'গ্রিন অস্কার' জয় দার্জিলিংয়ের বরখার, হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার সংরক্ষণে বিশ্ব স্বীকৃতি

'গ্রিন অস্কার' জয় দার্জিলিংয়ের বরখার, হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার সংরক্ষণে বিশ্ব স্বীকৃতি
হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডারের প্রজনন স্থান সংরক্ষণে গবেষণা ৷ 270 জনের মধ্যে থেকে সেরা নির্বাচিত হলেন গবেষক বরখা ৷
Published : May 1, 2026 at 4:09 PM IST
দার্জিলিং, 1 মে: বিশ্বমঞ্চে ফের উজ্জ্বল দার্জিলিং তথা ভারতের নাম ৷ বিরল প্রজাতির সরীসৃপ প্রাণী 'হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার' (Himalayan Salamander) ও তাদের জলাভূমি সংরক্ষণে অসামান্য অবদানের জন্য মর্যাদাপূর্ণ 'হুইটলি অ্যাওয়ার্ড' (Whitley Award) জিতে নিলেন পাহাড়ের মেয়ে বরখা সুব্বা ৷ যা বিশ্বে 'গ্রিন অস্কার' নামে পরিচিত ৷ লন্ডনের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার তাঁর হাতে সেই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ৷
ইউনাইটেড কিংডম স্বীকৃত সংস্থা 'হুইটলি ফান্ড ফর নেচার' (Whitley Fund for Nature) প্রতি বছর পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখা ব্যক্তিত্বদের এই সম্মান প্রদান করে ৷ এ বছর সারা বিশ্বের 270 জন আবেদনকারীর মধ্যে থেকে মাত্র 12 জনকে বাছাই করা হয়েছিল ৷ যার মধ্যে চূড়ান্ত বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত হন বরখা ৷ পুরস্কার হিসেবে তিনি তাঁর কাজের জন্য 50 হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 50 লক্ষ টাকা) অনুদান পেয়েছেন ৷
সংরক্ষণ প্রচেষ্টা ও প্রকল্প
বরখা সুব্বা দার্জিলিংয়ের এক এনজিও 'ফেডারেশন অফ সোশাইটিস ফর এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন' (FOSEP)-এর একজন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ৷ তাঁর প্রকল্পের নাম - "সারভাইভার অফ এ লস্ট ওয়ার্ল্ড: সেভিং দ্য হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার অ্যান্ড ইটস ওয়েটল্যান্ডস" (Survivor of a Lost World: Saving the Himalayan Salamander and its Wetlands). এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল দার্জিলিংয়ে পাহাড়ের সাতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন কেন্দ্রকে রক্ষা করা ৷ এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে-
1. চা-বাগানের মধ্যে অবস্থিত মার্গারেট'স হোপ এবং নাখাপানি
2. সরকারি জমিতে অবস্থিত নামথিং বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ সাইট
3. মজিধুরা ও পোখরিয়াবংয়ের নির্দিষ্ট এলাকা
4. মিরিকের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কিছু জলাভূমি
হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডারের গুরুত্ব
আইইউসিএন (IUCN) তালিকায় 'বিপন্ন' (Vulnerable) হিসেবে চিহ্নিত এই সরীসৃপ প্রাণীটি ভারত, নেপাল এবং ভুটানে পাওয়া যায় ৷ বরখা জানিয়েছেন, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে মাত্র 30টির মতো প্রজনন কেন্দ্র অবশিষ্ট রয়েছে ৷ এই প্রাণীগুলি প্রজননের জন্য তাদের জন্মস্থানেই ফিরে আসে ৷ ফলে সামান্য পরিবেশগত পরিবর্তনও এদের অস্তিত্বের জন্য প্রাণঘাতি হতে পারে ৷
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
পুরস্কার জয়ের পর বরখা সুব্বা জানান, তাঁর লক্ষ্য হল ভারত, নেপাল এবং ভুটান জুড়ে একটি আন্তঃসীমান্ত জলাভূমি সংরক্ষণের পরিকাঠামো তৈরি করা ৷ তিনি বলেন, "ফান্ড পাওয়ার অনেক আগে থেকেই স্থানীয় মানুষজন এই প্রাণীটিকে রক্ষা করে আসছেন ৷ স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে এই জলাভূমিগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ৷" বরখা সুব্বার কাজের মধ্যে রয়েছে বিলুপ্তপ্রায় জলাভূমি পুনরুদ্ধার, ক্ষতিকারক ছত্রাকের সংক্রমণ (Chytrid fungus) পরীক্ষা এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটনের প্রচার করা ৷
এই বিষয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বরখার এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, "এটি সমগ্র অঞ্চলের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত ৷ বরখার এই জয় হিমালয়ের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র রক্ষার লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা ৷"
পুরস্কার গ্রহণের পর লন্ডন থেকে বরখা সুব্বা তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, "এই স্বীকৃতি পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ ৷ হুইটলি অ্যাওয়ার্ড জয় হিমালয়ান স্যালাম্যান্ডার এবং এদের লুপ্তপ্রায় জলাভূমি তথা বাসস্থান রক্ষার ক্ষেত্রে জরুরি ও শক্তিশালী স্বীকৃতি ৷ ফান্ড বা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার অনেক আগে থেকেই স্থানীয় মানুষ এই প্রাণীটিকে রক্ষা করে আসছেন ৷ স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচারের সঙ্গে এই জলাভূমিগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ৷"
বরখার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হল নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে সমন্বয় রেখে একটি আন্তঃসীমান্ত জলাভূমি সংরক্ষণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা ৷ অন্যদিকে, কার্শিয়াংয়ের ডিএফও (DFO) দেবেশ পান্ডে বরখার এই বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছেন, "বন দফতর এই বিরল প্রজাতির স্যালাম্যান্ডার রক্ষায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷"