমস্যাকে রাজনৈতিক রং দিয়ে ভুল 'ন্যারেটিভ' তৈরি করা অনুচিত । একজন বিধায়ক হিসেবে পাহাড়ে বিভিন্ন দল ও স্তরের মানুষের সঙ্গে দেখা করা এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনা তাঁর সাংবিধানিক কর্তব্য, কোনও সাধারণ সাক্ষাৎ বা বন্ধুত্বকে 'অপরাধ' হিসেবে দেখানো ঠিক নয় ।
পাশাপাশি, এই গ্রেফতারের সময় ও পুলিশি প্রক্রিয়া নিয়েও বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছেন বিধায়ক । তাঁর প্রশ্ন, ঠাৎ এখন কেন গ্রেফতারের পরিস্থিতি তৈরি হল ? বিশেষ করে বিধায়ক নিজে সেখানে উপস্থিত থাকাকালীনই কেন তাঁকে গ্রেফতার করা হল, তা নিয়েও তিনি সংশয় প্রকাশ করেন ।
রিভা লামা কোথাও পালিয়ে যাচ্ছিলেন না বা তদন্ত এড়ানোর চেষ্টাও করছিলেন না, সেক্ষেত্রে সরাসরি গ্রেফতার না করে আইনি নোটিশ জারি করেও তদন্ত এগিয়ে নেওয়া যেত বলে তিনি মনে করেন । বিষয়টির রাজনীতিকরণ করা হলে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নোমান রাই ।
তিনি পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে জানান, পাহাড়ে কোন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কোন এজেন্সি, ঠিকাদার বা রাজনৈতিক নেতার আঁতাত রয়েছে, তার সমস্ত তথ্য তাঁর কাছেও মজুত আছে । রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁর সম্মানহানির চেষ্টা চললে আগামিদিনে তিনি পাহাড়ে হওয়া ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অকাট্য প্রমাণ জনসমক্ষে নিয়ে আসবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ।