খসড়া তালিকায় 'মৃত' ! কমিশনের কাছে সৎকারের দাবিতে শ্মশানে কাউন্সিলর

খসড়া তালিকায় 'মৃত' ! কমিশনের কাছে সৎকারের দাবিতে শ্মশানে কাউন্সিলর
সম্প্রতি মৃত ও স্থানান্তরিতদের বুথভিত্তিক একটি তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ সেই তালিকায় নাম দেখতে পেয়ে অভিনব প্রতিবাদ করলেন 'মৃত' কাউন্সিলর ৷
Published : December 17, 2025 at 8:17 AM IST
ডানকুনি, 17 ডিসেম্বর: বেঁচে থেকেও নির্বাচন কমিশনের কাছে মৃত ! প্রতিবাদে, নিজের সৎকারের জন্য শ্মশানে গেলেন তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে ৷ ঘটনাটি হুগলির ডানকুনির ৷
ডানকুনি পুরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে । তাঁর 2007 সালের ভোটার কার্ড রয়েছে । মঙ্গলবার মৃত ও স্থানান্তরিতদের বুথভিত্তিক একটি তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করা সত্ত্বেও তালিকায় তাঁকে 'মৃত' হিসেবে দেখানো হয়েছে । একজন জনপ্রতিনিধি হয়েও খসড়া তালিকায় নিজেকে 'মৃত' দেখে হতবাক তৃণমূল কাউন্সিলর ৷
নির্বাচন কমিশনের এই অদ্ভুত কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে হেঁটেই ডানকুনি কালিপুর শ্মশানে হাজির হন সূর্য দে । মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে তাঁর দেহ সৎকারের দাবি করেন । এমনকী, কমিশনের বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়াতেও সরব হন । এলাকারা দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও জানান, ফর্ম ফিলাপে কোনও সমস্যা ছিল না । প্রযুক্তিগত কোনও কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । এদিকে হুগলির জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরী বলেন, "এই বিষয়ে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই ৷ খোঁজ নিয়ে দেখছি ।"
তৃণমূল কাউন্সিলরের অভিযোগ, "কালিপুর শ্মশানে নিজের সৎকারের জন্য এসেছি । আমি একজন প্রতিনিধি হয়েও আমাকে দেখানো হয়েছে মৃত । কেন্দ্রের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আমি ধিক্কার জানাই । আমার যদি এই পরিস্থিতি হয়, সাধারণ গরিব মানুষের কী হবে ! তাঁদের নাম তো ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে । আমি নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করব কালিপুর শ্মশানে এসে আমাকে পুড়িয়ে দিন ৷ তাহলেই সঠিক হবে । বিএলও নিঃসন্দেহে সঠিক ফর্ম জমা দিয়েছে ৷ কীভাবে আমাকে মৃত ঘোষণা করল, আমি বুঝতে পারছি না ৷ এর জবাব দিতে হবে ।"
ঘটনা প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরে বিজেপির সহ-সভাপতি দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, "এসআইআর ফর্ম নিজেই ফিলাপ করেছেন সূর্য । সেই ফর্মে ভুল রয়েছে কি না, তা দেখা উচিত । উনি এখন প্রচারের আলোয় আসার জন্য এই সব করছেন ।"
উল্লেখ্য, ভোটারের নিরিখে চুঁচুড়া বিধানসভা রাজ্যের সবচেয়ে বড় বিধানসভা ৷ এই বিধানসভার 361টি বুথে মোট ভোটার ছিলেন 3 লক্ষ 16 হাজার 835 জন । তার মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় 27 হাজার 386 জনের নাম বাদ গিয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে মৃত ভোটারের সংখ্যা 11 হাজার 290 জন, স্থানান্তরিত 8 হাজার 388 জন, খুঁজে পাওয়া যায়নি 7 হাজার 42 জনকে । এই নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল ।
শ্রীরামপুর-হুগলি সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুঁই বলেন, "নির্বাচন কমিশন যে কাজ করেছে, তা ঠিকমতো হয়নি । আমরা আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম । দু'বছরের কাজ দু'মাসে কী করে হবে ? এখন একটা উদাহরণ সামনে এসেছে । আরও আসবে । এই সব বিজেপির চক্রান্ত ৷ নির্বাচন কমিশনকে সঙ্গে নিয়ে এই সব করছে তারা । জীবিত মানুষের নাম বাদ দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক । সাধারণ ভোটারদের দেখার তাই আর্জি জানাচ্ছি ।"